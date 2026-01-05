Вероятность мала, но сценарий тревожный: в прогнозах появился путь, который раньше не учитывали

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci

Недавно обнаруженный астероид 2024 YR4 вновь привлёк внимание астрономов, но теперь уже из-за возможной угрозы Луне. Новые расчёты показывают, что вероятность его столкновения с лунной поверхностью в 2032 году выросла. Хотя риск остаётся небольшим, событие может стать редким и наглядным космическим явлением. Об этом сообщает Popsci.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероидный удар по Луне

Что известно об астероиде 2024 YR4

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в начале 2025 года и сразу попал в списки объектов, за которыми ведётся пристальное наблюдение. Его диаметр оценивается в 174-220 футов, что делает его потенциально опасным при столкновении с крупным небесным телом.

Изначально расчёты допускали ненулевую вероятность удара по Земле в 2032 году, однако после уточнений, выполненных с помощью наземных телескопов и космического телескопа Джеймса Уэбба, эта угроза была исключена. Подобные пересчёты уже не раз показывали, что оценка рисков столкновения со временем может существенно меняться по мере накопления данных.

Луна под прицелом

Отсутствие опасности для Земли не означает, что астероид полностью потерял интерес для учёных. Последние орбитальные расчёты показывают, что вероятность его столкновения с Луной 22 декабря 2032 года составляет около 4 процентов.

"Вероятность того, что астероид 2024 YR4 столкнётся с Луной 22 декабря 2032 года, сейчас составляет примерно 4 процента, и она продолжала медленно расти по мере того, как астероид исчезал из поля зрения", — говорится в обновлении Европейского космического агентства.

Несмотря на то что шанс промаха остаётся подавляющим, учёные не исключают редкий сценарий прямого удара, который уже рассматривается как возможное столкновение с Луной с точки зрения научной ценности. Следующий этап наблюдений станет возможен только после того, как астероид вновь приблизится к Солнцу в середине 2028 года.

Что произойдёт при столкновении

Даже специалисты пока не могут точно сказать, какими будут последствия возможного удара.

"Никто не знает, каковы будут точные эффекты", — отметил директор Бюро планетарной обороны ЕКА Ричард Мойссл.

По его словам, столкновение почти наверняка приведёт к образованию нового кратера на Луне. При этом остаётся неясным, какое количество выброшенного вещества сможет покинуть лунную поверхность и достигнет ли что-то из него окрестностей Земли.

При этом эксперты подчёркивают, что никакой угрозы "лунного армагеддона" астероид такого размера не несёт. Возможный удар, скорее всего, будет виден с Земли и станет уникальной возможностью для научных наблюдений.

Почему это событие так важно

Столкновения астероидов с Луной происходят крайне редко, а заранее известные — ещё реже. Возможность подготовиться к наблюдению даёт астрономам шанс изучить процесс удара, выброс материала и формирование кратеров практически в реальном времени.

Такие данные важны для понимания эволюции лунной поверхности и оценки рисков для будущих лунных миссий, включая орбитальные аппараты и пилотируемые программы.

Сравнение: риск для Земли и Луны

Для Земли вероятность столкновения 2024 YR4 была ниже 3 процентов и в итоге сведена к нулю. Для Луны текущая оценка выше, но всё равно остаётся маловероятной.

Разница объясняется гравитацией и орбитальной геометрией: Луна имеет меньшие размеры и не обладает атмосферой, но при этом часто оказывается вблизи траекторий околоземных объектов.

Плюсы и минусы возможного удара

С научной точки зрения событие дало бы уникальные данные о механике ударов и выбросе лунного грунта. Это помогло бы улучшить модели столкновений и прогнозирование угроз.

С практической стороны остаются риски для лунной инфраструктуры в будущем и необходимость учитывать подобные сценарии при планировании миссий.

Популярные вопросы о столкновении астероида с Луной

Насколько велика вероятность удара?

Около 4 процентов по текущим оценкам.

Опасно ли это для Земли?

Серьёзной угрозы для Земли не ожидается.

Можно ли будет увидеть столкновение?

При удачном сценарии вспышка может быть заметна с Земли.