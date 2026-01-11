Гигант Солнечной системы сияет ярче обычного: Юпитер в центре внимания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Наука

В первые январские ночи небо подсвечивала "волчья луна" — почти дневной свет, холодный и ровный, как от прожектора. Теперь она идёт на убыль, и эстафету в вечернем небе уверенно принимает Юпитер.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Почему сегодня Юпитер особенно заметен

Юпитер назван в честь римского владыки небес, и в этом есть логика: каждый вечер он поднимается на востоке и уступает по яркости среди "точек света" разве что Сириусу. А сегодня он выглядит максимально крупным и сияющим, потому что достигает противостояния — положения, когда Земля оказывается между Юпитером и Солнцем. Для новичков это один из лучших поводов начать наблюдения: объект виден легко и не требует сложной техники.

Чем Юпитер отличается от остальных планет

Юпитер — настоящий гигант Солнечной системы: по объёму он примерно в 1300 раз больше Земли. Его атмосфера тянется примерно на 1000 км в глубину, а ниже начинается слой жидкого водорода, который уходит ещё примерно на 20 000 км. При этом планета вращается очень быстро: сутки там длятся меньше 10 часов. Такая скорость разгоняет атмосферу и усиливает турбулентность — ветры достигают примерно 1450 км/ч, формируются заметные цветовые полосы и долгоживущие штормы.

Самый знаменитый из них — Большое красное пятно. Его описывают как вихрь, который по диаметру примерно втрое больше Земли, и при хороших условиях он различим даже в бинокль.

Что можно увидеть в бинокль рядом с планетой

Даже простой бинокль позволяет заметить "свиту" Юпитера — четыре крупнейших спутника: Каллисто, Ганимед, Европу и Ио. Эти луны впервые увидел Галилео Галилей в 1610 году, и именно они часто становятся самым впечатляющим открытием для тех, кто впервые смотрит на планету невооружённым глазом, а через оптику.

Особенно выделяется Ио: она сопоставима по размеру с Луной и считается самым вулканически активным телом в Солнечной системе. На этой луне постоянно происходят извержения, и поверхность как будто непрерывно "обновляется" за счёт лавы и выбросов.

Небесный фон и "сцена" этой ночи

Рядом с Юпитером на небесной картине можно заметить Кастора и Поллукса — главные звёзды созвездия Близнецов. С Земли они выглядят как удачная пара на одном полотне, хотя в реальности их разделяют огромные расстояния.

А ближе всего к нам лунная гравитация делает своё дело: Луна притягивает Землю, Земля притягивает Луну, и этот взаимный "захват" удерживает спутник на орбите и задаёт ритм приливам по всему миру. Ночное небо в такие дни особенно наглядно напоминает: всё движется не само по себе, а в связке — под управлением сил, которые мы не видим, но постоянно чувствуем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
