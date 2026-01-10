Китайские хирурги совершили невозможное: оторванное ухо переселили

История китайских хирургов звучит почти как фантастика: оторванное ухо пациентки временно "поселили" на стопе, а потом вернули на место. На деле это не трюк, а тонкая микрохирургия, где главное — сохранить кровоснабжение ткани.
Необычный маршрут оказался единственным рабочим вариантом после тяжёлой производственной травмы. Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщина пострадала в аварии на производстве: тяжёлая техника вызвала обширные разрывы кожи головы, лица и шеи, а ухо оказалось полностью оторвано вместе с участком тканей. Врачи в больнице провинции Шаньдун в Цзинане сначала занялись самым срочным — восстановлением повреждённой кожи головы стандартными методами.
Но быстро стало ясно, что пришить ухо сразу не получится. Из-за разрушения сосудистой сети на голове ткани были слишком "не готовы" к пересадке: не хватало стабильного кровотока, без которого ухо просто не приживётся. Тогда команда выбрала промежуточное решение — временно подключить ухо к другой зоне с надёжными сосудами, чтобы оно пережило период восстановления.
Для "временного хранения" выбрали верхнюю часть стопы. Это объяснили тем, что местные артерии и вены подходят по калибру для соединения с сосудами уха, а толщина кожи и мягких тканей сопоставима с тканями головы — значит, затем потребуется меньше коррекций.
Первый этап — пришивание уха к стопе — занял около 10 часов. Через несколько дней возникло осложнение: нарушился венозный отток, и ткань начала темнеть. Чтобы сохранить жизнеспособность пересаженного уха, врачам пришлось буквально спасать его вручную — делать кровопускание и поддерживать циркуляцию, выполнив около 500 процедур за пять дней.
Спустя пять месяцев пересаженные ткани головы и шеи окончательно прижились, отёк уменьшился, а операционные зоны на ухе и стопе зажили. После этого хирурги провели финальный этап — перенесли ухо обратно на его анатомическое место.
Пациентку уже выписали: функции лица и мягких тканей в целом восстановлены. Впереди у неё ещё несколько плановых вмешательств — например, восстановление бровей и коррекция рубцов на стопе.
Чтобы временно обеспечить ткани кровоснабжение, если в зоне травмы сосуды разрушены и прямое пришивание почти наверняка не приживётся.
Сам принцип временного "подключения" ткани к другой сосудистой зоне известен в реконструктивной хирургии, но именно такой случай с ухом на стопе в публикации описывается как уникальный.
Обычно остаются рубцы и может понадобиться косметическая коррекция, как и в этом случае: пациентке планируют уменьшение рубцов на стопе.
