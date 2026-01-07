Не просто азарт, а архитектура: настольную игру майя выложили из сотен фрагментов керамики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В древнем городе майя Наатун на территории современной Гватемалы археологи обнаружили редкие следы настольной игры, выполненной в виде напольной мозаики. Находка позволяет иначе взглянуть на роль игр в жизни мезоамериканских обществ и их связь с городской средой. Речь идёт о стационарном игровом поле, аналогов которому ранее не находили.

Древняя мозайка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Древняя мозайка

Что известно об игре патолли

Патолли считается одной из самых древних стратегических настольных игр Америки. В неё играли ацтеки и представители более ранних культур Мезоамерики, а сама механика напоминает современные игры вроде "Лудо". Классическое поле имело форму креста и состояло из 52 ячеек, которые наносили на ткань, кожу или прямо на землю.

Вместо игральных костей использовали специальные бобы с отметками, что добавляло элемент случайности и азарта. Несмотря на распространённость игры, особенности того, как в неё играли майя, долгое время оставались предметом дискуссий, так же как и многие другие аспекты жизни и упадка этой цивилизации.

Раскопки в Наатуне и детали находки

Новые данные появились после раскопок в Наатуне, расположенном на севере региона Петен. В древности этот город был столицей важного политического центра майя. Именно здесь археологи обнаружили высеченное в земле изображение, составленное из небольших красных мозаичных элементов.

Исследователи установили, что мозаика была собрана из фрагментов керамических сосудов, датируемых IV веком нашей эры. Хотя часть доски была разрушена, учёным удалось реконструировать её предполагаемую форму и размеры — около 78 сантиметров в ширину и 110 сантиметров в длину. Всего 45 квадратов были выложены из 478 отдельных фрагментов.

Почему мозаичная доска считается уникальной

По мнению археологов, эта находка не имеет прямых аналогов в древнем мире. Использование мозаики указывает на то, что игровое поле было частью архитектурного замысла, а не временным элементом.

Интерес к мозаике как к археологическому феномену возникает и в других частях света — подобные находки нередко вызывают споры о времени и назначении артефактов, как это происходит в исследованиях, посвящённых оклахомской мозаике.

Как находка меняет представления об играх майя

Учёные считают, что мозаичная техника обеспечивала доске более долгий срок службы по сравнению с нарисованными или вырезанными вариантами. Это позволяет предположить, что патолли могла быть не просто развлечением, а частью общественной жизни и ритуальной практики.

Вероятно, такие игровые поля располагались в общественных пространствах и использовались во время собраний или церемоний. В этом контексте игра приобретала социальное значение, сопоставимое с другими формами коллективной активности. Об этом сообщает Latin American Antiquity.

Сравнение патолли с другими древними играми

В отличие от египетского сенета, тесно связанного с религиозными представлениями, или месопотамских игр, ориентированных на счёт и движение фишек, патолли объединяла стратегию, азарт и, возможно, ритуальные элементы. Такое сочетание делало её важной частью культурной жизни региона.

Плюсы и минусы мозаичной игровой доски

Мозаичная доска имела очевидные преимущества: она была прочной, долговечной и подчёркивала статус пространства, где находилась. Однако её нельзя было перенести, а создание требовало значительных ресурсов. Это ограничивало использование подобного формата и делало его редким.

Популярные вопросы о древней игре патолли

Где располагались такие игровые доски?

Судя по находке в Наатуне, они могли быть частью заранее спланированных общественных пространств.

Была ли патолли азартной игрой?

Исторические источники указывают на элемент азарта, однако его роль могла различаться в зависимости от региона и времени.

Что важнее для понимания игры — правила или контекст?

Контекст не менее важен, поскольку он показывает, какую роль игра выполняла в обществе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
