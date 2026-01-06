Эпицентр напряжения: Япония столкнулась с гневом земли

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Японии и вызвало кратковременную тревогу из-за возможного цунами.
Сразу после события объявляли предупреждение, но спустя несколько минут его отменили. Об этом сообщает ТАСС.
По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр находился в районе префектуры Симанэ на западе страны. Глубина очага составила 10 км, что обычно означает более "ощутимые" толчки у поверхности по сравнению с глубокофокусными событиями.
Информации о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало. После подземных толчков объявлялась угроза цунами, однако предупреждение было снято через несколько минут.
Решения по цунами принимаются по оперативным данным: учитываются параметры толчков, расположение эпицентра и оценка риска волны. В ряде случаев сигнал тревоги дают "с запасом", чтобы не терять время, а затем уточняют прогноз и отменяют предупреждение, если угрозы не подтверждаются.
Для туристов и жителей это выглядит как резкая смена статуса — но сама логика проста: лучше предупредить заранее и отменить, чем наоборот.
