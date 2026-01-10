Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии

Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Наука

В самом сердце Азии, на границе двух величайших горных систем, Китай сумел "укротить" одну из самых суровых пустынь мира — Такла-Макан. Используя солому, солнечные панели и глубокие источники воды, страна превратила эту территорию в настоящую экологическую лабораторию.

Пустыня
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пустыня

Проблемы пустыни Такла-Макан

Пустыня Такла-Макан — одно из самых экстремальных мест на Земле. Огромные просторы песка, отсутствие воды и суровый климат делают этот регион почти непригодным для жизни. На протяжении многих лет пустыня угрожала инфраструктуре Китая: дороги, поселения и урожаи оказывались под угрозой из-за сильных песчаных бурь, которые могли поглотить целые деревни.

Однако, несмотря на все трудности, Пекин добился того, что ещё недавно казалось невозможным — удалось сдержать песчаные дюны и обратить "Море смерти" в образец экологической инженерии.

Простой, но эффективный метод

Основной проблемой Такла-Макана была не только песок, но и крайне низкая влажность. Пустыня, расположенная между горными хребтами Тянь-Шань и Куньлунь, получает всего 5 литров воды на квадратный метр в неделю. Это примерно эквивалентно объему воды в маленькой бутылке, что делает существование растительности практически невозможным.

Тем не менее, решение оказалось удивительно простым: солома. Этот материал был уложен на землю в виде геометрических узоров, наподобие шахматной доски, с клетками размером около 6 метров. Эти "естественные барьеры" замедляют движение песка и, что наиболее важно, помогают сохранять влагу в почве, создавая микроклимат, необходимый для прорастания семян. Со временем солома разлагается, выступая в роли натурального удобрения, что дополнительно способствует росту растений. Об этом сообщает Gazzeta.

Солнечная энергия и тысячи деревьев

Однако для успешного озеленения необходима вода, и здесь на помощь приходит солнечная энергия. Вдоль 436 километров Таримской дороги установлено 86 солнечных насосных станций, которые извлекают воду из глубины до 100 метров. Затем вода поступает по капельному орошению для полива более 200 000 деревьев, создавая зеленый коридор прямо через пески.

Одновременно с этим пустыня превращается в энергетический центр: солнечные тепловые парки с зеркалами и расплавленными солями аккумулируют энергию и вырабатывают электричество даже ночью, превращая территорию в гигантскую "солнечную батарею".

Результаты: превращение пустыни

В результате многолетних усилий, по данным китайских властей, было освоено около 30 миллионов гектаров земли, а количество песчаных бурь сократилось на 82% по сравнению с 1980-ми годами. Этот амбициозный проект стал ярким примером того, как сочетание технологий, экологии и возобновляемых источников энергии может изменить природу и привести к положительным результатам, даже в самых экстремальных климатических условиях.

Популярные вопросы о проекте Китая

Какое влияние оказала программа на экологию региона?

Благодаря проекту количество песчаных бурь значительно снизилось, а территория была преобразована в зеленый коридор, улучшивший экосистему пустыни.

Что делает проект Китая уникальным в мировом контексте?

Этот проект отличается сочетанием простых природных материалов, таких как солома, и инновационных технологий, таких как солнечные насосные станции и солнечные тепловые парки.

Какие долгосрочные перспективы у такого проекта?

В будущем подобные проекты могут стать важным шагом к созданию устойчивых экосистем в других регионах, страдающих от засухи и песчаных бурь.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
