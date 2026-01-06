600 миллионов лет под ногами: север Урала скрывал минералы, за которые сегодня борется весь мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
Наука

В суровых и малодоступных районах Северного Урала учёные сделали находку, которая заставила по-новому взглянуть на потенциал российских недр. Исследования показали, что древние вулканические породы вблизи горы Редка скрывают целый набор редких и редкоземельных минералов, крайне востребованных современной промышленностью. Эти элементы лежат в основе электроники, возобновляемой энергетики и высокотехнологичных сплавов.

Минералы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Минералы

Что скрывают древние породы Северного Урала

Объектом внимания стали метавулканиты — преобразованные временем и геологическими процессами остатки вулканических пород, сформировавшиеся около 600 миллионов лет назад. Эти камни — своеобразный «архив» ранней истории Земли, в котором зафиксированы условия древнего магматизма и последующих преобразований литосферы.

С первого взгляда породы выглядят непримечательно: серовато-белые, плотные, без ярких включений. Однако при детальном изучении с применением электронных микроскопов и высокоточного химического анализа внутри них обнаружились микроскопические кристаллы, представляющие огромную научную и практическую ценность.

Минералы, важные для технологий будущего

В числе ключевых находок оказался ниобиевый рутил — минерал, содержащий ниобий. Этот элемент незаменим при производстве сверхпрочных сплавов, деталей для авиакосмической отрасли и сверхпроводящих систем. Его присутствие указывает на необычный химический состав исходной магмы.

Не менее важными стали алланит и монацит — минералы, в которых концентрируются лёгкие редкоземельные элементы, включая церий и лантан. Они широко применяются в электронике, катализаторах и оптических материалах.

Дополняют картину более редкие и сложные минералы: ксенотим, эшинит и ниобоэшинит. Эти соединения богаты иттрием и тяжёлыми редкоземельными элементами, необходимыми для производства лазеров, люминофоров, высокоэффективных магнитов и компонентов «зелёной» энергетики.

Два сценария формирования редких элементов

Анализ структуры и состава минералов позволил учёным выдвинуть гипотезу о двойной природе их происхождения. Первая группа минералов сформировалась непосредственно из магмы древних вулканов. По своим характеристикам эти извержения напоминали современные внутриконтинентальные вулканические системы, аналогичные тем, что наблюдаются на Гавайях или в Исландии.

Вторая группа возникла значительно позже, когда уже застывшие породы подверглись метаморфизму. Давление, высокая температура и воздействие подземных флюидов привели к перераспределению химических элементов и образованию новых минеральных фаз. Именно эти процессы часто становятся ключевыми для концентрации редких металлов.

Почему район горы Редка так важен

Территория вокруг горы Редка и ранее привлекала внимание геологов из-за аномально высоких концентраций урана и тория. Новые данные показали, что кислые вулканические породы — риолиты и трахириолиты — играют роль своеобразного «донора» редких элементов.

В условиях тектонической активности горячие растворы способны вымывать из таких пород уран, торий, иттрий, ниобий и редкие земли. Затем эти элементы могут накапливаться в более компактных зонах, формируя рудные проявления, потенциально удобные для промышленной добычи.

Значение открытия для геологии и экономики

Работа исследователей выходит далеко за рамки описания новых минералов. Она помогает понять механизмы формирования месторождений стратегически важных элементов и уточняет минерагеническую карту Северного Урала. Древние вулканические пояса региона теперь рассматриваются как перспективные объекты для дальнейших поисков сырья, критически важного для высоких технологий.

Исследования продолжаются, и каждый новый образец породы может добавить штрих к общей картине. Не исключено, что суровые склоны уральских гор ещё преподнесут открытия, способные повлиять не только на науку, но и на будущее технологического развития.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
