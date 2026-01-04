Обратный отсчёт начался: экспедиция к леднику Туэйтса раскроет правду о климатической катастрофе

Таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде снова оказалось в центре внимания: к нему отправилась международная команда учёных, чтобы понять, насколько быстро он теряет устойчивость. Этот ледяной массив нередко называют "ледником Судного дня" — из-за того, что он удерживает соседние участки льда и влияет на будущий уровень моря.
Исследователи хотят получить данные "вживую", потому что спутники видят общую картину, но не всегда объясняют причины ускорения разрушения. Об этом сообщает Phys.org.
Туэйтс — один из крупнейших ледников Западной Антарктиды: его площадь сопоставляют с территорией крупной европейской страны. Важнее другое: он работает как "пробка" для части ледяного щита, и если эта "пробка" ослабнет, в океан могут быстрее уйти огромные объёмы льда из внутренних районов.
Учёные отмечают, что главная угроза связана не только с воздухом и потеплением климата, но и с океаном. Тёплая морская вода подмывает основание ледника, из-за чего в толще льда развиваются трещины и ускоряется сползание кромки в море. В таком сценарии вклад в рост уровня океана может оказаться значительно выше, чем при плавном, "обычном" таянии.
Экспедиция стартовала из Новой Зеландии на южнокорейском ледоколе Araon. В составе группы — около 40 специалистов из разных стран, которым предстоит работать в районе кромки ледника и собирать измерения, на которые в условиях Антарктики обычно уходит всего несколько "окон" за сезон.
План работ включает сканирование ледяной толщи, бурение и сбор данных о воде у основания ледника — именно там решается, насколько быстро он "подтачивается" океаном. Отдельная часть программы связана с измерением температуры и солёности воды: для этого используют, в том числе, датчики, которые помогают получать информацию из труднодоступных зон.
Чем точнее будут оценки скорости разрушения и механизмов подтаивания, тем реалистичнее станут прогнозы по уровню моря — а значит, и планы адаптации для прибрежных городов, портов, инфраструктуры и страхования рисков. В случае с Туэйтсом важны даже небольшие уточнения: они могут сдвинуть прогнозы на десятилетия и изменить ожидания по темпам изменений.
Спутниковый мониторинг хорошо показывает, как меняются площадь, скорость движения льда и положение кромки со временем. Экспедиционные измерения помогают понять причины: где именно проходит тёплая вода, как устроено основание ледника, как быстро образуются трещины и какие процессы запускают ускорение.
Проще говоря, спутники отвечают на вопрос "что происходит", а работа на месте — "почему это происходит и насколько это устойчиво".
