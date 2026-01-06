Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
Зимой удобрения для комнатных растений вносят только по влажной почве
В музее Лондона выявили новый вид змеи возрастом 37 млн лет — Earth
В 2026 году ожидаются премьеры ID.3, BMW Neue Klasse и первого электромобиля Ferrari
Мерц связал 2026 год с тяжёлым испытанием для экономики Германии
Фикус Tineke в фэн-шуй связывают с ростом и материальным благополучием — Actualno
Домашний алкоголь может быть опаснее магазинного из-за примесей и метанола

Эпицентр напряжения: Япония столкнулась с гневом земли

Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Наука

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Японии и вызвало кратковременную тревогу из-за возможного цунами. 

трещины на дороге после землетрясения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
трещины на дороге после землетрясения

Сразу после события объявляли предупреждение, но спустя несколько минут его отменили. Об этом сообщает ТАСС.

Что известно о землетрясении в Японии

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр находился в районе префектуры Симанэ на западе страны. Глубина очага составила 10 км, что обычно означает более "ощутимые" толчки у поверхности по сравнению с глубокофокусными событиями.

Информации о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало. После подземных толчков объявлялась угроза цунами, однако предупреждение было снято через несколько минут.

Почему предупреждение о цунами могли быстро отменить

Решения по цунами принимаются по оперативным данным: учитываются параметры толчков, расположение эпицентра и оценка риска волны. В ряде случаев сигнал тревоги дают "с запасом", чтобы не терять время, а затем уточняют прогноз и отменяют предупреждение, если угрозы не подтверждаются.

Для туристов и жителей это выглядит как резкая смена статуса — но сама логика проста: лучше предупредить заранее и отменить, чем наоборот.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Наука и техника
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Пирамида Менкаура подала странный сигнал: в камне нашли то, что не вписывается в её историю
Последние материалы
Оптимальная температура водонагревателя составляет 49 °C — Real Simple
Свекла для салатов в микроволновке готовится за 5 минут на мощности 800-900 Вт
Турция вошла в новый год с "горячими" ценниками
Землетрясение в Японии магнитудой 6,2 вызвало кратковременную угрозу цунами
Манёвр whiffling создаёт иллюзию полёта гусей вверх ногами
Медведь разгромил авто у озера Тахо из-за роковой ошибки туристов
Новичкам следует начинать силовые тренировки с упражнений с весом тела
В 2026 году россиян ожидает двойное повышение тарифов ЖКХ
В Неваде фермеры сделали ставку на местных щелочных пчёл для опыления люцерны
Девы ощущают ретро-Меркурий через рабочие ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.