9500 лет назад здесь развели костёр не для тепла: находка в Малави ломает мифы о древних погребениях

В Малави нашли самую раннюю преднамеренную кремацию человека — археолог Томпсон

В Малави археологи зафиксировали находку, которая меняет представления о ранних погребальных традициях человечества. Впервые учёным удалось с уверенностью говорить о преднамеренной кремации взрослого человека, проведённой почти десять тысяч лет назад. Это открытие заставляет иначе взглянуть на социальные и ритуальные практики древних охотников-собирателей.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Раскопки древней кремации

Необычное захоронение у подножия горы Хора

Археологический памятник Hora 1 в Малави известен исследователям уже не одно десятилетие, однако именно сейчас он преподнёс уникальный сюрприз. У подножия гранитного холма археологи обнаружили обширный слой доисторического пепла с фрагментами останков взрослой женщины ростом около полутора метров. Пепел и кости сохранились в редком для тропиков состоянии благодаря естественному укрытию от осадков и особенностям почвы.

"Нам просто повезло, что этот погребальный костёр находился под навесом и не разрушился под дождями", — говорит археолог, исследователь Йельского университета Джессика Томпсон.

Почему кости уцелели тысячи лет

По словам учёных, слой пепла оказался буквально "зацементированным" влажной почвой. Это не только усложнило раскопки, но и защитило останки от насекомых и термитов. Следы попыток проникновения мелких организмов заметны, однако плотная структура слоя стала естественным барьером. Такой уровень сохранности считается редчайшим для регионов с высокой влажностью.

Кремaция, опередившая своё время

До этого открытия самые ранние подтверждённые случаи преднамеренной кремации датировались примерно 3300 годами назад. В Малави же речь идёт о тщательно спланированном ритуале, проведённом около 9500 лет назад. Антропологи отмечают, что для обществ охотников-собирателей подобные практики были крайне нетипичны и требовали значительных коллективных усилий — от заготовки топлива до контроля температуры костра.

Что говорят ритуалы о древнем обществе

Изучение таких находок помогает понять, как люди относились друг к другу при жизни и после смерти. Подобно тому, как древние греки боялись "восстания мертвецов", сообщества прошлого придавали погребальным обрядам глубокий символический смысл. В Малави учёные обнаружили следы аккуратных манипуляций с телом, что указывает на сознательное и уважительное отношение к умершей.

"То, кем был человек при жизни, напрямую влияло на то, как с ним прощались", — отмечает антрополог Джессика Сересо-Роман.

Коллективный труд и память

Исследователи подсчитали, что для сооружения погребального костра требовалось не менее 30 килограммов хвороста и травы, а температура могла превышать 500 °C. Это говорит о скоординированных действиях группы и о том, что кремация была важным событием для всего сообщества. Позднейшие костры на том же месте указывают на сохранение коллективной памяти о ритуале. Об этом сообщает издание The Independent.

Сравнение с другими древними находками

В истории археологии известны и другие обугленные человеческие останки, например находки в Австралии возрастом около 40 тысяч лет. Однако, как и в случае, когда ребёнок поведал об освоении Америки, такие примеры долго не позволяли говорить о целенаправленной кремации с использованием специально устроенного костра. Малийская находка впервые даёт столь чёткие доказательства.

Популярные вопросы о древней кремации в Малави

Почему эта находка считается уникальной?

Она является самым ранним доказанным примером преднамеренной кремации взрослого человека.

Были ли такие ритуалы распространены?

Для охотников-собирателей они крайне редки и нетипичны.

Что это меняет в науке?

Открытие заставляет пересмотреть представления о сложности социальных структур в древних сообществах.