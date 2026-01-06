Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала

Космический изгой попался случайно: один эпизод переписал данные о планетах в Млечном Пути

Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Наука

Обычно планеты миллиарды лет обращаются вокруг своих звезд, но иногда космические истории складываются иначе. Астрономы зафиксировали редкий случай — планету-изгоя, свободно дрейфующую по Млечному Пути без родительской звезды. Ученым впервые удалось точно измерить и ее массу, и расстояние. Об этом сообщает Earth.

Планета-изгой Cha 1107 в процессе формирования
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Планета-изгой Cha 1107 в процессе формирования

Что такое свободно плавающие планеты

Большинство известных экзопланет видимы лишь потому, что их освещают звезды. Планеты-изгои лишены такого "прожектора", поэтому напрямую наблюдать их почти невозможно. Вместо этого астрономы используют гравитационный эффект микролинзирования: когда темный объект проходит перед далекой звездой, его гравитация на короткое время усиливает свет.

Подобные события длятся всего дни или недели и часто дают лишь намек на существование планеты. Масса и расстояние обычно остаются неопределенными, из-за чего многие такие миры долгое время остаются загадкой, в отличие от случаев, когда изучаются экзопланеты у звезд.

Редкое наблюдение с Земли и из космоса

Исследование возглавил Субо Дун из Института астрономии и астрофизики Кавли при Пекинском университете. Уникальность открытия в том, что одно и то же событие микролинзирования наблюдали сразу с двух точек — с Земли и с космического телескопа Gaia.

Из-за разницы в положении наблюдателей эффект проявился немного по-разному. Этот сдвиг, известный как микролинзинговый параллакс, позволил уточнить параметры объекта. Дополнительное моделирование сделало возможным редкий для таких случаев результат — прямое измерение массы и расстояния планеты.

Какая это планета и откуда она взялась

Масса найденного мира составляет около 22% массы Юпитера — примерно уровень Сатурна. Планета находится на расстоянии около 3000 парсеков от центра Млечного Пути, то есть глубоко внутри Галактики.

Такие размеры важны для понимания происхождения. Объекты, рожденные в одиночестве, вроде коричневых карликов, обычно тяжелее. Масса "сатурнового" уровня указывает, что планета, вероятно, сформировалась у звезды, а затем была выброшена из системы в результате гравитационного хаоса — сценария, отличного от динамики, характерной для планет в двойных системах.

Как планеты становятся изгоями

Молодые планетные системы часто нестабильны. Гравитационные взаимодействия между крупными планетами или влияние соседних звезд могут со временем нарушить орбиты. В результате один из миров получает "космический пинок" и навсегда покидает родную систему.

Новая находка подтверждает, что именно так могла появиться значительная часть маломассивных планет-изгоев.

Почему это открытие важно

Точно измеренных свободно плавающих планет пока крайне мало. Каждый такой случай помогает проверить теории формирования и эволюции планетных систем и показывает, насколько разрушительными могут быть их ранние этапы.

"Одновременные космические и наземные наблюдения микролинзирования можно использовать при планировании будущих миссий, и они помогут лучше понять, как формируются планеты по всей Галактике", — отметил исследователь Лондонского университета королевы Марии Гэвин Коулман.

Сравнение: планеты у звезд и планеты-изгои

Планеты, связанные со звездами, получают стабильную орбиту и источник энергии. Планеты-изгои, напротив, дрейфуют в холодном и темном пространстве. При этом именно изгои помогают понять, как часто планетные системы распадаются и какие массы чаще всего "теряются" в процессе эволюции.

Плюсы и минусы изучения планет-изгоев

Изучение таких миров расширяет представления о структуре Галактики и разнообразии планет.

  • Плюсы: новые данные об эволюции систем, проверка теорий формирования планет, развитие методов микролинзирования.
  • Минусы: сложность наблюдений, редкость событий, ограниченное количество измеримых параметров.

Популярные вопросы о планетах-изгоях

Что такое планета-изгой?
Это планета, не связанная ни с одной звездой и свободно движущаяся по Галактике.

Насколько они распространены?
По оценкам, в Млечном Пути могут быть миллиарды таких объектов.

Как их обнаруживают?
Почти исключительно с помощью гравитационного микролинзирования.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Красота и стиль
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Карамель и глянцевый чёрный стали трендами окрашивания волос зимой 2026
Красота и стиль
Карамель и глянцевый чёрный стали трендами окрашивания волос зимой 2026
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Пилинг кожи головы улучшает состояние волос за счёт очищения фолликулов — Vlasta
Для новичков важна последовательность, а не интенсивность тренировок — MinhaVida
Подростковый период у собак длится с 6 до 18 месяцев — Ouest-france
Lada Iskra заняла ценовую нишу между Granta и Vesta
Европа нарастила отбор газа из хранилищ до рекорда за пять лет
Камелия цветет в середине зимы в открытом грунте — ouest-france
Изюм замачивают перед выпечкой для мягкой текстуры пирога
Правило один вошёл — один вышел помогает сократить количество вещей в доме
Ледяная вода для лица уменьшает отёки за счёт сужения сосудов — Southern Living
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.