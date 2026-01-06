Гигант вырос из облаков Марса: то, что появилось на горизонте, меняет представление о Марсе

NASA зафиксировало вулкан Арсия Монс над облаками Марса — SFP Versilia

На рассвете над Марсом из плотного слоя облаков возник гигантский силуэт, больше похожий на кадр из фантастического фильма. Однако это реальное явление, зафиксированное орбитальным аппаратом NASA Mars Odyssey в ходе редкого маневра. Снимок оказался не только зрелищным, но и научно значимым для понимания климата Красной планеты. Об этом сообщает SFP Versilia.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Что именно появилось в облаках Марса

Объектом, "выросшим" из марсианских облаков, оказался Арсия Монс — один из крупнейших вулканов Марса и всей Солнечной системы. Его высота достигает примерно 20 километров, что делает его вдвое выше Эвереста. На опубликованном изображении вулкан словно поднимается из белоснежного моря облаков, состоящих из ледяных кристаллов. Подобные гигантские структуры давно привлекают внимание ученых, изучающих вулканическую активность Марса.

Фотография была сделана 2 мая космическим аппаратом Mars Odyssey, однако опубликована NASA позже. Необычный ракурс сразу привлек внимание ученых и любителей космоса, поскольку подобные изображения марсианского горизонта удается получить крайне редко.

Необычный маневр Mars Odyssey

Чтобы запечатлеть этот кадр, зонд выполнил поворот примерно на 90 градусов. Обычно камера THEMIS направлена прямо на поверхность планеты, но в этот раз она была ориентирована на край Марса. Это позволило увидеть не рельеф в привычном виде, а взаимодействие атмосферы с гигантским вулканом.

В районе склонов Арсии Монс поднимающийся воздух охлаждается и конденсируется, формируя плотные облака из кристаллов льда. Такой процесс особенно характерен для так называемого афелионного облачного пояса — периода, когда Марс находится на максимальном расстоянии от Солнца.

Почему это важно для науки

Подобные наблюдения дают ученым редкую возможность изучать сезонную динамику атмосферы Марса. Формирование облаков, их плотность и распределение напрямую связаны с температурными колебаниями, циркуляцией воздуха и общим климатом планеты. Эти данные дополняют представления о том, как устроены погодные процессы на Марсе.

Кроме того, такие данные имеют практическое значение. Более точное понимание марсианской погоды и атмосферы важно для планирования будущих автоматических и пилотируемых миссий, где погодные условия могут играть критическую роль.

Два десятилетия исследований Марса

Mars Odyssey работает на орбите Марса с 2001 года и остается самой "долгоживущей" межпланетной миссией NASA. С 2023 года аппарат регулярно делает снимки марсианского горизонта, чтобы отслеживать изменения атмосферы в разные сезоны.

По словам ученого Майкла Д. Смита из Центра космических полетов Годдарда, такие изображения демонстрируют "действительно значительные сезонные изменения", которые невозможно заметить при стандартной съемке поверхности.

Возможности камеры THEMIS

Камера THEMIS ценна не только эффектными фотографиями. Она работает и в инфракрасном диапазоне, что позволяет:

Обнаруживать подповерхностные залежи водяного льда.

Анализировать тепловые свойства грунта.

Изучать спутники Марса — Фобос и Деймос.

Наличие льда особенно важно с точки зрения будущего освоения планеты, поскольку вода является ключевым ресурсом для длительных миссий человека.

Сравнение: обычная съемка и съемка горизонта

При стандартной съемке Mars Odyssey фиксирует поверхность сверху, что удобно для геологии. Съемка горизонта, напротив, позволяет изучать атмосферу и ее взаимодействие с рельефом. Эти два подхода дополняют друг друга и дают более целостное представление о планете.

Плюсы и минусы такого метода наблюдений

Редкие маневры с поворотом аппарата открывают новые научные возможности.

Плюсы: изучение облаков, сезонных процессов и вертикальной структуры атмосферы.

изучение облаков, сезонных процессов и вертикальной структуры атмосферы. Минусы: ограниченное число таких наблюдений и необходимость отклоняться от стандартного режима работы зонда.

Советы: зачем NASA фиксирует такие явления шаг за шагом

Определить сезон и положение Марса относительно Солнца.

Выполнить маневр ориентации аппарата.

Зафиксировать горизонт с помощью THEMIS.

Сопоставить данные с климатическими моделями.

Использовать результаты для планирования будущих миссий.

Популярные вопросы о снимке Марса

Что именно видно на изображении?

Вулкан Арсия Монс, поднимающийся над утренними ледяными облаками.

Почему облака состоят из льда?

Атмосфера Марса холодная, и водяной пар там конденсируется в виде кристаллов льда.

Как давно работает Mars Odyssey?

Аппарат находится на орбите Марса с 2001 года.

Помогут ли такие снимки будущим миссиям?

Да, они улучшают понимание марсианского климата и погодных процессов.