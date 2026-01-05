Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апельсиновая кожура подходит для удобрения гортензии и улучшает pH почвы — Actualno
В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Очистка внутреннего края унитаза уксусом снижает известковый налёт — Malatec
В пирамиде Менкаура нашли две скрытые воздушные полости — профессор Кристиан Гросс
Уэбб зафиксировал звёздный мост между галактиками NGC 4490 и NGC 4485 — Earth
Неполная сушка перед выпрямлением снижает стойкость укладки
Бархат, лён и шёлк чаще используются в дорогом оформлении гостиной — Ideal Home
Бьюти-тренды 2026 года смещаются от минимализма к выразительному макияжу
Массаж лица с акцентом на лимфоток применяют для визуального лифтинга — iGlanc

Два пути, один результат: галактическое прошлое оказалось куда запутаннее, чем думали

Химия звёзд Млечного Пути показала роль длительного притока газа — Earth
Наука

Химический состав звёзд в Млечном Пути хранит следы событий, происходивших миллиарды лет назад. Новое исследование показывает, что одинаковые химические паттерны могут возникать при совершенно разных сценариях эволюции галактик. Это меняет представление о том, как формировался наш галактический диск и как в целом развивались структуры во Вселенной — от локальных систем до объектов, свет от которых доходит до нас как от самой далёкой галактики. Об этом сообщает Earth.

Вселенная
Фото: freepik is licensed under public domain
Вселенная

Химические "отпечатки" звёзд

Долгоживущие звёзды сохраняют состав газа, из которого они родились, поэтому их химия служит своеобразным архивом ранней истории галактики. Вблизи Солнца астрономы давно замечают разделение звёзд на две группы — с высоким и низким содержанием магния, при почти одинаковом уровне железа.

Работу возглавил астроном Мэтью Оркни из ICCUB, который изучает, как галактики накапливают металлы и как взрывы звёзд постепенно меняют межзвёздный газ.

Два химических трека рядом с Солнцем

Крупные звёздные обзоры позволили измерить содержание магния и железа у миллионов звёзд. Так обнаружилась химическая бимодальность — два чётких "трека", различающихся по соотношению магния к железу.

Перекрытие по железу указывает на смешивание бедного металлами свежего газа с уже обогащённым веществом диска во время его роста.

Магний и железо как часы

Магний образуется быстро — при взрывах массивных звёзд. Железо же появляется позже, когда спустя сотни миллионов лет взрываются белые карлики в сверхновых типа Ia.

Соотношение этих элементов работает как условные "часы", но их ход зависит от того, насколько равномерно галактика формирует новые звёзды и какие физические процессы — от локальных вспышек до глобальных изменений, обсуждаемых в рамках современных моделей, — в ней доминируют, вплоть до сценариев, где космология оказывается на грани пересмотра.

Моделирование эволюции галактик

Космологические симуляции позволяют за минуты воспроизвести миллиарды лет истории. Проект Auriga моделирует галактики типа Млечного Пути, отслеживая газ, звёзды, магнитные поля, слияния и приток вещества.

Это дало возможность проверить, обязаны ли два химических трека одному катастрофическому событию или могут возникать иначе.

Разные истории — схожий результат

Анализ тридцати галактик показал, что одинаковая химическая структура может формироваться разными путями.

"Это исследование показывает, что химическая структура Млечного Пути не является универсальным планом", — отметил астроном Мэтью Оркни.

Одни галактики формируют два трека после явных пауз в звездообразовании, другие — переходят между ними плавно, без резких остановок.

Роль притока газа

Основной запас топлива для звездообразования находится за пределами диска — в окологалактической среде. Медленный приток бедного металлами газа способен понижать долю железа и формировать низкомагниевый трек без крупных слияний.

Симуляции показывают, что единичный приток не создаёт второй путь — важна его продолжительность.

Переосмысление галактических столкновений

Ранее двойную химическую структуру связывали с древним слиянием Gaia-Sausage-Enceladus. Однако новое исследование не выявило прямой связи между таким событием и наличием двух треков.

Слияния по-прежнему важны, но химия может существенно меняться и при возобновлении спокойного притока газа.

Сравнение: Млечный Путь и Андромеда

В Андромеде пока наблюдается лишь один доминирующий химический трек. Это может означать иную историю притока газа и слияний по сравнению с Млечным Путём. Выявить такие различия возможно только при изучении отдельных звёзд, а не суммарного света.

Плюсы и минусы химического анализа галактик

Химические данные позволяют восстановить прошлое галактик без прямых наблюдений древних эпох. Однако выводы зависят от моделей и допущений о процессах охлаждения газа и звёздной обратной связи.

Сильная сторона подхода — связь химии со скоростью звездообразования. Ограничение — необходимость точных возрастов звёзд.

Популярные вопросы о химии Млечного Пути

Почему важен магний?
Он быстро появляется при взрывах массивных звёзд и отражает ранние этапы эволюции.

Обязательно ли нужны слияния для двух треков?
Нет, длительный приток газа может дать тот же эффект.

Можно ли сравнивать другие галактики с Млечным Путём?
Да, но для этого нужны данные по отдельным звёздам, а не по суммарному свету.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Экономика и бизнес
Политические риски перекраивают планы США по наращиванию добычи нефти в Венесуэле
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Красота и стиль
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Последние материалы
Химия звёзд Млечного Пути показала роль длительного притока газа — Earth
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Апельсиновая кожура подходит для удобрения гортензии и улучшает pH почвы — Actualno
Ретро-Меркурий повышает риск ошибок в документах
Венгрия будет мешать ЕС реализовать план по отказу от российских энергоресурсов
В Японии голубой тунец весом в 243 кг ушёл с молотка за баснословные деньги — AP News
Кошки поднимают лапу, чтобы привлечь внимание — зоопсихолог Ван де Кифт
Бандажные платья вернулись в вечернюю моду в 2025 году — Marie Claire
Очистка внутреннего края унитаза уксусом снижает известковый налёт — Malatec
Безработицу назвали барьером для начала отношений — опрос Tawkify
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.