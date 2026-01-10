Китайские хирурги совершили невозможное: оторванное ухо переселили

Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе

История китайских хирургов звучит почти как фантастика: оторванное ухо пациентки временно "поселили" на стопе, а потом вернули на место. На деле это не трюк, а тонкая микрохирургия, где главное — сохранить кровоснабжение ткани.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пирсинг

Необычный маршрут оказался единственным рабочим вариантом после тяжёлой производственной травмы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Почему ухо пришлось "переселить" на стопу

Женщина пострадала в аварии на производстве: тяжёлая техника вызвала обширные разрывы кожи головы, лица и шеи, а ухо оказалось полностью оторвано вместе с участком тканей. Врачи в больнице провинции Шаньдун в Цзинане сначала занялись самым срочным — восстановлением повреждённой кожи головы стандартными методами.

Но быстро стало ясно, что пришить ухо сразу не получится. Из-за разрушения сосудистой сети на голове ткани были слишком "не готовы" к пересадке: не хватало стабильного кровотока, без которого ухо просто не приживётся. Тогда команда выбрала промежуточное решение — временно подключить ухо к другой зоне с надёжными сосудами, чтобы оно пережило период восстановления.

Как прошла операция и какие трудности возникли

Для "временного хранения" выбрали верхнюю часть стопы. Это объяснили тем, что местные артерии и вены подходят по калибру для соединения с сосудами уха, а толщина кожи и мягких тканей сопоставима с тканями головы — значит, затем потребуется меньше коррекций.

Первый этап — пришивание уха к стопе — занял около 10 часов. Через несколько дней возникло осложнение: нарушился венозный отток, и ткань начала темнеть. Чтобы сохранить жизнеспособность пересаженного уха, врачам пришлось буквально спасать его вручную — делать кровопускание и поддерживать циркуляцию, выполнив около 500 процедур за пять дней.

Возвращение уха на место и восстановление

Спустя пять месяцев пересаженные ткани головы и шеи окончательно прижились, отёк уменьшился, а операционные зоны на ухе и стопе зажили. После этого хирурги провели финальный этап — перенесли ухо обратно на его анатомическое место.

Пациентку уже выписали: функции лица и мягких тканей в целом восстановлены. Впереди у неё ещё несколько плановых вмешательств — например, восстановление бровей и коррекция рубцов на стопе.

Популярные вопросы о пересадке уха на стопу

Зачем вообще переносили ухо на другую часть тела?

Чтобы временно обеспечить ткани кровоснабжение, если в зоне травмы сосуды разрушены и прямое пришивание почти наверняка не приживётся.

Насколько это распространённая практика?

Сам принцип временного "подключения" ткани к другой сосудистой зоне известен в реконструктивной хирургии, но именно такой случай с ухом на стопе в публикации описывается как уникальный.

Что будет со стопой после такого вмешательства?

Обычно остаются рубцы и может понадобиться косметическая коррекция, как и в этом случае: пациентке планируют уменьшение рубцов на стопе.