9500 лет назад здесь развели костёр не для тепла: находка в Малави ломает мифы о древних погребениях

В Малави археологи зафиксировали находку, которая меняет представления о ранних погребальных традициях человечества. Впервые учёным удалось с уверенностью говорить о преднамеренной кремации взрослого человека, проведённой почти десять тысяч лет назад. Это открытие заставляет иначе взглянуть на социальные и ритуальные практики древних охотников-собирателей.
Археологический памятник Hora 1 в Малави известен исследователям уже не одно десятилетие, однако именно сейчас он преподнёс уникальный сюрприз. У подножия гранитного холма археологи обнаружили обширный слой доисторического пепла с фрагментами останков взрослой женщины ростом около полутора метров. Пепел и кости сохранились в редком для тропиков состоянии благодаря естественному укрытию от осадков и особенностям почвы.
"Нам просто повезло, что этот погребальный костёр находился под навесом и не разрушился под дождями", — говорит археолог, исследователь Йельского университета Джессика Томпсон.
По словам учёных, слой пепла оказался буквально "зацементированным" влажной почвой. Это не только усложнило раскопки, но и защитило останки от насекомых и термитов. Следы попыток проникновения мелких организмов заметны, однако плотная структура слоя стала естественным барьером. Такой уровень сохранности считается редчайшим для регионов с высокой влажностью.
До этого открытия самые ранние подтверждённые случаи преднамеренной кремации датировались примерно 3300 годами назад. В Малави же речь идёт о тщательно спланированном ритуале, проведённом около 9500 лет назад. Антропологи отмечают, что для обществ охотников-собирателей подобные практики были крайне нетипичны и требовали значительных коллективных усилий — от заготовки топлива до контроля температуры костра.
Изучение таких находок помогает понять, как люди относились друг к другу при жизни и после смерти. Подобно тому, как древние греки боялись "восстания мертвецов", сообщества прошлого придавали погребальным обрядам глубокий символический смысл. В Малави учёные обнаружили следы аккуратных манипуляций с телом, что указывает на сознательное и уважительное отношение к умершей.
"То, кем был человек при жизни, напрямую влияло на то, как с ним прощались", — отмечает антрополог Джессика Сересо-Роман.
Исследователи подсчитали, что для сооружения погребального костра требовалось не менее 30 килограммов хвороста и травы, а температура могла превышать 500 °C. Это говорит о скоординированных действиях группы и о том, что кремация была важным событием для всего сообщества. Позднейшие костры на том же месте указывают на сохранение коллективной памяти о ритуале. Об этом сообщает издание The Independent.
В истории археологии известны и другие обугленные человеческие останки, например находки в Австралии возрастом около 40 тысяч лет. Однако, как и в случае, когда ребёнок поведал об освоении Америки, такие примеры долго не позволяли говорить о целенаправленной кремации с использованием специально устроенного костра. Малийская находка впервые даёт столь чёткие доказательства.
Она является самым ранним доказанным примером преднамеренной кремации взрослого человека.
Для охотников-собирателей они крайне редки и нетипичны.
Открытие заставляет пересмотреть представления о сложности социальных структур в древних сообществах.
