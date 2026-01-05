Стивен Хокинг был прав? Учёные нашли подтверждение новой теории о чёрных дырах

В ранней Вселенной астрономы иногда находят объекты, которые будто бы нарушают привычный порядок вещей. Один из таких случаев связан с массивной чёрной дырой, у которой почти не видно "сопровождения" в виде звёздного населения.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Галактики в наблюдаемой Вселенной

Это заставляет пересматривать сценарии, как вообще могли появляться первые сверхмассивные объекты. Об этом рассказал Боюань Лю из Кембриджского университета.

Необычная находка JWST и главный вопрос

В августе команда Лю, анализируя данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), описала странную древнюю галактику Abell 2744-QSO1 возрастом около 13 миллиардов лет. По наблюдениям, в ней есть огромная чёрная дыра массой порядка 50 миллионов масс Солнца, но при этом сама система выглядит почти лишённой звёзд.

Такой набор признаков выглядит парадоксально для стандартной картины, где чёрные дыры "нарастают" вместе со звёздной массой или после появления первых звёзд. Обычно считают, что чёрные дыры возникают как итог коллапса очень массивных звёзд, а затем растут за счёт аккреции газа и слияний.

Идея первичной чёрной дыры и почему она снова обсуждается

Чтобы объяснить объект без заметного звёздного окружения, исследователи проверили альтернативный сценарий: QSO1 мог начаться как первичная чёрная дыра. Такие объекты не обязаны рождаться из звёзд — по гипотезе, они могли сформироваться из флуктуаций плотности материи вскоре после Большого взрыва. Концепцию первичных чёрных дыр предложили Стивен Хокинг и Бернард Карр в 1974 году.

Проблема в том, что первичные чёрные дыры, по классическим оценкам, должны были сильно "испаряться" и исчезать, поэтому увидеть их напрямую крайне трудно. Тем не менее допускается, что небольшая доля могла выжить и затем вырасти — теоретически до масштабов, которые уже заметны даже на огромных расстояниях.

Что показало моделирование роста в первые сотни миллионов лет

Команда Лю сначала сделала упрощённые расчёты, а затем перешла к более подробному моделированию раннего роста. В моделях учитывали поведение газа вокруг небольшой первичной чёрной дыры, а также то, как на среду влияют рождающиеся и умирающие звёзды.

Ключевой момент: расчётные значения конечной массы чёрной дыры и содержания более тяжёлых элементов в системе совпали с тем, что наблюдают у QSO1. Это не означает, что "дело закрыто", но делает сценарий первичной природы более правдоподобным в рамках доступных данных.

Почему это важно для понимания ранней Вселенной

Если объект вроде QSO1 действительно связан с первичной чёрной дырой, это меняет расстановку акцентов: в отдельных случаях "семя" могло появиться раньше звёзд или почти независимо от них. Тогда объяснение сверхбыстрого роста массивных чёрных дыр в первые эпохи космоса становится менее натянутым, а роль газа, химического обогащения и обратной связи от звёзд можно обсуждать в новой связке.

Внутри команды открытие также оценивают осторожно, но с интересом: важно, что моделирование одновременно согласуется и с массой чёрной дыры, и с параметрами звёздной массы и химического состава.

Сравнение: "звёздное происхождение" и первичная чёрная дыра

В классическом сценарии сначала появляется звёздное население, затем самые массивные звёзды коллапсируют в чёрные дыры, а рост идёт за счёт аккреции и слияний. Такой путь хорошо вписывается в галактики, где видно много звёзд и признаков активного звездообразования.

Сценарий первичной чёрной дыры допускает, что исходный компактный объект возник очень рано и мог начать притягивать газ до того, как сформировалась заметная звёздная компонента. Для QSO1 это выглядит привлекательным именно потому, что "обычная" связка звёзды-сначала-потом-чёрная-дыра здесь плохо читается.