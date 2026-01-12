Океан перегрелся до предела: планета получает 12 Хиросим в секунду и теряет климатический контроль

Тепловое содержание Мирового океана в 2025 году выросло на 23 зеттаджоуля

2025 год стал одним из самых тревожных в истории климатических наблюдений, и последствия этого особенно заметны в Мировом океане. Моря и океаны вновь побили рекорд по количеству накопленного тепла, подтверждая ускорение глобального потепления. Учёные сравнивают объём этой энергии с непрерывными взрывами атомных бомб.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Океаны стали главным накопителем тепла

Океаны играют ключевую роль в регулировании климата планеты. Они поглощают около 90% избыточного тепла, возникающего из-за антропогенных выбросов парниковых газов. Благодаря этому суша и атмосфера нагреваются медленнее, однако у такого "буфера" есть предел.

В 2025 году объём тепла, накопленного в верхних 2000 метрах Мирового океана, вырос примерно на 23 зеттаджоуля. Это колоссальная величина, которую ведущий автор исследования, профессор Института физики атмосферы Китайской академии наук Лицзин Чэн, образно сравнил с энергией двенадцати атомных бомб Хиросимы, взрывающихся каждую секунду на протяжении всего года.

"Это уже девятый год подряд, когда океаны обновляют рекорд по накоплению тепла", — отметил профессор Лицзин Чэн, ведущий автор исследования.

Как учёные измеряют потепление океанов

Для оценки теплового состояния океанов исследователи используют несколько независимых наборов данных. Один из ключевых инструментов — международная программа Argo, включающая около 4000 автономных поплавков. Они дрейфуют по всем океанам планеты и регулярно погружаются на глубину до 2000 метров, измеряя температуру и солёность воды.

Именно эти данные позволяют отслеживать долгосрочные тенденции, а не кратковременные колебания, связанные с погодными явлениями. Результаты за 2025 год показали устойчивый рост теплового содержания океанов, несмотря на временное снижение температуры поверхности моря.

Какие регионы нагреваются быстрее всего

Потепление океанов происходит неравномерно. Некоторые регионы аккумулируют тепло значительно быстрее других, что усиливает региональные климатические риски. В 2025 году рекордные значения были зафиксированы:

в тропической зоне Мирового океана;

в южной части Атлантического океана;

в Средиземном море;

на севере Индийского океана;

в Южном океане вокруг Антарктиды.

Такое распределение тепла влияет на циркуляцию воздушных и морских масс, меняя привычные климатические сценарии для целых континентов.

Последствия: от подъёма моря до гибели кораллов

Рост температуры океанов запускает целую цепочку негативных процессов. Один из самых заметных — повышение уровня моря, связанное с тепловым расширением воды. Даже без учёта таяния ледников тёплая вода занимает больший объём, что уже сегодня угрожает прибрежным территориям.

Кроме того, усиливаются морские волны тепла, которые приводят к обесцвечиванию и гибели коралловых рифов. Эти экосистемы являются основой жизни для миллионов морских организмов и важным источником дохода для прибрежных регионов.

Потепление океана также увеличивает энергию штормов, способствует более интенсивным ливням, наводнениям и тропическим циклонам, делая экстремальные погодные явления более разрушительными.

Временное похолодание не меняет общей картины

В 2025 году средняя температура поверхности океана немного снизилась по сравнению с предыдущим рекордом, оставшись при этом третьей по величине за всю историю измерений. Учёные связывают это с условиями, похожими на Ла-Нинью, которая обычно приносит временное охлаждение поверхности воды.

Однако такие колебания не отменяют долгосрочного тренда. Напротив, данные показывают, что скорость нагрева океанов со временем только увеличивается из-за продолжающегося роста концентрации парниковых газов в атмосфере.

Человеческий фактор как ключевая неопределённость

Специалисты подчёркивают: с точки зрения физики климатической системы основные процессы хорошо изучены. Главная неопределённость связана не с наукой, а с будущими решениями людей.

"Самая большая неопределённость в климатической системе сегодня — это уже не физика, а выбор, который делает человечество", — сказала океанограф Карина фон Шукманн из Mercator Ocean International, соавтор исследования.

По её словам, у человечества всё ещё есть шанс смягчить последствия, если сокращение выбросов будет достаточно быстрым и масштабным. Это позволит ограничить дальнейшее потепление океанов и сохранить климат, пригодный для общества и экосистем.

Популярные вопросы о потеплении океанов

Почему океаны нагреваются быстрее в последние годы?

Из-за роста выбросов парниковых газов и накопительного эффекта: океаны удерживают тепло десятилетиями.

Можно ли обратить процесс вспять?

Полностью — нет, но сокращение выбросов может замедлить потепление и ограничить его последствия.

Чем опасно потепление океанов для человека?

Оно усиливает штормы, повышает уровень моря, угрожает прибрежным городам и продовольственной безопасности.