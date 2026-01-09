Космический форс-мажор: почему NASA спешно возвращает экипаж Crew-11 с МКС

Впервые в истории МКС NASA досрочно возвращает экипаж Crew-11

На Международной космической станции произошёл беспрецедентный случай: весь экипаж одной миссии решено вернуть на Землю раньше срока из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

мкс

Речь не идёт о чрезвычайной ситуации, однако неопределённость с диагнозом заставила NASA принять нестандартное решение. В истории орбитального комплекса подобного ещё не происходило. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на NASA.

Почему экипаж ISS решили эвакуировать досрочно

NASA объявило, что в ближайшие дни станцию покинут все четыре участника миссии Crew-11. Причиной стал "устойчивый риск" и "неопределённость в постановке диагноза" у одного из членов экипажа. Имя астронавта и характер заболевания не раскрываются, при этом в агентстве подчёркивают: состояние человека стабильное, а срочной угрозы жизни нет.

Ранее в СМИ появлялась информация о "медицинской тревоге" на борту, однако в NASA уточнили, что это было связано с учебным медицинским упражнением, а не с реальной нештатной ситуацией.

Кто входит в состав миссии Crew-11

Экипаж Crew-11 состоит из четырёх человек: двух астронавтов США — Зены Кардман и Майка Финке, японского астронавта Кимии Юи и российского космонавта Олега Платонова. Все они прошли специальную подготовку для работы в условиях ограниченной медицинской помощи и отработки нештатных сценариев на орбите.

По словам представителей NASA, именно эта подготовка позволила экипажу грамотно действовать после выявления проблемы. Эвакуация будет проведена так, чтобы минимально повлиять на текущие научные и технические работы на станции. После возвращения Crew-11 на орбите останутся один американский астронавт и два российских космонавта.

Как это повлияло на планы работы станции

Из-за возникшей ситуации NASA уже перенесло выход в открытый космос, который был запланирован на четверг. В нём должны были участвовать Майк Финке и Зена Кардман — продолжительность работ оценивалась почти в шесть с половиной часов. Теперь эти задачи либо отложены, либо будут перераспределены между оставшимся экипажем.

Миссия Crew-11 стартовала в августе: астронавты прибыли на ISS на корабле Crew Dragon компании SpaceX и должны были провести на орбите около шести месяцев. В числе их задач были эксперименты и моделирование сценариев высадки на Луну в рамках программы Artemis, направленной на возвращение США к пилотируемым лунным миссиям.

Первая контролируемая медицинская эвакуация с ISS

В NASA подчёркивают, что это первый случай в истории станции, когда проводится именно контролируемая медицинская эвакуация всего экипажа, а не экстренное спасение одного человека.

Также допускается, что следующая американская миссия к станции может быть запущена раньше первоначального графика, однако конкретные сроки пока не называются.

Сравнение: экстренная эвакуация и плановый досрочный возврат

Экстренная эвакуация предполагает немедленный уход экипажа из-за угрозы жизни или безопасности станции. В данном случае применяется иной подход: риск признан не критическим, но достаточным для осторожного решения.

Такой формат позволяет подготовить возвращение, сохранить контроль над ситуацией и не нарушить работу орбитального комплекса.

Популярные вопросы о медицинских инцидентах на МКС

Почему NASA не раскрывает диагноз астронавта?

Медицинская информация относится к персональным данным, поэтому агентство ограничивается общими формулировками о состоянии здоровья.

Означает ли это, что на МКС небезопасно?

Нет, NASA подчёркивает отсутствие чрезвычайной ситуации и наличие отработанных процедур на подобные случаи.

Что будет с программой Artemis из-за эвакуации?

Часть экспериментов может быть перенесена или выполнена в следующих миссиях, но сама программа Artemis продолжает реализовываться.