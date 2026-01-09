Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
С 2026 года диспансеризация в России включает скрининг на гепатит C и ВПЧ
Зимний шторм в Германии вызвал ажиотажный спрос на средства для борьбы с гололёдом
Накопление первого взноса по ипотеке в новостройке занимает свыше 3,5 года
Обдув и кондиционер помогают быстро разморозить лобовое стекло — Actualno
Спрос на машино-места как инвестицию снизился во всех сегментах жилья
Британия пообещала 100-летнее инвестирование в украинскую оборонку
Из-за ограничений нефть накапливается быстрее, чем её успевают вывозить из Венесуэлы

Космический форс-мажор: почему NASA спешно возвращает экипаж Crew-11 с МКС

Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Наука

На Международной космической станции произошёл беспрецедентный случай: весь экипаж одной миссии решено вернуть на Землю раньше срока из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Речь не идёт о чрезвычайной ситуации, однако неопределённость с диагнозом заставила NASA принять нестандартное решение. В истории орбитального комплекса подобного ещё не происходило. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на NASA.

Почему экипаж ISS решили эвакуировать досрочно

NASA объявило, что в ближайшие дни станцию покинут все четыре участника миссии Crew-11. Причиной стал "устойчивый риск" и "неопределённость в постановке диагноза" у одного из членов экипажа. Имя астронавта и характер заболевания не раскрываются, при этом в агентстве подчёркивают: состояние человека стабильное, а срочной угрозы жизни нет.

Ранее в СМИ появлялась информация о "медицинской тревоге" на борту, однако в NASA уточнили, что это было связано с учебным медицинским упражнением, а не с реальной нештатной ситуацией.

Кто входит в состав миссии Crew-11

Экипаж Crew-11 состоит из четырёх человек: двух астронавтов США — Зены Кардман и Майка Финке, японского астронавта Кимии Юи и российского космонавта Олега Платонова. Все они прошли специальную подготовку для работы в условиях ограниченной медицинской помощи и отработки нештатных сценариев на орбите.

По словам представителей NASA, именно эта подготовка позволила экипажу грамотно действовать после выявления проблемы. Эвакуация будет проведена так, чтобы минимально повлиять на текущие научные и технические работы на станции. После возвращения Crew-11 на орбите останутся один американский астронавт и два российских космонавта.

Как это повлияло на планы работы станции

Из-за возникшей ситуации NASA уже перенесло выход в открытый космос, который был запланирован на четверг. В нём должны были участвовать Майк Финке и Зена Кардман — продолжительность работ оценивалась почти в шесть с половиной часов. Теперь эти задачи либо отложены, либо будут перераспределены между оставшимся экипажем.

Миссия Crew-11 стартовала в августе: астронавты прибыли на ISS на корабле Crew Dragon компании SpaceX и должны были провести на орбите около шести месяцев. В числе их задач были эксперименты и моделирование сценариев высадки на Луну в рамках программы Artemis, направленной на возвращение США к пилотируемым лунным миссиям.

Первая контролируемая медицинская эвакуация с ISS

В NASA подчёркивают, что это первый случай в истории станции, когда проводится именно контролируемая медицинская эвакуация всего экипажа, а не экстренное спасение одного человека.

Также допускается, что следующая американская миссия к станции может быть запущена раньше первоначального графика, однако конкретные сроки пока не называются.

Сравнение: экстренная эвакуация и плановый досрочный возврат

Экстренная эвакуация предполагает немедленный уход экипажа из-за угрозы жизни или безопасности станции. В данном случае применяется иной подход: риск признан не критическим, но достаточным для осторожного решения.

Такой формат позволяет подготовить возвращение, сохранить контроль над ситуацией и не нарушить работу орбитального комплекса.

Популярные вопросы о медицинских инцидентах на МКС

Почему NASA не раскрывает диагноз астронавта?

Медицинская информация относится к персональным данным, поэтому агентство ограничивается общими формулировками о состоянии здоровья.

Означает ли это, что на МКС небезопасно?

Нет, NASA подчёркивает отсутствие чрезвычайной ситуации и наличие отработанных процедур на подобные случаи.

Что будет с программой Artemis из-за эвакуации?

Часть экспериментов может быть перенесена или выполнена в следующих миссиях, но сама программа Artemis продолжает реализовываться.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Военные новости
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11
Завод в ДНР произвёл более 2000 тонн продукции для восстановления новых регионов
Обратное течение превращает отдых на пляже в кошмар — UOL
Орхидеи нуждаются в редком поливе зимой
Блинный торт дополняют изюмом и горьким шоколадом
Упражнения в полном диапазоне предотвращают скованность плеч — The Guardian
Узкие барные стойки у окна освобождают центр кухни — Boc-maintenance
Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
Зимнее проветривание теплицы снижает влажность и риск плесени — Actualno
Владельцы Lada Vesta жалуются на рывки при разгоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.