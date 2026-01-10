Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья

Австралия задыхается в жаре: власти призывают готовиться к худшему

Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Наука

В австралийской Виктории экстремальная жара совпала с ветром, власти предупреждают, что пожары могут развиваться стремительно. В пятницу и субботу отмечались рекордные температуры сразу в нескольких штатах, риск новых очагов остаётся высоким даже вдали от уже горящих районов.

Пожарные, пожар, огонь
Фото: commons.wikimedia.org by Grand Junction Field OfficeBureau of Land Management, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарные, пожар, огонь

На этом фоне в Виктории действует тотальный запрет на разведение костров, а ряду регионов присвоен "катастрофический" или "экстремальный" уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Reuters.

Почему ситуация в Виктории называют "катастрофической"

По словам главы пожарной службы CFA Джейсона Хеффернана, жителям штата стоит готовиться к худшему сценарию — от потери имущества до угрозы жизни, поскольку сочетание жары и ветра резко повышает вероятность быстрого распространения огня. Он отдельно подчёркивал, что условия способны ухудшаться буквально в течение часов, и призывал людей быть начеку не только рядом с известными пожарами, но и по всему штату.

Температуры и ограничения: жара накрывает большую часть Австралии

В Мельбурне в пятницу прогнозировали до 42 °C, а на северо-западе Виктории — местами до 45 °C. В Южной Австралии власти также предупреждали о жаре, которая в отдельных районах может доходить до 46 °C, и сообщали, что за ночь пожарным удалось ликвидировать несколько небольших возгораний.

Полный запрет на костры объявили впервые за шесть лет.

Пожары Лонгвуд и Уолва: что известно о последствиях

Крупный пожар в районе Лонгвуда в центральной Виктории, по данным властей, прошёл почти 36 000 гектаров и привёл к уничтожению как минимум 20 домов в небольшом городе Раффи.

Отдельно упоминался ещё один пожар близ Уолвы на северо-востоке штата, который охватил более 17 000 гектаров. Reuters также сообщало о трёх пропавших без вести в районе Лонгвуда — двух взрослых и ребёнке — и подчёркивало, что условия осложняют тушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Газ
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Цены на золото взлетели до $4500 за унцию
Экстремальная жара в Австралии привела к катастрофическим пожарам
Суп баддуцце состоит из фрикаделек, яиц, сыра и бульона
Оснащение автомобиля для зимних поездок по трассе: регистратор, трос, лопата
Плетистая роза Нью Даун цветёт всё лето без укрытия
У зелёных морских черепах нашли пластик после миграций в океане — Earth
Замена ванны на душевую кабину расширяет пространство ванной комнаты
Hubble детально изучил протопланетный диск IRAS 23077+6707
Куриная грудка в салате поможет вернуться в форму после праздников
Специальная разминка снижает риск травмы колена — The Guardian
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.