Чудо света выходит из тьмы: находка переворачивает облик легендарного маяка спустя 2 тысячи лет

Легендарный Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, спустя тысячелетия начинает возвращаться из небытия. Под водой археологи обнаружили монументальный вход сооружения — гигантские гранитные блоки, пролежавшие на дне более 2000 лет. Подобные подводные находки в Египте уже не раз меняли представления ученых о масштабах и технологиях античной эпохи. Эта находка способна кардинально изменить представления о внешнем облике маяка. Об этом сообщает SFP Versilia.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) маяк на скалах во время шторма

Подводное открытие, меняющее историю

Франко-египетская археологическая команда извлекла со дна гавани Александрии 22 массивных архитектурных элемента, которые когда-то формировали парадный вход в знаменитый маяк. Среди них — колоссальные косяки дверей, пороги, базовые плиты и архитравы. Вес отдельных блоков достигает 80 тонн, что делает операцию одной из самых сложных в истории подводной археологии.

Работы ведутся под руководством исследователя и архитектора Изабель Хайри из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) в сотрудничестве с Центром александрийских исследований (CEAlex) и при поддержке Министерства туризма и древностей Египта. Для подъема гранитных глыб используются плавучие краны и специальные баржи.

Неизвестный элемент Александрийского маяка

Помимо ожидаемых конструктивных деталей ученые обнаружили ранее неизвестную часть сооружения — массивный пилон, украшенный в египетском стиле, но созданный в эллинистическую эпоху. По мнению исследователей, он мог выполнять символическую или ритуальную функцию и служить торжественным порталом перед входом в башню.

Сохранность блоков удивила специалистов: несмотря на века под водой, элементы уцелели в состоянии, позволяющем точно восстановить их форму и взаимное расположение.

От землетрясений к цифровому возрождению

Александрийский маяк был построен в начале III века до н. э. при правлении Птолемея II Филадельфа по проекту архитектора Сострата Книдского. Его высота, по оценкам историков, превышала 100 метров, что делало его самым высоким сооружением античного мира вплоть до Средневековья. Свет маяка, усиленный металлическими зеркалами, был виден за десятки километров и помогал кораблям безопасно входить в гавань.

Начиная с XIV века серия мощных землетрясений привела к разрушению башни. Позднее уцелевшие камни использовали как строительный материал, в том числе при возведении крепости султана Кайтбея в 1477 году на том же месте.

Цифровая реконструкция вместо музея

Извлеченные блоки не отправят в традиционные экспозиции. Каждый элемент будет отсканирован с помощью фотограмметрии и включен в масштабную цифровую реконструкцию маяка. Проект получил название PHAROS и предполагает создание точного «цифрового двойника» памятника.

В работе участвуют археологи, архитекторы и инженеры, а также добровольцы компании Dassault Systèmes, специалисты по трехмерному моделированию и инженерным симуляциям. Используя технологии, применяемые в авиации и космосе, они собирают виртуальную модель маяка как сложнейший археологический пазл.

Наука, технологии и международное сотрудничество

Проект PHAROS объединяет сразу несколько дисциплин: подводную археологию, историю искусства, архитектуру, египтологию, нумизматику и цифровую инженерию. Ученые анализируют не только каменные блоки, но и античные тексты, изображения на монетах и художественные описания, чтобы воссоздать как внешний вид, так и символическое значение маяка. Подобный междисциплинарный подход уже применялся при изучении древних инженерных решений Египта.

Отдельную роль играет французская студия GEDEON Programmes, которая профинансировала часть подъемных работ и документирует весь процесс для 90-минутного фильма, запланированного к показу на France Télévisions.

Сравнение: классическая реконструкция и цифровой подход

Традиционные археологические реконструкции опираются на физическое восстановление памятников или макеты. Цифровой подход позволяет собрать объект в виртуальном пространстве без риска для оригиналов. В отличие от классических методов, цифровая модель дает возможность «пройтись» по маяку, увидеть его на разных этапах истории и протестировать гипотезы о причинах разрушения.

Плюсы и минусы цифрового возрождения памятников

Современные технологии открывают новые горизонты в сохранении наследия.

Плюсы: сохранность оригиналов, доступность для широкой аудитории, высокая точность реконструкции.

сохранность оригиналов, доступность для широкой аудитории, высокая точность реконструкции. Минусы: зависимость от интерпретаций, отсутствие физического контакта с объектом, сложность верификации спорных элементов.

Популярные вопросы об Александрийском маяке

Почему находка считается уникальной?

Ранее входные конструкции маяка не были идентифицированы так точно и в таком объеме.

Будет ли маяк восстановлен физически?

Речь идет о цифровой, а не реальной реконструкции.

Сколько лет пролежали блоки под водой?

Более двух тысяч лет.