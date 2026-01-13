Акула зажгла свет в бездне: новый вид светящейся акулы неожиданно обнаружили на глубине океана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Океан продолжает удивлять даже учёных, которые десятилетиями изучают его глубины. Одна научная экспедиция смогла существенно пополнить список известных морских обитателей и напомнила, насколько мало мы знаем о жизни под водой. Новые находки оказались как эффектными, так и биологически важными.

Светящийся акуленок
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Светящийся акуленок

Экспедиция, которая изменила представления

В 2022 году исследовательское судно CSIRO Investigator отправилось к побережью Западной Австралии. Собранные тогда образцы до сих пор продолжают приносить научные открытия и расширяют знания о глубоководных экосистемах.

Результаты исследований были опубликованы осенью 2025 года. Среди находок — ранее неизвестная светящаяся акула и новый вид фарфорового краба, что подтверждает: глубоководные районы по-прежнему остаются одними из самых малоизученных на планете.

Западно-австралийская акула-фонарь

Новый вид получил название Etmopterus westraliensis и относится к группе акул-фонарей. В его описании участвовал ихтиолог Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO доктор Уилл Уайт.

"Светящиеся акулы обладают способностью к биолюминесценции. Свет излучают фотофоры, расположенные на их брюхе и боках, отсюда и их название", — говорит доктор Уайт.

Акула обитает на глубинах до 610 метров и отличается небольшими размерами — самый крупный экземпляр достигал 407 миллиметров. Подобные особенности делают её близкой к другим глубоководным хищникам, чьи светящиеся органы давно привлекают внимание исследователей.

Биолюминесценция как способ выживания

Способность излучать свет играет ключевую роль в жизни акул-фонарей. Биолюминесценция помогает маскироваться, ориентироваться в темноте и, вероятно, сбивать с толку потенциальных хищников.

Подобные механизмы уже известны и у других обитателей глубин, включая акулу-гадюку из океанских глубин, что подчёркивает универсальность светящихся адаптаций в экстремальной среде.

Новый фарфоровый краб

Помимо акулы, учёные описали новый вид фарфорового краба Porcellanella brevidentata. В работе над ним участвовал куратор отдела водной зоологии Музея Западной Австралии доктор Эндрю Хози.

"Новый вид фарфоровых крабов ведёт симбиотический образ жизни с морскими перьями — группой мягких кораллов, родственных морским веерам, — и прячется среди "листьев" хозяина", — рассказал доктор Хоси.

Краб достигает около 15 миллиметров в длину и отличается бело-жёлтым опалесцирующим окрасом, позволяющим ему оставаться незаметным среди коралловых структур. Об этом сообщает SciTechDaily.

Особенности питания и среды обитания

Фарфоровые крабы питаются планктоном, используя видоизменённый ротовой аппарат с длинными щетинками.

"Фарфоровые крабы известны тем, что питаются планктоном, используя видоизменённый ротовой аппарат с длинными волосками", — говорит доктор Хози.

Новый вид был обнаружен у побережья Нингалу на глубине до 122 метров. Подобные находки дополняют картину биоразнообразия, где рядом существуют как миниатюрные ракообразные, так и светящиеся существа из глубин океана.

Сколько ещё неизвестных видов скрывает океан

По оценкам исследователей, материалы экспедиции 2022 года уже позволили описать около 20 новых видов. При этом потенциально речь может идти о сотнях неизвестных организмов.

Глубоководные экосистемы остаются почти неизученными, а их исследование помогает понять эволюцию, адаптацию и устойчивость морской жизни в условиях экстремального давления и темноты.

Сравнение новых находок

Западно-австралийская акула-фонарь — активный хищник, использующий свет для маскировки и ориентации. Фарфоровый краб, напротив, ведёт скрытный образ жизни, полагаясь на симбиоз и фильтрационное питание. Оба вида демонстрируют разные стратегии выживания в глубинах океана.

Плюсы и минусы глубоководных исследований

Изучение океанских глубин даёт уникальные знания, но связано с серьёзными трудностями.

  • открытие новых видов и экосистем;
  • расширение научных представлений об эволюции;
  • высокая стоимость экспедиций;
  • сложность сбора и хранения образцов.

Советы для изучения глубин

  1. Организовывать междисциплинарные экспедиции.
  2. Использовать современные глубоководные технологии.
  3. Сохранять образцы в национальных научных коллекциях.
  4. Публиковать результаты в рецензируемых журналах.

Популярные вопросы о глубоководных открытиях

Почему новые виды находят так редко?

Большая часть океанских глубин остаётся труднодоступной для регулярных исследований.

Чем важны такие открытия?

Они помогают понять эволюцию жизни и функционирование морских экосистем.

Что лучше изучать — животных или среду?

Наиболее точные выводы даёт комплексный подход, объединяющий оба направления.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
