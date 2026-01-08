Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из земли вынырнул голос войны: в Британии нашли почти целую боевую трубу железного века

В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор Марк Хинман
Наука

Во время плановых археологических работ в Норфолке была сделана находка, которую уже называют одной из самых значимых для изучения железного века в Британии. Среди обнаруженных предметов — почти полностью сохранившаяся боевая труба, редкость даже по европейским меркам. Комплекс артефактов даёт новое представление о военной культуре древних кельтов.

Археологическая находка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Археологическая находка

Редкая находка на обычной стройплощадке

Раскопки проходили летом 2025 года на частной территории в западной части Норфолка и изначально не предполагали сенсаций. Археологические исследования были обязательной частью подготовки участка под жилую застройку. Однако именно такие "рутинные" работы нередко приносят открытия, сопоставимые по значимости с находками, подобными тому, как ранее в Великобритании нашли бюст римского бога, сохранившийся в отличном состоянии.

Центральным предметом клада стала бронзовая боевая труба — карникс. Эти инструменты с головами животных использовались кельтскими племенами по всей Европе для запугивания противника и поднятия боевого духа. Их звучание производило столь сильное впечатление, что римляне изображали карниксы как военные трофеи.

Что ещё нашли археологи

Помимо карникса, археологи обнаружили целый набор предметов, связанных с военной и ритуальной сферой. Среди них — голова вепря из листовой бронзы, предположительно часть военного штандарта, пять наверший для щитов и железный предмет неизвестного назначения. Все находки лежали вместе, что позволяет предположить осмысленное захоронение, а не случайную утрату.

Этот карникс стал всего третьим известным экземпляром в Великобритании и одним из наиболее хорошо сохранившихся в Европе. Его состояние открывает широкие возможности для изучения технологии изготовления и символического значения подобных инструментов.

Как проходили раскопки и консервация

Работы проводила компания Pre-Construct Archaeology, специализирующаяся на профессиональных археологических исследованиях.

"Ещё до начала раскопок у руководителя нашего проекта было "чувство", что это место будет особенным", — сказал исполнительный директор Pre-Construct Archaeology Марк Хинман.

Артефакты извлекались вместе с блоками почвы. Сначала специалисты провели сканирование, чтобы понять взаимное расположение предметов, и только затем консерваторы Службы музеев Норфолка приступили к аккуратной работе. Сейчас находки остаются в хрупком состоянии и требуют стабилизации перед детальным анализом. Об этом сообщает "Историческая Англия".

Почему открытие считают выдающимся

К исследованию и сохранению клада подключены сразу несколько организаций, включая "Историческую Англию", Службу музеев Норфолка и Национальный музей Шотландии. Такой подход подчёркивает научную ценность находки и её потенциал для переосмысления эпохи железного века.

"Эта находка значительно расширит наши представления о мире железного века", — отметил куратор отдела железного века и Римской империи Национального музея Шотландии доктор Фрейзер Хантер.

Интерес к прошлому Британии неизменно сопровождается пересмотром устоявшихся версий, как это уже происходило в случаях, когда выяснялось, что могила короля Артура оказалась фальшивкой. Новый клад может сыграть схожую роль, заставив по-новому взглянуть на военную и ритуальную культуру древних племён.

Норфолкский клад и другие находки карниксов

Карниксы находили и ранее в разных регионах Европы, но чаще всего они были сильно повреждены или представлены фрагментами. Норфолкский экземпляр выделяется не только сохранностью, но и тем, что он найден в составе целого комплекса. Это даёт исследователям редкую возможность изучать предметы в контексте, а не по отдельности.

Плюсы и минусы изучения подобных кладов

Подобные открытия позволяют глубже понять социальную структуру, военное дело и символику железного века. Они дают богатый материал для науки и музейных экспозиций. В то же время такие находки требуют длительных и дорогостоящих работ по консервации, а их дальнейшая судьба зависит от правового статуса, который должен быть определён в 2026 году.

Как сохраняют археологические находки

  1. Извлечение предметов вместе с почвенным блоком для защиты от разрушения.
  2. Сканирование внутреннего расположения артефактов.
  3. Поэтапная работа консерваторов с каждым элементом.
  4. Стабилизация материалов перед научным анализом и экспонированием.

Популярные вопросы о находках железного века

Как выбирают места для раскопок?

Чаще всего исследования проводят перед застройкой территорий с историческим потенциалом.

Сколько времени занимает изучение таких находок?

Процесс может длиться годы из-за хрупкости материалов.

Что важнее для науки — одиночная находка или клад?

Клады дают более целостное представление о культуре и эпохе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
