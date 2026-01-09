Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шторм Goretti обрушился на Британию: города во власти хаоса, транспорт парализован

Британия борется с последствиями шторма Goretti — Sky News
Наука

После шторма "Горетти" многие районы Великобритании столкнулись с последствиями, которые ощущаются и спустя время после пика непогоды. Отключения электричества, застрявшие в снегу автомобили и перебои в транспорте стали реальностью для тысяч людей.

Снегопад в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Снегопад в городе

Экстренные службы продолжают работу, а жители оценивают ущерб и ждут восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает Sky News. 

Что произошло после удара стихии

Шторм "Горетти" принёс с собой сильный ветер, снег и резкое похолодание, из-за чего в ряде населённых пунктов были повреждены линии электропередачи. В результате дома остались без света, а системы отопления и связи работали с перебоями. В отдельных районах дороги оказались практически непроходимыми: автомобили застревали в сугробах, а движение приходилось ограничивать или полностью перекрывать.

Местные власти и коммунальные службы сосредоточились на восстановлении электроснабжения и расчистке ключевых трасс. Приоритет отдаётся больницам, объектам жизнеобеспечения и густонаселённым кварталам, где отключения затронули наибольшее число жителей.

Транспорт и дороги: главная проблема первых часов

Сильный снег и наледь осложнили ситуацию на дорогах. Даже там, где движение формально не запрещали, проезд был возможен лишь с минимальной скоростью. Водителям приходилось бросать машины или ждать помощи, а общественный транспорт работал с задержками и отменами рейсов.

Особенно сложной оказалась обстановка на второстепенных дорогах и в сельской местности, где расчистка занимает больше времени. Именно там застрявшие автомобили и перебои с доступом стали наиболее заметными.

Электроснабжение и быт

Отключения электроэнергии затронули как частные дома, так и небольшие предприятия. Для многих семей это означало отсутствие света, отопления и интернета. Власти призывали экономно использовать резервные источники энергии и следить за официальными уведомлениями о сроках восстановления подачи электричества.

Коммунальные службы предупреждали, что из-за масштабов повреждений ремонт может занять больше времени, чем при обычных зимних штормах, особенно в удалённых районах.

Популярные вопросы о последствиях шторма "Горетти"

Почему восстановление электричества занимает так много времени?

Повреждения линий электропередачи часто разбросаны по большой территории, а доступ к ним осложнён снегом и ветром.

Когда дороги возвращаются к нормальному состоянию?

В первую очередь расчищают магистрали и маршруты экстренных служб, второстепенные дороги приводят в порядок позже.

Что лучше сделать, если автомобиль застрял в снегу?

По возможности оставайтесь в машине, включите аварийные огни и вызовите помощь, избегая попыток выехать силой, если это может усугубить ситуацию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
