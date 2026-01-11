Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Фильм "Буратино" доказал свою кассовую состоятельность
В могиле викингов нашли две раковины гребешка у рта скелет — сотрудник Соваж
Сливочный суп с брокколи и курицей на курином бульоне
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Рецепт печёных яблок с взбитыми белками и корицей
12 проверенных сортов моркови для огорода в 2026 году по опыту агрономов

Исчезла, но выжила: редкую боливийскую рыбу нашли в последнем уцелевшем лесном пруду

В Боливии нашли живую рыбу Moema claudiae после 20 лет поисков — соавтор Литц
Наука

Иногда научные открытия происходят там, где на них уже почти не рассчитывают. В Боливии исследователи вновь зафиксировали редкую рыбу, которую более двух десятилетий считали исчезнувшей в дикой природе. Эта находка не только изменила представления о судьбе одного вида, но и привлекла внимание к уязвимым экосистемам региона.

Рыба
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Рыба

Вид, исчезнувший с карт

Moema claudiae — сезонная рыба-киллифиш, обитающая во временных водоёмах, — долгое время не попадалась учёным. Её первоначальное место обитания было полностью уничтожено и преобразовано под сельскохозяйственные нужды. Многочисленные экспедиции на протяжении двадцати лет не приносили результатов, и вид был отнесён к находящимся под угрозой исчезновения по классификации МСОП.

Отсутствие наблюдений породило опасения, что Moema claudiae могла исчезнуть окончательно. Именно поэтому новое обнаружение стало настоящей неожиданностью для научного сообщества.

Неожиданная находка в лесном пруду

Во время полевых работ исследователи Хайнц Арно Драверт и Томас Отто Литц нашли жизнеспособную популяцию рыбы в небольшом временном пруду. Он сохранился на участке леса, окружённом сельхозугодьями, и оказался редким примером нетронутой природной среды.

Повторное открытие, опубликованное в журнале Nature Conservation, стало первым подтверждённым наблюдением Moema claudiae за последние двадцать лет. Учёным удалось впервые получить фотографии живых особей, описать их поведение и зафиксировать особенности естественной среды обитания.

"Для меня открытие Moema claudiae — это нечто особенное. Это доказывает, что у нас есть возможность сохранить этот вид в дикой природе", — сказал соавтор исследования Томас Отто Литц.

Уникальный очаг биоразнообразия

Примечательно, что найденный водоём оказался домом не только для Moema claudiae. В нём обитают ещё шесть видов сезонных киллифиш, что делает этот участок самым генетически разнообразным скоплением таких рыб, известным на сегодняшний день. Подобные водно-болотные угодья играют ключевую роль в поддержании баланса экосистем и служат убежищем для редких организмов.

Особенности ландшафта связаны с расположением территории на границе амазонских лесов и саванн Льянос-де-Моксос. Такое сочетание природных условий способствует формированию уникального набора видов, приспособленных к жизни во временных водоёмах.

Давление на экосистемы и утрата среды обитания

Несмотря на научную ценность открытия, будущее этой территории остаётся под угрозой. За последние 25 лет Боливия потеряла почти 10 миллионов гектаров леса, включая жизненно важные водно-болотные зоны. В последние годы темпы вырубки заметно ускорились, что усиливает нагрузку на экосистемы и повышает риск исчезновения редких видов, особенно в условиях распространения инвазивных видов.

"Без быстрых и эффективных действий по сдерживанию нерационального расширения сельскохозяйственных угодий в низинах Боливии мы рискуем потерять одни из важнейших наземных и водных экосистем мира", — добавил Хайнц Арно Драверт.

Исчезновение и повторное открытие видов

История Moema claudiae наглядно показывает разницу между окончательно утраченными видами и теми, чьё существование удаётся подтвердить вновь. В первом случае возможности восстановления отсутствуют, во втором — появляется шанс разработать меры охраны и сохранить экосистему целиком. Однако успех зависит от скорости реакции и масштаба природоохранных решений. Об этом сообщает Pensoft.

Плюсы и минусы повторных открытий

Повторное обнаружение редких видов имеет важные преимущества. Оно даёт учёным новые данные, привлекает внимание к проблемам биоразнообразия и может стать основанием для создания охраняемых территорий.

При этом существуют и сложности:

  • ограниченный ареал делает вид крайне уязвимым;
  • хозяйственная деятельность может быстро разрушить среду обитания;
  • повышенный интерес не всегда сопровождается реальными мерами защиты.

Популярные вопросы о редких видах рыб

Почему сезонные киллифиши считаются уязвимыми?

Они зависят от временных водоёмов, которые легко исчезают при изменении ландшафта.

Можно ли сохранить такие виды в дикой природе?

Да, при условии защиты среды обитания и ограничения хозяйственной деятельности.

Что важнее — охрана вида или всей экосистемы?

Сохранение экосистемы позволяет защитить сразу множество видов, включая редкие.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Экономика и бизнес
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Садоводство, цветоводство
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Красота и стиль
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Популярное
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники

Корейские кремы обещают гладкость и упругость кожи, но действительно ли их увлажняющие формулы работают так, как о них говорят? Истина может удивить.

Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Гибриды занимают крупнейшую долю авторынка Европы Сергей Милешкин Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
После 50 лет пресс качают не на полу, а на тротуаре: обычная ходьба превращается в секретное оружие для кора
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Последние материалы
Цены на нефть сдержанно отреагировали на задержание танкеров в Атлантике
Рынок недвижимости в 2026 году будет зависеть от ключевой ставки Банка России
Карамельно-арахисовый десерт на основе печенья дать постоять несколько часов
Зимой 2026 года в моду вернулся лондонский боб с ровным срезом — Elle
Гололёд повышает риск наездов на пешеходов — травматолог Юрий Ряполов
Порт Мариуполя нарастил грузооборот до 280 тыс. тонн, примет иностранные суда
Домашняя маска для лица с огурцом и мёдом улучшает увлажнение кожи — Jenny
Холодный подоконник замедляет рост комнатных растений и повреждает корни — Actualno
Археологи нашли в долине Супе город цивилизации Карал, скрытый под песком — Earth
Вкусный салат с курицей, яйцом, огурцом и сухариками готовится за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.