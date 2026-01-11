Ракушки вместо слов: в Норвегии нашли могилу викингов, которая поставила археологов в тупик

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Норвегии археологи столкнулись с необычным захоронением эпохи викингов, которое до сих пор не поддаётся однозначному толкованию. В могиле IX века были найдены раковины, закрывающие рот скелета, — деталь, ранее не встречавшаяся в дохристианских погребениях страны. Находка заставляет по-новому взглянуть на ритуалы и представления северных народов о смерти.

Скелет с ракушками у рта
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Скелет с ракушками у рта

Необычная находка в Трёнделаге

Захоронение было обнаружено в районе Бюгн в губернии Трёнделаг после того, как металлоискатель Рой Сёренг нашёл овальную брошь и сообщил об этом исследователям. Последующие раскопки показали, что в могиле покоятся останки женщины, жившей в IX веке, в период активного расселения и экспансии скандинавских народов, о чём свидетельствуют и данные о том, что предшественниками Колумба были викинги.

Судя по найденным украшениям и элементам одежды, женщина была похоронена в соответствии с традициями своего времени. Археологи считают, что она была свободной и, вероятно, замужней, а также могла быть хозяйкой фермы, рядом с которой находилось захоронение.

"В могиле эпохи викингов, по нашему мнению, похоронена женщина, облачённая в типичный для эпохи викингов костюм и украшения 800-х годов", — сказал сотрудник Норвежского университета науки и технологии Раймонд Соваж.

Раковины как главный символ

Наибольшее недоумение у специалистов вызвали две раковины гребешка, размещённые у рта умершей. Они лежали выпуклой стороной наружу и частично закрывали челюсть. Подобная практика ранее не фиксировалась ни в одном дохристианском захоронении на территории Норвегии.

В более поздние эпохи раковины гребешков ассоциировались с христианским паломничеством, однако для языческих обрядов Скандинавии такой символ считается нетипичным. Археологи подчёркивают, что на данный момент не могут уверенно интерпретировать этот жест.

"Мы пока не знаем, что означает этот символ", — отметил Раймонд Соваж.

Другие предметы из могилы

Помимо раковин, в захоронении были найдены две овальные броши, которыми скреплялись бретели платья, и небольшая пряжка-кольцо, закрывавшая горловину нижней юбки. Такие предметы хорошо известны по другим женским погребениям эпохи викингов и часто используются для определения социального статуса.

Также были обнаружены кости птиц, предположительно от крыльев. Исследователи считают, что подобные элементы могли иметь символическое значение, как и в случаях, когда малые пирамиды раскрыли большую тайну, меняя представления о погребальных традициях древних обществ. Об этом сообщает Independent.

Контекст предыдущих находок

Это захоронение оказалось не единственным на данном участке. Ранее здесь уже находили другой скелет, принадлежащий человеку, жившему на два-три поколения раньше. Учёные не исключают, что между погребёнными могла существовать родственная или социальная связь, что делает место особенно ценным для дальнейших исследований.

Что планируют археологи

Исследовательская группа намерена продолжить работу с находкой. В планах — анализ ДНК, дополнительная датировка и консервация артефактов. Эти шаги могут помочь лучше понять происхождение женщины, её роль в местном сообществе и значение необычного погребального ритуала.

Популярные вопросы о захоронении эпохи викингов в Норвегии

Почему находка с раковинами считается уникальной?

Потому что размещение раковин у рта умершего ранее не фиксировалось ни в одном дохристианском захоронении на территории Норвегии. Для археологов это редкий пример обряда, не имеющего прямых аналогов.

Можно ли точно определить социальный статус похороненной женщины?

Частично. Украшения, элементы одежды и общий характер погребения указывают на то, что женщина была свободной, вероятно, замужней и занимала устойчивое положение в местном сообществе, возможно, была хозяйкой фермы.

Что могут дать дальнейшие исследования ДНК?

Генетический анализ поможет установить происхождение женщины, возможные родственные связи с ранее найденным скелетом на этом же участке и уточнить хронологию захоронений.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
