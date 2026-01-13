Акула зажгла свет в бездне: новый вид светящейся акулы неожиданно обнаружили на глубине океана

Океан продолжает удивлять даже учёных, которые десятилетиями изучают его глубины. Одна научная экспедиция смогла существенно пополнить список известных морских обитателей и напомнила, насколько мало мы знаем о жизни под водой. Новые находки оказались как эффектными, так и биологически важными.
В 2022 году исследовательское судно CSIRO Investigator отправилось к побережью Западной Австралии. Собранные тогда образцы до сих пор продолжают приносить научные открытия и расширяют знания о глубоководных экосистемах.
Результаты исследований были опубликованы осенью 2025 года. Среди находок — ранее неизвестная светящаяся акула и новый вид фарфорового краба, что подтверждает: глубоководные районы по-прежнему остаются одними из самых малоизученных на планете.
Новый вид получил название Etmopterus westraliensis и относится к группе акул-фонарей. В его описании участвовал ихтиолог Австралийской национальной коллекции рыб CSIRO доктор Уилл Уайт.
"Светящиеся акулы обладают способностью к биолюминесценции. Свет излучают фотофоры, расположенные на их брюхе и боках, отсюда и их название", — говорит доктор Уайт.
Акула обитает на глубинах до 610 метров и отличается небольшими размерами — самый крупный экземпляр достигал 407 миллиметров. Подобные особенности делают её близкой к другим глубоководным хищникам, чьи светящиеся органы давно привлекают внимание исследователей.
Способность излучать свет играет ключевую роль в жизни акул-фонарей. Биолюминесценция помогает маскироваться, ориентироваться в темноте и, вероятно, сбивать с толку потенциальных хищников.
Подобные механизмы уже известны и у других обитателей глубин, включая акулу-гадюку из океанских глубин, что подчёркивает универсальность светящихся адаптаций в экстремальной среде.
Помимо акулы, учёные описали новый вид фарфорового краба Porcellanella brevidentata. В работе над ним участвовал куратор отдела водной зоологии Музея Западной Австралии доктор Эндрю Хози.
"Новый вид фарфоровых крабов ведёт симбиотический образ жизни с морскими перьями — группой мягких кораллов, родственных морским веерам, — и прячется среди "листьев" хозяина", — рассказал доктор Хоси.
Краб достигает около 15 миллиметров в длину и отличается бело-жёлтым опалесцирующим окрасом, позволяющим ему оставаться незаметным среди коралловых структур. Об этом сообщает SciTechDaily.
Фарфоровые крабы питаются планктоном, используя видоизменённый ротовой аппарат с длинными щетинками.
Новый вид был обнаружен у побережья Нингалу на глубине до 122 метров. Подобные находки дополняют картину биоразнообразия, где рядом существуют как миниатюрные ракообразные, так и светящиеся существа из глубин океана.
По оценкам исследователей, материалы экспедиции 2022 года уже позволили описать около 20 новых видов. При этом потенциально речь может идти о сотнях неизвестных организмов.
Глубоководные экосистемы остаются почти неизученными, а их исследование помогает понять эволюцию, адаптацию и устойчивость морской жизни в условиях экстремального давления и темноты.
Западно-австралийская акула-фонарь — активный хищник, использующий свет для маскировки и ориентации. Фарфоровый краб, напротив, ведёт скрытный образ жизни, полагаясь на симбиоз и фильтрационное питание. Оба вида демонстрируют разные стратегии выживания в глубинах океана.
