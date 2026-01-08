Астрономы обнаружили провал во Вселенной — галактику, которая так и не родилась

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа "Хаббл" обнаружила новый тип космического объекта, который руководитель исследования называет первичным строительным блоком несостоявшейся галактики.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Галактики в наблюдаемой Вселенной

Речь идёт об облаке тёмной материи и водородного газа, в котором нет звёзд. Объект получил прозвище "Cloud-9".

Диаметр "Cloud-9" составляет около 4900 световых лет. Он содержит примерно один миллион солнечных масс газа, но при этом около пяти миллиардов солнечных масс тёмной материи. Его существование указывает на то, что во Вселенной может быть множество других относительно небольших структур, в которых доминирует тёмная материя и которые до сих пор не удавалось обнаружить. Не исключено, что подобные объекты есть и в нашей космической окрестности.

Подтверждение стало возможным только благодаря "Хабблу"

Как сообщает Европейское космическое агентство (ESA), впервые объект был зафиксирован три года назад с помощью гигантского китайского радиотелескопа FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope). Название "Cloud-9" ("Облако-9") не имеет особого значения — это просто девятое газовое облако, обнаруженное вблизи галактики Мессье 94.

До проверки с помощью "Хаббла" существовала возможность, что объект является очень тусклой карликовой галактикой, звёзды которой невозможно разглядеть наземными телескопами. Однако именно наблюдения с орбиты подтвердили, что звёзд там действительно нет.

RELHIC — объект, предсказанный теорией

Учёные во главе с Алехандро Бенитес-Льямбаем из Университета Милан-Бикокка считают, что облако относится к типу объектов, ранее описанных лишь теоретически. Они назвали его RELHIC — Reionization-Limited H I Cloud ("водородное облако, ограниченное эпохой реионизации").

Такие структуры состоят из водорода, сохранившегося с ранних этапов существования Вселенной, но его количества недостаточно для запуска процессов звездообразования. Поэтому открытие даёт новые сведения не только о тёмной материи, но и о ранней Вселенной, а также о механизмах формирования звёзд и галактик.

Значение открытия для науки

Тёмная материя сегодня является одной из центральных тем физики и астрономии. Недавно появились сообщения о возможном первом экспериментальном подтверждении её существования, однако изначально её наличие было выведено из астрономических наблюдений — прежде всего по движениям звёзд, которые невозможно объяснить только гравитацией видимой материи.

Согласно современным моделям, тёмной материи во Вселенной примерно в пять раз больше, чем обычной. Ещё большую долю составляет не менее загадочная тёмная энергия. Учёные по всему миру продолжают поиски частиц, из которых может состоять тёмная материя, используя самые разные методы.

Исследование, посвящённое "Cloud-9", опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.