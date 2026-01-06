Последний титан древних морей: находка 11-летней девочки вскрыла тайну исчезнувших гигантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Случайная прогулка по английскому побережью обернулась открытием, которое уже называют одним из самых впечатляющих в палеонтологии последних лет. 11-летний ребенок помог ученым идентифицировать новый вид гигантской морской рептилии, жившей во времена динозавров. Находка указывает на существование существа, сопоставимого по размерам с современным синим китом. Об этом сообщает Popsci.

Ихтиозавр
Фото: dmitrchel@mail.ru by Dmitry Bogdanov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ихтиозавр

Как детская находка изменила науку

История открытия началась в 2020 году на побережье графства Девон в Великобритании. Тогда 11-летняя Руби Рейнольдс вместе с отцом Джастином обнаружила на пляже фрагменты массивной кости. Девочка первой заметила необычный обломок, после чего семья начала искать дополнительные части. Позднее находку передали палеонтологам.

Оказалось, что эти фрагменты идеально дополняют гигантскую челюстную кость ихтиозавра, найденную несколькими годами ранее в Сомерсете. Обе находки происходят из одной геологической формации Westbury Mudstone и, по мнению ученых, принадлежат одному ранее неизвестному виду — редкий пример того, как окаменелости раскрывают тайны доисторического мира.

"Я была в восторге от того, что смогла стать частью такого научного открытия", — сказала Руби Рейнольдс.

Кто такие ихтиозавры

Ихтиозавры — это вымершая группа морских рептилий, дальние родственники современных ящериц и змей. Они обладали обтекаемым телом, мощными плавниками и вели образ жизни, напоминающий современных акул или китов. Палеонтологи считают, что многие из них были активными хищниками и могли совершать дальние миграции.

Эти животные населяли океаны примерно от 228 до 112 миллионов лет назад, достигая расцвета в триасовом и юрском периодах. На сегодняшний день описано более 100 видов ихтиозавров, чьи останки находили в Европе, Азии и Северной Америке.

Новый вид: Ichthyotitan severnensis

После многолетнего анализа ученые пришли к выводу, что найденные челюстные кости принадлежат новому виду, получившему название Ichthyotitan severnensis — "гигантская рыбоящерица из долины Северна". Возраст костей оценивается примерно в 202 миллиона лет, что соответствует самому концу триасового периода, известному как рэтский ярус.

По размерам животное могло превышать 25 метров в длину — более 82 футов — и вплотную приближаться к максимальным биологическим пределам размеров позвоночных животных.

"Удивительно осознавать, что во времена триаса у берегов будущей Великобритании плавали ихтиозавры размером с современных синих китов", — отметил соавтор исследования, палеонтолог Манчестерского университета Дин Ломакс.

Последние гиганты своей эпохи

Особую ценность находке придает ее возраст. Эти кости относятся к самому финалу существования гигантских ихтиозавров. Примерно 200 миллионов лет назад произошло глобальное массовое вымирание позднего триаса, которое уничтожило этих морских титанов. Подобные катастрофы радикально меняли экосистемы океанов, что перекликается с тем, как сегодня ученые изучают массовые вымирания в морских экосистемах.

Интересно, что Ichthyotitan severnensis появился примерно на 13 миллионов лет позже своих ближайших известных "родственников", таких как Shonisaurus из Канады или Timalayasaurus из Тибета. Это делает новый вид уникальным с точки зрения эволюции.

Что рассказали кости

Исследование внутренней структуры челюстей показало признаки активного роста в момент гибели животного. Это означает, что рептилия могла стать еще крупнее, если бы прожила дольше. Ученые предполагают, что у поздних триасовых ихтиозавров существовали особые стратегии роста костей, позволявшие достигать поистине колоссальных размеров.

"Аномальный рост костной ткани указывает на уникальные механизмы развития, которые сегодня полностью утрачены", — отметил соавтор исследования Марчелло Перилло из Боннского университета.

Сравнение с другими морскими гигантами

В отличие от более ранних гигантских ихтиозавров, Ichthyotitan severnensis жил значительно позже и представлял собой "последнюю волну" морских титанов. По предполагаемым размерам он сопоставим с современным синим китом, но принадлежал к совершенно иной ветви эволюции.

Плюсы и минусы подобных находок

Такие открытия расширяют понимание истории жизни на Земле, но имеют и ограничения.

  • Плюсы: новые данные об эволюции гигантизма, уточнение хронологии вымираний, вовлечение общественности в науку.
  • Минусы: фрагментарность находок, сложность точной реконструкции внешнего вида и образа жизни.

Популярные вопросы о гигантских ихтиозаврах

Насколько большим был Ichthyotitan severnensis?
По оценкам, его длина могла превышать 25 метров.

Кто обнаружил находку?
Первый фрагмент одной из челюстей нашла 11-летняя Руби Рейнольдс.

Когда жили эти животные?
Около 202 миллионов лет назад, в конце триасового периода.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
