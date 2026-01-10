Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
NASA готовится отправить экипаж дальше, чем кто-либо летал: что ждёт экипаж Artemis II

NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Наука

Первая за более чем полвека пилотируемая лунная миссия NASA может стартовать уже в начале февраля. Речь идёт о программе Artemis II, запуск которой предварительно планируется на первую неделю месяца.

Ракета на фоне Луны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ракета на фоне Луны

Миссия рассчитана примерно на десять дней и должна отправить экипаж дальше от Земли, чем когда-либо прежде летали люди. Её главная задача — подготовка к будущей высадке астронавтов на Луну, которая станет первой со времён программы "Аполлон" 1960-1970-х годов, пишет BBC.

Когда возможен запуск Artemis II

Окно запуска, объявленное NASA, открывается 6 февраля и продлится до весны. Агентство рассчитывает осуществить старт не позднее конца апреля. Точная дата пока не утверждена: её определят только после завершения всех финальных проверок ракеты Space Launch System (SLS), пилотируемого корабля Orion и наземной инфраструктуры.

Запуск планируется с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Кто полетит и какие задачи предстоят экипажу

В экипаж Artemis II вошли:

  • командир миссии Рид Уайзман (NASA),

  • пилот Виктор Гловер (NASA),

  • специалист миссии Кристина Кох (NASA),

  • специалист миссии Джереми Хансен (Канадское космическое агентство).

Это будет первый пилотируемый полёт ракеты SLS и корабля Orion. После выхода на орбиту астронавты вручную отработают управление капсулой на околоземной орбите, чтобы проверить её манёвренность и подготовить систему к будущим лунным миссиям.

Затем корабль отправится на траекторию, проходящую на тысячи километров дальше Луны. В ходе полёта экипаж протестирует системы жизнеобеспечения, двигатели, энергоснабжение и навигацию Orion. Также будут проведены медицинские эксперименты и передача на Землю данных и изображений из дальнего космоса.

Астронавтам предстоит работать в компактной кабине в условиях невесомости. Уровень радиации будет выше, чем на Международной космической станции, но в пределах безопасных значений. Возвращение завершится входом в атмосферу и приводнением в Тихом океане у западного побережья США.

Будет ли посадка на Луну

Artemis II не предусматривает высадку на поверхность Луны. Эта миссия является подготовительным этапом перед Artemis III — первым лунным посадочным полётом новой программы.

По данным NASA, запуск Artemis III возможен "не ранее" 2027 года, однако специалисты считают, что более реалистичным сроком является 2028 год. Пока окончательно не определён и посадочный аппарат: им может стать либо Starship компании SpaceX, либо лунный модуль, разрабатываемый Blue Origin Джеффа Безоса. Кроме того, новые скафандры от компании Axiom ещё не готовы к использованию.

Когда Artemis III всё же состоится, астронавты отправятся к южному полюсу Луны. В дальнейшем программа предусматривает долговременное присутствие человека на Луне.

Миссии Artemis IV и Artemis V будут направлены на строительство окололунной станции Gateway ("Врата"), расширение её модулей и новые посадки на поверхность. В проекте планируется участие всё большего числа стран, что должно обеспечить устойчивое освоение Луны и окололунного пространства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
