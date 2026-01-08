Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
В автомобилях с бесключевым доступом есть аварийный ключ — Car And Motor
Тариф на содержание дворов в Москве вырастет до 9,36 рубля за кв. м в 2026 году
Ирак передал Basra Oil Company управление "Западной Курной — 2", где участвует ЛУКОЙЛ

Астрономы обнаружили провал во Вселенной — галактику, которая так и не родилась

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Наука

Международная группа исследователей с помощью космического телескопа "Хаббл" обнаружила новый тип космического объекта, который руководитель исследования называет первичным строительным блоком несостоявшейся галактики.

Галактики в наблюдаемой Вселенной
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Галактики в наблюдаемой Вселенной

Речь идёт об облаке тёмной материи и водородного газа, в котором нет звёзд. Объект получил прозвище "Cloud-9".

Диаметр "Cloud-9" составляет около 4900 световых лет. Он содержит примерно один миллион солнечных масс газа, но при этом около пяти миллиардов солнечных масс тёмной материи. Его существование указывает на то, что во Вселенной может быть множество других относительно небольших структур, в которых доминирует тёмная материя и которые до сих пор не удавалось обнаружить. Не исключено, что подобные объекты есть и в нашей космической окрестности.

Подтверждение стало возможным только благодаря "Хабблу"

Как сообщает Европейское космическое агентство (ESA), впервые объект был зафиксирован три года назад с помощью гигантского китайского радиотелескопа FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope). Название "Cloud-9" ("Облако-9") не имеет особого значения — это просто девятое газовое облако, обнаруженное вблизи галактики Мессье 94.

До проверки с помощью "Хаббла" существовала возможность, что объект является очень тусклой карликовой галактикой, звёзды которой невозможно разглядеть наземными телескопами. Однако именно наблюдения с орбиты подтвердили, что звёзд там действительно нет.

RELHIC — объект, предсказанный теорией

Учёные во главе с Алехандро Бенитес-Льямбаем из Университета Милан-Бикокка считают, что облако относится к типу объектов, ранее описанных лишь теоретически. Они назвали его RELHIC — Reionization-Limited H I Cloud ("водородное облако, ограниченное эпохой реионизации").

Такие структуры состоят из водорода, сохранившегося с ранних этапов существования Вселенной, но его количества недостаточно для запуска процессов звездообразования. Поэтому открытие даёт новые сведения не только о тёмной материи, но и о ранней Вселенной, а также о механизмах формирования звёзд и галактик.

Значение открытия для науки

Тёмная материя сегодня является одной из центральных тем физики и астрономии. Недавно появились сообщения о возможном первом экспериментальном подтверждении её существования, однако изначально её наличие было выведено из астрономических наблюдений — прежде всего по движениям звёзд, которые невозможно объяснить только гравитацией видимой материи.

Согласно современным моделям, тёмной материи во Вселенной примерно в пять раз больше, чем обычной. Ещё большую долю составляет не менее загадочная тёмная энергия. Учёные по всему миру продолжают поиски частиц, из которых может состоять тёмная материя, используя самые разные методы.

Исследование, посвящённое "Cloud-9", опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты
Детектор мюонов CosmicWatch помогает учёным исследовать космические лучи
Крем "Пломбир" используют для эклеров и многослойных тортов
Домашние консервы признают главным источником ботулизма — заведующий Никифоров
Сухой воздух и переувлажнение повышают риск болезней комнатных растений — Actualno
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Медовик собирают из 8–10 тонких коржей для нежной структуры
Тренер разработала 10-минутный комплекс для подтянутых рук дома
Толстые стенки кашпо снижают перегрев корней ампельных растений
Выбор теплоизоляции и оптимизация потребления сэкономят до 40% на отоплении зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.