Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Наука

Очки, которые избавят вас от мучений с прогрессивными линзами и их постоянной подстройкой — мечта многих людей с возрастной дальнозоркостью. Стартап из Финляндии, Ixi, обещает создать такие очки, которые будут фокусироваться сами, без вмешательства пользователя. Прототип устройства весит всего 22 грамма, но оно поступит в продажу только в 2027 году.

Очки
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Очки

Проблемы с прогрессивными линзами

Если вы когда-либо использовали прогрессивные линзы, вы наверняка сталкивались с проблемой, когда приходится постоянно двигать головой, чтобы найти правильную точку фокусировки. Особенно это ощущается, например, при чтении меню в ресторане, что превращается в настоящий стресс. Это типичная проблема людей с пресбиопией, ведь современные линзы — это своего рода компромисс, где края линз остаются размытыми.

И вот финская компания Ixi предлагает решение: очки, которые сами корректируют фокус. Недавний прототип, который продемонстрировала компания, весит всего 22 грамма. Это очень легкие очки для технологии, которая должна встраивать много электроники.

Для сравнения, пара классических очков Ray-Ban Wayfarers весит около 45 граммов. Это означает, что Ixi удалось создать достаточно легкое устройство с инновационными возможностями. Очки поступят в продажу в 2027 году, но уже сейчас их обещания звучат очень впечатляюще.

Как это работает?

Очки Ixi используют жидкокристаллическую технологию для фокусировки, и это не маленькие моторчики или механизмы, а более изящный и эффективный подход. В оправу вмонтированы инфракрасные светодиоды и фотодиоды, которые постоянно отслеживают движения глаз и определяют, на какое расстояние нужно настроить линзы. Когда вы смотрите вдаль или вблизи, специальный электрический импульс воздействует на жидкие кристаллы в линзах, изменяя их преломление и соответственно фокусировку.

Это позволяет очкам работать без искажений по краям, чего часто не хватает в прогрессивных линзах, где периферия остается размытым. Важное преимущество таких очков — мгновенная адаптация. Не нужно тратить недели на привыкание к новым линзам, как это бывает с традиционными прогрессивными. Также технология позволяет настраивать коррекцию для близкого зрения так, что она исчезает, когда вы не читаете.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Очки избавляют от привычных проблем с прогрессивными линзами, таких как размытие по краям и необходимость двигать головой для фокусировки.
  • Мгновенная адаптация без периода привыкания.
  • Чистое и полное поле зрения, которое не ограничено.

Недостатки:

  • Очки требуют зарядки, поскольку это электронное устройство. На данный момент компания не раскрывает точные данные о времени работы без подзарядки.
  • Батарея может разрядиться в течение дня, и в таком случае линзы вернутся к обычному состоянию, что не очень удобно в повседневной жизни, например, при чтении текстов.
  • Стоимость, вероятно, будет высока — в районе 1000 евро и выше, что делает их недоступными для большинства пользователей без медицинской страховки.

Сравнение с аналогами

Прототип очков от Ixi представляет собой одну из самых легких и элегантных версий устройства с автоматической фокусировкой. По сравнению с другими попытками создать такие очки, например, от компаний Morrow Eyewear или DeepOptics, технология Ixi выглядит более продвинутой и, возможно, успешной в реализации. Несмотря на это, другие компании продолжают работать над усовершенствованием своих технологий и продуктов.

Популярные вопросы о новых очках Ixi

Как выбрать очки с автоматической фокусировкой?

Когда будете выбирать такие очки, важно обратить внимание на вес и комфорт. Очки Ixi обещают вес всего 22 грамма, что делает их удобными для длительного ношения. Также стоит обратить внимание на время работы от аккумулятора и насколько быстро они адаптируются к изменениям в расстоянии.

Сколько будут стоить очки Ixi?

Предположительно, цена очков будет достаточно высокой, и она может приблизиться к цене хорошего смартфона — около 1000 евро. Это учитывая используемые технологии и миниатюризацию устройства.

Что делать, если батарея разрядится?

Если батарея разрядится, очки автоматически вернутся к стандартной настройке, позволяя видеть на расстоянии. Это удобно в ситуациях, когда устройство не может быть заряжено в нужный момент, например, во время вождения или прогулки.

План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
