Австралия задыхается в жаре: власти призывают готовиться к худшему

В австралийской Виктории экстремальная жара совпала с ветром, власти предупреждают, что пожары могут развиваться стремительно. В пятницу и субботу отмечались рекордные температуры сразу в нескольких штатах, риск новых очагов остаётся высоким даже вдали от уже горящих районов.
На этом фоне в Виктории действует тотальный запрет на разведение костров, а ряду регионов присвоен "катастрофический" или "экстремальный" уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы пожарной службы CFA Джейсона Хеффернана, жителям штата стоит готовиться к худшему сценарию — от потери имущества до угрозы жизни, поскольку сочетание жары и ветра резко повышает вероятность быстрого распространения огня. Он отдельно подчёркивал, что условия способны ухудшаться буквально в течение часов, и призывал людей быть начеку не только рядом с известными пожарами, но и по всему штату.
В Мельбурне в пятницу прогнозировали до 42 °C, а на северо-западе Виктории — местами до 45 °C. В Южной Австралии власти также предупреждали о жаре, которая в отдельных районах может доходить до 46 °C, и сообщали, что за ночь пожарным удалось ликвидировать несколько небольших возгораний.
Полный запрет на костры объявили впервые за шесть лет.
Крупный пожар в районе Лонгвуда в центральной Виктории, по данным властей, прошёл почти 36 000 гектаров и привёл к уничтожению как минимум 20 домов в небольшом городе Раффи.
Отдельно упоминался ещё один пожар близ Уолвы на северо-востоке штата, который охватил более 17 000 гектаров. Reuters также сообщало о трёх пропавших без вести в районе Лонгвуда — двух взрослых и ребёнке — и подчёркивало, что условия осложняют тушение.
