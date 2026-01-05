Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"КамАЗ" выпустил первый тягач 65956 семейства К5
Акцент на внешние ресницы улучшает выразительность глаз после 50 лет — Bovary
Мягкая перезагрузка организма в январе снижает усталость без диет — Marie Claire
В Таиланде нашли останки спинозаврида возрастом 125 млн лет
Химия звёзд Млечного Пути показала роль длительного притока газа — Earth
Апельсиновая кожура подходит для удобрения гортензии и улучшает pH почвы — Actualno
В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Очистка внутреннего края унитаза уксусом снижает известковый налёт — Malatec
В пирамиде Менкаура нашли две скрытые воздушные полости — профессор Кристиан Гросс

Волны, которых не видно, меняют всё: этот подводный эффект долго оставался вне расчётов

Исследование показало роль подводных волн в разрушении гренландских ледников — Earth
Наука

Таяние ледников ускоряется не только из-за повышения температуры воздуха, но и из-за скрытых процессов под водой. Новое исследование показало, что откалывание льда запускает мощные подводные волны, которые долго перемешивают воду во фьордах и усиливают подтаивание ледников снизу. Эти процессы создают устойчивую обратную связь, ускоряющую потерю льда. Об этом сообщает Earth.

Ледник с откалывающимся айсбергом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледник с откалывающимся айсбергом

Как ученые заглянули под лед

Работа была проведена во фьорде Eqalorutsit Kangilliit на юге Гренландии — в зоне активного откалывания ледников. Исследователи проложили по дну фьорда подводный волоконно-оптический кабель, превратив весь водоём в измерительный прибор.

Такой подход позволил фиксировать процессы, которые невозможно безопасно изучать традиционными датчиками из-за падающих глыб льда и мощных всплесков воды — именно такие события ранее фиксировались при редких явлениях вроде мега-цунами во фьордах.

"Мы принесли волоконную оптику к леднику и смогли измерить эффект откалывания, который раньше просто невозможно было количественно оценить", — рассказал геофизик Университета Вашингтона Брэд Липовски.

Свет вместо датчиков

Команда использовала метод распределённого акустического зондирования (DAS). Десятикилометровый кабель был разложен с лодки у края ледника, а компактный приёмник посылал по нему световые импульсы.

Малейшие деформации кабеля — от движения воды, льда и донных колебаний — меняли отражение света. Это позволило одновременно регистрировать вибрации и температурные изменения в тысячах точек вдоль линии на протяжении трёх недель.

Волны, которых не видно

Каждый отёл начинался с поверхностного всплеска, похожего на локальное цунами. Такие волны быстро затихали, но кабель продолжал фиксировать движение. Под спокойной поверхностью возникали внутренние гравитационные волны, распространявшиеся между слоями воды разной плотности.

"Когда айсберги откалываются, они возбуждают всевозможные волны", — отметил ведущий автор исследования Доминик Грэфф.

Эти подводные волны были сопоставимы по высоте с небоскрёбами и сохранялись дольше поверхностного волнения.

Почему подводные волны ускоряют таяние

Внутренние волны активно перемешивают водную толщу: тёплая вода поднимается вверх, а холодная опускается вниз. В результате тёплые глубинные слои снова и снова контактируют с подводной частью ледника.

Именно под водой скрыта значительная часть массы ледника. Тёплая вода размывает основание, образуя нависающие участки, которые затем обрушиваются, вызывая новый отёл и очередную волну перемешивания — по схожему сценарию, который наблюдается при разрушении антарктических ледников.

Грэфф сравнивает это с кубиком льда в стакане: если воду не трогать, вокруг льда образуется холодная защитная плёнка. Перемешивание разрушает этот слой — и лёд тает быстрее.

Петля обратной связи

Наблюдения показали, что крупные отёлы происходят каждые несколько часов. Каждый из них усиливает подводное перемешивание, ускоряя последующее таяние. Так формируется устойчивая петля обратной связи, которая может значительно ускорять потерю ледниковой массы.

Почему это важно для всего мира

Гренландский ледяной щит — это гигантский резервуар льда, площадь которого примерно втрое больше Техаса. Его полное таяние привело бы к подъёму уровня моря примерно на 25 футов, затопив прибрежные города и вынудив миллионы людей покинуть дома.

Учёные также опасаются влияния пресной воды на Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) — систему течений, распределяющих тепло и питательные вещества по планете.

"Вся система Земли во многом зависит от ледяных щитов", — подчеркнул Доминик Грэфф.

Новые данные для моделей и предупреждений

До этой работы никто не пытался изучать отёл ледников с помощью подводного волоконно-оптического массива.

"Мы не были уверены, что это вообще сработает", — признался Липовски.

В отличие от одиночных датчиков и термометров, волоконная оптика дала непрерывную картину во времени и пространстве. Это может существенно улучшить модели таяния льда и повысить точность систем предупреждения о цунами во фьордах.

Волоконно-оптическая революция в науке о льде

Технология становится всё доступнее и масштабируемее. Кабели можно оставлять во фьордах на месяцы и годы, наблюдая за сезонными изменениями, штормами и тепловыми волнами.

Такие данные помогут заранее выявлять переломные моменты в поведении ледников и точнее прогнозировать повышение уровня моря и его последствия — от береговой эрозии до изменений океанических течений.

Плюсы и минусы метода волоконно-оптических наблюдений

Метод даёт уникальную детализацию и безопасность измерений в опасных зонах. Он позволяет отслеживать процессы, недоступные традиционным приборам.

Ограничением остаётся сложность интерпретации больших массивов данных и необходимость сложной инфраструктуры в удалённых регионах.

Популярные вопросы о подводном таянии ледников

Почему подводное таяние опаснее поверхностного?
Оно подтачивает основание ледника и ускоряет обрушения.

Можно ли применять метод в других регионах?
Да, технология масштабируема и подходит для разных фьордов.

Связаны ли такие волны с цунами?
Да, отёлы могут вызывать локальные цунами в узких фьордах.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука и техника
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Цвет капучино заменил синий в трендовых джинсах весенних коллекций 2026
Красота и стиль
Цвет капучино заменил синий в трендовых джинсах весенних коллекций 2026
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Последние материалы
Мягкая перезагрузка организма в январе снижает усталость без диет — Marie Claire
В Таиланде нашли останки спинозаврида возрастом 125 млн лет
Метаболический синдром повышает риск ранней деменции на 24% — журнал AAN
Химия звёзд Млечного Пути показала роль длительного притока газа — Earth
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Апельсиновая кожура подходит для удобрения гортензии и улучшает pH почвы — Actualno
Ретро-Меркурий повышает риск ошибок в документах
Венгрия будет мешать ЕС реализовать план по отказу от российских энергоресурсов
В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Кошки поднимают лапу, чтобы привлечь внимание — зоопсихолог Ван де Кифт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.