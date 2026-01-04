Мозг как у шимпанзе, походка — почти человеческая: сахелантроп ломает привычный сценарий эволюции

Почти двадцать лет назад в Сахаре нашли окаменелости существа, которое одновременно напоминало обезьяну и выбивалось из привычной схемы эволюции. С тех пор вокруг находки не утихали споры: кто это был и где его место на "семейном дереве" человека.
Теперь новый анализ костей добавил аргументы в пользу того, что этот древний вид мог ходить на двух ногах. Об этом сообщает Science Advances.
Речь о виде Sahelanthropus tchadensis, останки которого в начале 2000-х обнаружили в пустыне Джураб на севере Чада. Возраст находки оценивают более чем в 7 миллионов лет, и именно это делает её особенно важной: такой "ранний" кандидат на роль гоминина может приблизить нас к моменту, когда линии человека и современных человекообразных обезьян начали расходиться.
С самого начала учёные разошлись во мнениях. Одни видели в сахелантропе древнего родственника горилл или шимпанзе, другие — возможного представителя ветви гомининов, куда относятся вымершие виды человека и наши прямые предки. Вопрос упирался в главное: был ли этот вид приспособлен к прямохождению или двигался преимущественно на четырёх конечностях.
В новой работе исследователи заново изучили кости образца с помощью современных методов, включая продвинутую 3D-визуализацию. Затем форму и детали строения сравнили с костями живущих и ископаемых видов, в том числе с известным экземпляром "Люси", который часто используют как ориентир для ранних этапов эволюции двуногого передвижения.
Одной из ключевых находок стал выраженный бедренный бугорок — участок на бедренной кости, где крепится подвздошно-бедренная связка. Эта связка считается самой крупной и мощной в человеческом теле: она помогает стабилизировать тазобедренный сустав и поддерживает ходьбу на двух ногах. Авторы считают, что такая деталь анатомии лучше согласуется с двуногим способом передвижения.
Исследователи подчёркивают: даже если сахелантроп много времени проводил на деревьях, это не исключает умения уверенно ходить по земле. В ранней эволюции гомининов "смешанный" образ жизни встречается часто: лазание и поиск пищи в кронах могли сочетаться с перемещениями по поверхности.
В более ранних работах выводы расходились: часть исследований допускала прямохождение, а часть настаивала на "обезьяньей" манере движения с опорой на все конечности. Новый анализ поддерживает версию, что вид мог быть более двуногим и "человекообразным", чем предполагали скептики.
Отдельное внимание уделяется пропорциям: ноги сахелантропа могли выглядеть относительно короткими и напоминать шимпанзе, но некоторые соотношения оказались ближе к гомининам. Дополнительный штрих — признаки развитых ягодичных мышц, которые важны для устойчивости корпуса и эффективной ходьбы на двух ногах.
Если дальнейшие проверки подтвердят выводы, сахелантроп может укрепить статус одного из самых ранних известных представителей "человеческой" линии — и подсказать, как именно начиналась история прямохождения.
Сахелантроп интересен тем, что сочетает очень древний возраст с признаками, которые могут указывать на двуногую походку. У более поздних ранних гомининов признаки прямохождения обычно выражены заметнее и выглядят "собраннее" в одной анатомической системе.
При этом новые данные описывают не "чистого пешехода", а вероятного универсала: часть времени — на деревьях, часть — на земле. Такой вариант выглядит логичным для переходного этапа, когда прямохождение уже появилось, но ещё не стало единственной стратегией передвижения.
Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.