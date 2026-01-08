Подо льдами Антарктиды звучит странный сигнал: он возникает в тишине, которую нельзя объяснить

Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале Био-утка — Sciencepost

Уже более шести десятилетий подо льдами Антарктиды фиксируют странный звук, происхождение которого не даёт покоя учёным. Он напоминает утиную трель и получил неофициальное название "Био-утка". Новый анализ архивных записей заставляет взглянуть на это явление иначе: возможно, речь идёт не о случайном шуме, а о форме организованного подводного общения. Об этом рассказывает Sciencepost.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Загадочный сигнал из глубин океана

Впервые необычный звук был зафиксирован в 1960 году в антарктических водах. С тех пор его неоднократно записывали гидрофоны, но однозначного объяснения так и не появилось. Шум отличался ритмичностью и повторяемостью, что сразу исключало его связь с айсбергами или тектоническими процессами.

Со временем аналогичные сигналы начали обнаруживать и в других регионах Южного полушария, что только усилило интерес исследователей. Однако долгое время эти записи рассматривались как акустическая аномалия без чёткой структуры — ещё один пример того, насколько мало известно о жизни в сумеречной зоне океана.

Подводные "диалоги" вместо хаоса

На 187-м заседании Акустического общества Америки специалист по морской акустике из Университета Виктории Росс Чепмен представил результаты масштабного анализа записей, собранных за десятилетия. Его команда обнаружила, что источников звука несколько и они распределены на значительном расстоянии друг от друга.

"Нас поразило, что когда один источник издавал сигнал, остальные замолкали, словно прислушивались, прежде чем ответить", — объясняет эксперт по морской акустике Росс Чепмен из Университета Виктории.

Такая очередность, по его словам, напоминает структуру разговора. Для подводного мира это крайне необычно, поскольку большинство биологических звуков перекрывают друг друга и не демонстрируют подобной "вежливости".

От Антарктиды до Австралии

Изначально "Био-утку" связывали исключительно с антарктическими водами. Однако позднее её зафиксировали у берегов Австралии, Новой Зеландии и в других районах океана. В 2014 году учёные, используя акустические датчики на китообразных, установили связь этих звуков с антарктическим малым полосатиком (Balaenoptera bonaerensis).

Проблема в том, что аналогичные сигналы обнаруживались и там, где эти киты никогда не наблюдались. Это оставляет пространство для гипотезы о существовании другого, пока не идентифицированного морского вида, способного издавать подобные звуки.

"Био-гусь" и другие акустические сюрпризы

В ходе исследований Чепмен также выделил похожий, но более высокий по тону сигнал, получивший прозвище "Био-гусь". Его слышали в водах у Австралии и Новой Зеландии. Эти находки укладываются в более широкую картину неожиданных открытий, включая обнаружение существ, ранее не известных науке, вроде губки-хищника из Южного океана.

"Раньше идея о том, что такой, казалось бы, простой звук может издавать животное, выглядела неправдоподобной", — признаётся Чепмен.

Однако современные данные показывают, что акустическое поведение морских млекопитающих может быть гораздо сложнее, чем предполагалось.

Вопросов больше, чем ответов

Даже если "Био-утка" действительно связана с китообразными, её функция остаётся неясной. Учёные обсуждают разные версии: навигационные сигналы, социальные контакты, координация во время кормления или элементы брачного поведения.

"Возможно, они обсуждают ужин или общаются как родители с детёнышами", — шутит Чепмен.

Тайна, которая остаётся с нами

Несмотря на развитие подводных сенсоров и аналитических алгоритмов, океан по-прежнему остаётся одной из наименее изученных сред на планете. Нередко отмечают, что человечество знает о поверхности Марса больше, чем о морском дне Земли.

История "Био-утки" наглядно показывает, сколько загадок скрывают глубины. Исследования продолжаются, и, возможно, со временем эти странные сигналы перестанут быть тайной. Пока же они остаются редким напоминанием о том, как мало мы понимаем подводный мир.

Сравнение: биологические и небиологические подводные звуки

Звуки ледников и тектонической активности, как правило, нерегулярны и не демонстрируют координации. Биологические сигналы, напротив, часто повторяются, имеют чёткий ритм и, как в случае с "Био-уткой", могут выстраиваться в последовательность, напоминающую диалог.

Плюсы и минусы акустических исследований океана

Подводная акустика позволяет изучать животных, не нарушая их среду обитания, и фиксировать явления на огромных расстояниях. Однако интерпретация звуков остаётся сложной задачей, так как один и тот же сигнал может иметь разное происхождение и назначение.

Популярные вопросы о "Био-утке"

Что такое звук "Био-утка"?

Это повторяющийся подводный сигнал, зафиксированный в разных районах Южного океана с 1960 года.

Кто его издаёт?

Основная версия связывает звук с антарктическими китообразными, но полностью вопрос пока не закрыт.

Почему его так трудно изучать?

Источники звука находятся на большой глубине и в удалённых районах, а сами сигналы могут исходить от разных организмов.