Мозг как у шимпанзе, походка — почти человеческая: сахелантроп ломает привычный сценарий эволюции

Сахелантроп оказался ближе к “линии человека” — Science Advances

Почти двадцать лет назад в Сахаре нашли окаменелости существа, которое одновременно напоминало обезьяну и выбивалось из привычной схемы эволюции. С тех пор вокруг находки не утихали споры: кто это был и где его место на "семейном дереве" человека.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Африка

Теперь новый анализ костей добавил аргументы в пользу того, что этот древний вид мог ходить на двух ногах. Об этом сообщает Science Advances.

Кто такой Sahelanthropus tchadensis и почему о нём спорят

Речь о виде Sahelanthropus tchadensis, останки которого в начале 2000-х обнаружили в пустыне Джураб на севере Чада. Возраст находки оценивают более чем в 7 миллионов лет, и именно это делает её особенно важной: такой "ранний" кандидат на роль гоминина может приблизить нас к моменту, когда линии человека и современных человекообразных обезьян начали расходиться.

С самого начала учёные разошлись во мнениях. Одни видели в сахелантропе древнего родственника горилл или шимпанзе, другие — возможного представителя ветви гомининов, куда относятся вымершие виды человека и наши прямые предки. Вопрос упирался в главное: был ли этот вид приспособлен к прямохождению или двигался преимущественно на четырёх конечностях.

Что показал повторный анализ костей

В новой работе исследователи заново изучили кости образца с помощью современных методов, включая продвинутую 3D-визуализацию. Затем форму и детали строения сравнили с костями живущих и ископаемых видов, в том числе с известным экземпляром "Люси", который часто используют как ориентир для ранних этапов эволюции двуногого передвижения.

Одной из ключевых находок стал выраженный бедренный бугорок — участок на бедренной кости, где крепится подвздошно-бедренная связка. Эта связка считается самой крупной и мощной в человеческом теле: она помогает стабилизировать тазобедренный сустав и поддерживает ходьбу на двух ногах. Авторы считают, что такая деталь анатомии лучше согласуется с двуногим способом передвижения.

Почему это похоже на ранние шаги к прямохождению

Исследователи подчёркивают: даже если сахелантроп много времени проводил на деревьях, это не исключает умения уверенно ходить по земле. В ранней эволюции гомининов "смешанный" образ жизни встречается часто: лазание и поиск пищи в кронах могли сочетаться с перемещениями по поверхности.

В более ранних работах выводы расходились: часть исследований допускала прямохождение, а часть настаивала на "обезьяньей" манере движения с опорой на все конечности. Новый анализ поддерживает версию, что вид мог быть более двуногим и "человекообразным", чем предполагали скептики.

Отдельное внимание уделяется пропорциям: ноги сахелантропа могли выглядеть относительно короткими и напоминать шимпанзе, но некоторые соотношения оказались ближе к гомининам. Дополнительный штрих — признаки развитых ягодичных мышц, которые важны для устойчивости корпуса и эффективной ходьбы на двух ногах.

Если дальнейшие проверки подтвердят выводы, сахелантроп может укрепить статус одного из самых ранних известных представителей "человеческой" линии — и подсказать, как именно начиналась история прямохождения.

Сравнение: сахелантроп и более поздние ранние гоминины

Сахелантроп интересен тем, что сочетает очень древний возраст с признаками, которые могут указывать на двуногую походку. У более поздних ранних гомининов признаки прямохождения обычно выражены заметнее и выглядят "собраннее" в одной анатомической системе.

При этом новые данные описывают не "чистого пешехода", а вероятного универсала: часть времени — на деревьях, часть — на земле. Такой вариант выглядит логичным для переходного этапа, когда прямохождение уже появилось, но ещё не стало единственной стратегией передвижения.