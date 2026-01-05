Мистификация века? Рукопись Войнича расшифровали с помощью игральных карт

Новый метод Naibbe имитирует текст Войнича, используя игральные карты и кости

Тайна рукописи Войнича снова получила необычный поворот: исследование показало, что текст, похожий на "войничезский", можно сгенерировать с помощью шифра на основе игральных карт и костей. Такой подход не раскрывает смысл манускрипта, но предлагает правдоподобный сценарий его создания.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Сигачёв, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ рукопись

Главное впечатление — получившиеся глифы и "слова" удивительно напоминают оригинал по структуре и частотам. Об этом говорится в исследовании в журнале Cryptologia.

Что такое шифр Naibbe и почему он заинтересовал исследователей

Новый метод получил название Naibbe — по итальянской карточной игре XIV века. Его предложил научный журналист Майкл Грешко, изучавший возможные способы составления текста Войнича. По его версии, загадочные знаки могли быть результатом не "древнего языка", а тщательно настроенной процедуры шифрования, где случайность и таблицы подменяют привычную письменность.

Как карты и кости превращают язык в "войничезский"

Схема Naibbe строится на двух шагах. Сначала бросок игральной кости задаёт, как разбить латинский или итальянский текст на одиночные и двойные буквы: например, "gatto" может распасться на "g", "at" и "to". Затем уже вытянутая игральная карта определяет, какую из шести таблиц использовать для превращения этих букв в набор странных глифов — визуально близких к тем, что мы видим в рукописи Войнича.

Важная деталь: таблицы "взвешены" так, чтобы псевдо-войничезские символы встречались с частотами, похожими на реальные. Именно поэтому выходной текст выглядит не как хаотичный набор значков, а как система со своими повторяемостями, длиной "слов" и заметными ограничениями — чем-то, что напоминает грамматику.

Почему рукопись Войнича остаётся нерешённой загадкой

Сам манускрипт датирован радиоуглеродным методом XV веком и содержит около 38 000 слов на неизвестном письме, которое до сих пор не удалось перевести. Рукопись продолжает притягивать внимание не только шифром, но и иллюстрациями: растения, астрологические схемы, алхимические мотивы.

Рукопись названа в честь коллекционера Уилфрида Войнича, купившего её в 1912 году из собрания, связанного с иезуитским колледжем недалеко от Рима. Сегодня она находится в центре споров о том, существует ли вообще "язык Войнича" или перед нами искусная конструкция, где знаки лишь имитируют осмысленный текст.

Почему версия о мистификации снова звучит громче

Одна из серьёзных гипотез — что рукопись является средневековой мистификацией: загадочные рисунки дополняют столь же загадочный и, возможно, бессмысленный текст. Эта линия рассуждений стала популярнее в последние годы на фоне провалов очередных "взломов" — в том числе попыток, где применяли машинное обучение и другие инструменты компьютерного анализа.

На этом фоне Naibbe интересен тем, что не обещает мгновенного перевода. Он показывает другое: как можно получить текст, похожий на Войнич, если автор заранее думал о визуальных шаблонах, статистике символов и внешнем "ощущении языка", а не о содержании.