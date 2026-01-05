Северные олени теряют опору: потепление сжимает арктические убежища и ломает привычный маршрут выживания

Животные уже переживали резкие климатические скачки — и иногда выходили победителями, находя неожиданные способы приспособиться. Но нынешнее потепление идёт одновременно во многих регионах, а человеческое влияние сужает пространство для манёвра.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Олени

Поэтому даже виды с богатым "опытом выживания" сегодня сталкиваются с новыми рисками, пишет CNN.

Северные олени: выстояли тогда, сдают позиции сейчас

Во время окончания последнего крупного ледникового периода северные олени пережили стремительное потепление: в Гренландии за несколько десятилетий температура выросла, и часть арктической мегафауны этого не выдержала. Оленям помогла гибкость — они расселялись по разным экологическим нишам, пережидали неблагоприятные периоды в более прохладных "убежищах", а затем вновь осваивали территории, когда условия улучшались.

Сегодня ситуация сложнее. Потепление носит глобальный характер, ареалы фрагментированы, а найти стабильную прохладную зимовку становится труднее. За последние 30 лет мировая численность северных оленей снизилась примерно на 40%, а модели с учётом данных прошлого показывают: к 2100 году спад может достичь 58%, причём в Северной Америке — сильнее.

Есть и ещё один поворот: сокращение оленей способно усиливать климатическую проблему. Исследователи из Финляндии и Аляски отмечают, что в северных лесах, где снег выпадает реже, почва может выделять больше CO₂, чем поглощает. Выпас под деревьями меняет картину: почва продолжает "забирать" углерод даже при бесснежных периодах.

"Сигналы" из моря: рождественские черви и кораллы

На тропических рифах живут Spirobranchus giganteus — "рождественские черви", похожие на миниатюрные яркие ёлочки. Эти трубчатые черви не бегают и не охотятся, но работают как партнёры кораллов: взрослые особи, двигая усиками, помогают циркуляции воды вокруг рифа, а молодые полипы могут прятаться в их "ветвях" от хищников.

Из-за этой связи учёные рассматривают червей как возможный индикатор состояния рифов. В исследовании 2022 года, проведённом студентами Калифорнийского университета в Беркли, описана связь между здоровыми кораллами и большим количеством "рождественских" червей. Идея простая: если таких организмов становится меньше, это может быть ранним сигналом стресса рифа из-за потепления моря — ещё до того, как изменения станут необратимыми.