Пирамиды Гизы хранили это молча: приборы уловили то, что десятилетиями оставалось невидимым

Наука

Рядом с пирамидами Гизы археологи обнаружили под землёй странную аномалию, которая может указывать на ранее неизвестную гробницу. Исследование проводилось без раскопок — с применением высокоточных геофизических технологий. Учёные говорят о структурах разной глубины, скрытых под песком древнего некрополя. Об этом сообщает Sciencepost.

Пирамида Хеопса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамида Хеопса

Новые инструменты археологии: что "видит" земля

Современная археология всё чаще опирается не на лопаты, а на приборы. Георадар (GPR), томография электрического сопротивления (ERT) и магнитные исследования позволяют "просвечивать" грунт и находить скрытые объекты ещё до начала раскопок. Это снижает риск повреждения памятников и помогает точнее планировать полевые работы.

Такие методы активно развиваются с 1980-х годов. Если раньше георадарные съёмки проводились по простым линейным профилям, то сегодня используются двух- и трёхмерные модели. Интеграция спутниковых систем позиционирования позволяет создавать подробные 3D-карты подземных структур, упрощая анализ данных.

Для Египта, где археологические слои часто скрыты под песком, эти технологии особенно ценны. В районе Гизы с их помощью ранее уже выявляли подземные элементы рядом с пирамидами и Большим сфинксом, включая полости, ставшие частью дискуссий о тайнах Великого Сфинкса.

Западное кладбище Гизы: место новых вопросов

Новое открытие связано с Западным кладбищем Гизы — крупным некрополем, расположенным к западу от Великой пирамиды. Это место известно как зона захоронений представителей царской семьи и высокопоставленных чиновников Древнего Египта.

Здесь находятся многочисленные мастабы — прямоугольные гробницы с плоской крышей, построенные из известняка или сырцового кирпича. Обычно они включают подземную камеру, соединённую с поверхностью вертикальной шахтой. Большинство таких сооружений сегодня полностью скрыто под песком.

Исследователи обратили внимание на ровный участок кладбища, где отсутствовали видимые надземные постройки. Именно там геофизические приборы зафиксировали аномалии, нехарактерные для естественного грунта.

Что именно нашли под поверхностью

Работы проводились международной группой специалистов из японских университетов Хигаси Ниппон и Тохоку, а также Национального исследовательского института астрономии и геофизики Египта. Совмещение данных GPR и ERT позволило выявить две ключевые структуры.

Первая — неглубокая L-образная форма на глубине до двух метров. Вторая — более крупная и глубокая структура размером примерно 10 на 10 метров, уходящая на глубину около десяти метров. По мнению учёных, верхний элемент мог служить входом или переходной зоной к нижнему объекту.

Подобные размеры и планировка характерны для погребальных комплексов знати, включая сооружения, сопоставимые по статусу с гробницами, подобными захоронению царского врача в Саккаре.

Почему без раскопок не обойтись

Несмотря на убедительные данные приборов, археологи подчёркивают: геофизика даёт лишь косвенные свидетельства. Чтобы точно установить природу обнаруженных объектов — будь то гробница, хозяйственное сооружение или иной архитектурный элемент, — потребуются целенаправленные раскопки.

При этом такие исследования должны вестись осторожно, с учётом статуса Гизы как объекта всемирного наследия.

Сравнение: геофизика и классические раскопки

Традиционные археологические раскопки дают прямой доступ к находкам, но связаны с риском повреждения памятников. Геофизические методы, напротив, неинвазивны и позволяют заранее определить перспективные зоны. В идеале оба подхода дополняют друг друга: сначала "разведка" приборами, затем точечные раскопки.

Плюсы и минусы геофизических исследований в археологии

Использование георадара и электрической томографии позволяет экономить время, ресурсы и сохранять памятники. Эти методы особенно полезны в песчаных районах вроде Гизы. Однако интерпретация данных требует высокой квалификации, а сами результаты не всегда однозначны без подтверждения раскопками.

Популярные вопросы о находке в Гизе

Что такое подземная археологическая аномалия?
Это участок грунта с физическими характеристиками, отличающимися от окружающей среды, что может указывать на искусственное сооружение.

Почему находку не раскапывают сразу?
Любые раскопки в районе пирамид требуют согласований и тщательной подготовки, чтобы не повредить объекты культурного наследия.

Может ли это быть гробница фараона?
Пока об этом говорить рано. Речь идёт лишь о гипотезе, которая должна быть подтверждена дальнейшими исследованиями.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
