Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телескоп JWST выявил загадочную галактику Abell 2744-QSO1 без звёзд
Поднятые зимой поводки дворников растягивают пружины и ухудшают очистку стекла
Езда на низких оборотах приводит к отложениям и детонации двигателя — Actualno
Учёные связали вымирание мамонтов и культуру Кловиса с взрывом кометы — Earth
Заплыв по маршруту Байрона собирает пловцов со всего мира — The Guardian
Маркировка шин указывает размер, индекс нагрузки и скорости — Car And Motor
Седум Моргана, плющ и филодендрон стали трендами 2026 года — Actualno
Учёные обнаружили, что движения мембран клеток могут создавать электрический эффект
"Сверхтяжёлая" нефть Венесуэлы может стать головной болью для США — Sky News

Мозг как у шимпанзе, походка — почти человеческая: сахелантроп ломает привычный сценарий эволюции

Сахелантроп оказался ближе к “линии человека” — Science Advances
Наука

Почти двадцать лет назад в Сахаре нашли окаменелости существа, которое одновременно напоминало обезьяну и выбивалось из привычной схемы эволюции. С тех пор вокруг находки не утихали споры: кто это был и где его место на "семейном дереве" человека.

Африка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африка

Теперь новый анализ костей добавил аргументы в пользу того, что этот древний вид мог ходить на двух ногах. Об этом сообщает Science Advances.

Кто такой Sahelanthropus tchadensis и почему о нём спорят

Речь о виде Sahelanthropus tchadensis, останки которого в начале 2000-х обнаружили в пустыне Джураб на севере Чада. Возраст находки оценивают более чем в 7 миллионов лет, и именно это делает её особенно важной: такой "ранний" кандидат на роль гоминина может приблизить нас к моменту, когда линии человека и современных человекообразных обезьян начали расходиться.

С самого начала учёные разошлись во мнениях. Одни видели в сахелантропе древнего родственника горилл или шимпанзе, другие — возможного представителя ветви гомининов, куда относятся вымершие виды человека и наши прямые предки. Вопрос упирался в главное: был ли этот вид приспособлен к прямохождению или двигался преимущественно на четырёх конечностях.

Что показал повторный анализ костей

В новой работе исследователи заново изучили кости образца с помощью современных методов, включая продвинутую 3D-визуализацию. Затем форму и детали строения сравнили с костями живущих и ископаемых видов, в том числе с известным экземпляром "Люси", который часто используют как ориентир для ранних этапов эволюции двуногого передвижения.

Одной из ключевых находок стал выраженный бедренный бугорок — участок на бедренной кости, где крепится подвздошно-бедренная связка. Эта связка считается самой крупной и мощной в человеческом теле: она помогает стабилизировать тазобедренный сустав и поддерживает ходьбу на двух ногах. Авторы считают, что такая деталь анатомии лучше согласуется с двуногим способом передвижения.

Почему это похоже на ранние шаги к прямохождению

Исследователи подчёркивают: даже если сахелантроп много времени проводил на деревьях, это не исключает умения уверенно ходить по земле. В ранней эволюции гомининов "смешанный" образ жизни встречается часто: лазание и поиск пищи в кронах могли сочетаться с перемещениями по поверхности.

В более ранних работах выводы расходились: часть исследований допускала прямохождение, а часть настаивала на "обезьяньей" манере движения с опорой на все конечности. Новый анализ поддерживает версию, что вид мог быть более двуногим и "человекообразным", чем предполагали скептики.

Отдельное внимание уделяется пропорциям: ноги сахелантропа могли выглядеть относительно короткими и напоминать шимпанзе, но некоторые соотношения оказались ближе к гомининам. Дополнительный штрих — признаки развитых ягодичных мышц, которые важны для устойчивости корпуса и эффективной ходьбы на двух ногах.

Если дальнейшие проверки подтвердят выводы, сахелантроп может укрепить статус одного из самых ранних известных представителей "человеческой" линии — и подсказать, как именно начиналась история прямохождения.

Сравнение: сахелантроп и более поздние ранние гоминины

Сахелантроп интересен тем, что сочетает очень древний возраст с признаками, которые могут указывать на двуногую походку. У более поздних ранних гомининов признаки прямохождения обычно выражены заметнее и выглядят "собраннее" в одной анатомической системе.

При этом новые данные описывают не "чистого пешехода", а вероятного универсала: часть времени — на деревьях, часть — на земле. Такой вариант выглядит логичным для переходного этапа, когда прямохождение уже появилось, но ещё не стало единственной стратегией передвижения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому
Мир. Новости мира
Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Садоводство, цветоводство
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Не бегите за новыми дворниками: старый дедовский трюк возвращает идеальный прижим за 2 минуты
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Последние материалы
Посев однолетних цветов на рассаду начинают в январе–феврале
Езда на низких оборотах приводит к отложениям и детонации двигателя — Actualno
Немецкая экономика просела там, где не ждали
Учёные связали вымирание мамонтов и культуру Кловиса с взрывом кометы — Earth
Творог добавляют в запеченный картофель для сытности и нежности
Заплыв по маршруту Байрона собирает пловцов со всего мира — The Guardian
Сахелантроп оказался ближе к “линии человека” — Science Advances
Лимфодренажный массаж борется с отеками после праздников
Проветривание зимой должно длиться от 3 до 10 минут — Obchodpromiminko
Маркировка шин указывает размер, индекс нагрузки и скорости — Car And Motor
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.