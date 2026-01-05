Длиннее пикапа и с крокодильей пастью: по рекам Азии охотился древний монстр мелового периода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Задолго до появления человека по рекам древнего Таиланда бродил хищник, размером сопоставимый с современным пикапом. Его жизнь была тесно связана с водой, рыбой и прибрежными экосистемами мелового периода. Новая находка проливает свет на одну из самых загадочных групп динозавров Азии.

Динозавры
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Динозавры

Рыбоядный хищник мелового Таиланда

Около 125 миллионов лет назад, в начале мелового периода, на территории современного Таиланда обитал крупный спинозаврид — двуногий хищный динозавр с вытянутой мордой и крокодилоподобными зубами. Его длина достигала примерно 7-8 метров, что делает находку одной из самых представительных для этого семейства в Азии. До наших дней сохранились части позвоночника, таза и хвоста, позволяющие довольно точно восстановить внешний облик животного. Подобные открытия, как и находки, связанные с древними популяциями людей — например, когда были обнаружены останки семейного клана неандертальцев - помогают учёным по-новому взглянуть на эволюцию жизни на Земле.

Спинозавриды известны своей специализацией на рыбе и жизнью вблизи водоёмов. У многих видов на спине располагались высокие костные шипы, формировавшие своеобразный "парус", назначение которого до сих пор обсуждается.

Что известно о находке из Сам Ран

Останки были впервые обнаружены ещё в 2004 году в районе Сам Ран, в геологическом образовании Кхок Круат на северо-востоке Таиланда. Несмотря на давнюю находку, её детальное изучение заняло годы и стало частью докторской диссертации палеонтолога Адуна Самати. Учёные пока не дали динозавру официального научного названия и используют рабочее обозначение — спинозаврид из Сам Ран.

Команда быстро отнесла образец к спинозавридам благодаря характерным признакам: удлинённым шейным позвонкам и высоким шипам на спине. При этом анатомия показала и отличия от уже известных видов, что указывает на возможное разнообразие форм внутри группы.

Место в эволюции спинозавров

Исследователи предполагают, что спинозаврид из Сам Ран был ближе к знаменитому североафриканскому спинозавру, чем к ихтиовенатору из соседнего Лаоса. При этом его спинные шипы были короче, а форма напоминала скорее лопатку, чем тонкий "парус". Подобные различия напоминают, насколько сложными были процессы формирования фауны в далёком прошлом — так же, как и гипотезы о том, что у Земли могли существовать древние луны, которые повлияли на эволюцию планеты.

Среда обитания и образ жизни

Спинозаврид погиб на берегу неглубокой реки с медленным течением и периодическими паводками. Ландшафт региона в то время был засушливым или полузасушливым, но при этом речные системы изобиловали жизнью. Здесь обитали пресноводные акулы, костистые рыбы, черепахи, крокодилы, а также травоядные динозавры, включая завроподов и игуанодонтов. Об этом сообщает Live Science.

Спинозавридов Азии и Африки

Азиатские спинозавриды, включая находку из Сам Ран, отличались более умеренными размерами по сравнению с гигантским спинозавром из Северной Африки. При этом сходство в строении черепа и позвонков указывает на общие эволюционные корни, а различия — на адаптацию к разным экосистемам.

Плюсы и минусы изучения фрагментарных окаменелостей

Работа с неполными находками позволяет расширять научную картину прошлого, но требует осторожности в интерпретациях. Учёные получают новые данные об эволюции и среде обитания древних животных, однако отсутствие целых скелетов ограничивает точность выводов.

Как изучают новых динозавров

Сначала находку фиксируют и извлекают в полевых условиях. Затем кости сравнивают с известными образцами, анализируют анатомические детали и обсуждают результаты на научных форумах. Финальный этап — публикация и экспертная оценка.

Популярные вопросы о спинозавридах Таиланда

Как выбирают место находки в эволюционном древе?

Сравнивают анатомические признаки с уже описанными видами и оценивают уникальные особенности.

Почему у динозавра нет официального названия?

Для этого необходимо полное научное описание и публикация в профильном журнале.

Что лучше изучено — африканские или азиатские спинозавры?

Африканские формы известны лучше, но азиатские находки постепенно восполняют пробелы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
