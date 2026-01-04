Обратный отсчёт начался: экспедиция к леднику Туэйтса раскроет правду о климатической катастрофе

Международная экспедиция изучает таяние ледника Туэйтса в Антарктиде

Таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде снова оказалось в центре внимания: к нему отправилась международная команда учёных, чтобы понять, насколько быстро он теряет устойчивость. Этот ледяной массив нередко называют "ледником Судного дня" — из-за того, что он удерживает соседние участки льда и влияет на будущий уровень моря.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Раскол ледника

Исследователи хотят получить данные "вживую", потому что спутники видят общую картину, но не всегда объясняют причины ускорения разрушения. Об этом сообщает Phys.org.

Почему именно ледник Туэйтса считают ключевым

Туэйтс — один из крупнейших ледников Западной Антарктиды: его площадь сопоставляют с территорией крупной европейской страны. Важнее другое: он работает как "пробка" для части ледяного щита, и если эта "пробка" ослабнет, в океан могут быстрее уйти огромные объёмы льда из внутренних районов.

Учёные отмечают, что главная угроза связана не только с воздухом и потеплением климата, но и с океаном. Тёплая морская вода подмывает основание ледника, из-за чего в толще льда развиваются трещины и ускоряется сползание кромки в море. В таком сценарии вклад в рост уровня океана может оказаться значительно выше, чем при плавном, "обычном" таянии.

Что именно будут делать на месте

Экспедиция стартовала из Новой Зеландии на южнокорейском ледоколе Araon. В составе группы — около 40 специалистов из разных стран, которым предстоит работать в районе кромки ледника и собирать измерения, на которые в условиях Антарктики обычно уходит всего несколько "окон" за сезон.

План работ включает сканирование ледяной толщи, бурение и сбор данных о воде у основания ледника — именно там решается, насколько быстро он "подтачивается" океаном. Отдельная часть программы связана с измерением температуры и солёности воды: для этого используют, в том числе, датчики, которые помогают получать информацию из труднодоступных зон.

Зачем всё это нужно прямо сейчас

Чем точнее будут оценки скорости разрушения и механизмов подтаивания, тем реалистичнее станут прогнозы по уровню моря — а значит, и планы адаптации для прибрежных городов, портов, инфраструктуры и страхования рисков. В случае с Туэйтсом важны даже небольшие уточнения: они могут сдвинуть прогнозы на десятилетия и изменить ожидания по темпам изменений.

Что дают спутники и что даёт экспедиция "в поле"

Спутниковый мониторинг хорошо показывает, как меняются площадь, скорость движения льда и положение кромки со временем. Экспедиционные измерения помогают понять причины: где именно проходит тёплая вода, как устроено основание ледника, как быстро образуются трещины и какие процессы запускают ускорение.

Проще говоря, спутники отвечают на вопрос "что происходит", а работа на месте — "почему это происходит и насколько это устойчиво".