В пирамиде Гизы нашли пустоты с воздухом — это может быть вход, о котором спорили десятилетиями

В пирамиде Менкаура нашли две скрытые воздушные полости — профессор Кристиан Гросс
Наука

Пирамида Менкаура, самая "молодая" из комплекса Гизы, вновь оказалась в центре научного внимания. Современные методы сканирования позволили заглянуть за её монументальные стены без единого повреждения камня. Исследование выявило аномалии, которые могут изменить представления об устройстве сооружения.

Пирамида
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пирамида

Загадка восточного фасада пирамиды Менкаура

Пирамида Менкаура высотой чуть более 60 метров выделяется среди других пирамид Гизы активным использованием асуанского гранита. Этот материал сложен в обработке, поэтому его применение всегда вызывало вопросы у археологов и инженеров. Египетские памятники нередко преподносят сюрпризы — достаточно вспомнить, что впервые за 100 лет в Египте найдена гробница фараона, что уже заставило пересмотреть целые пласты истории.

Особое внимание десятилетиями привлекал восточный фасад пирамиды с необычно отполированными блоками, которые резко контрастируют с остальной кладкой. Гладкий участок размером около четырёх метров в высоту и шести метров в ширину напоминает оформление известного северного входа. Подобные архитектурные совпадения редко бывают случайными, поэтому версия о скрытом проходе обсуждалась в научной среде уже много лет.

Как удалось обнаружить скрытые полости

Команда проекта ScanPyramids, в которую вошли специалисты Каирского университета и Технического университета Мюнхена, провела повторное обследование восточной стороны пирамиды. Для работы использовались неразрушающие технологии: георадар, ультразвуковая диагностика и электрорезистивная томография. Такой подход сегодня применяют не только в археологии, но и при изучении других древних объектов, связанных с культурой и ритуалами, как это происходит при исследованиях комплекса Набта-Плая, где открываются астрономические тайны древнего мира.

Совмещение данных всех методов показало наличие двух заполненных воздухом пустот сразу за внешней стеной пирамиды. Одна из них расположена примерно в 1,4 метра от фасада, вторая — на глубине около 1,13 метра. Их размеры различаются, но обе выглядят как искусственно созданные пространства, а не случайные дефекты кладки.

Почему находка считается особенно важной

Ранее предположения о втором входе основывались лишь на визуальных особенностях каменной кладки. Теперь же гипотеза получила инструментальное подтверждение. Исследователи подчёркивают, что подобная точность стала возможной только благодаря объединению всех данных в единую модель.

"Гипотеза о существовании другого входа весьма правдоподобна, и наши результаты значительно приближают нас к её подтверждению", — отмечает профессор неразрушающего контроля Технического университета Мюнхена Кристиан Гросс.

Открытие логично продолжает серию недавних исследований: в 2023 году команда ScanPyramids уже обнаружила скрытый коридор в пирамиде Хеопса, применяя схожие методы.

Сравнение пирамиды Менкаура и пирамиды Хеопса

Обе пирамиды активно изучаются с помощью современных технологий, однако различаются по масштабу и конструкции. Пирамида Хеопса значительно больше и сложнее по внутренней структуре, что позволило обнаружить протяжённые коридоры. Менкаура компактнее, зато использование гранита и необычные фасады делают её архитектуру более нетипичной. В обоих случаях ключевым фактором стали методы сканирования без вскрытия кладки. Об этом сообщает SciTech Daily.

Плюсы и минусы неразрушающих методов исследования

Современные технологии дают археологам серьёзные преимущества, но имеют и ограничения. Они позволяют работать бережно и точно, однако требуют сложной интерпретации данных.

К основным плюсам относятся:

  • сохранность памятника без физического вмешательства;
  • высокая точность при объединении разных методов;
  • возможность повторных исследований без риска для конструкции.

Среди минусов выделяют:

  • сложность обработки и интерпретации результатов;
  • необходимость дорогостоящего оборудования;
  • невозможность сразу определить назначение найденных пустот.

Как сегодня изучают пирамиды

Исследование древних сооружений строится по чёткой логике. Сначала проводится визуальный анализ кладки и архитектурных особенностей. Затем применяются методы сканирования — георадар, ультразвук, томография. После этого данные объединяют в цифровую модель и только затем формулируют научные выводы, избегая поспешных интерпретаций.

Популярные вопросы о скрытых камерах в пирамидах

Можно ли вскрыть обнаруженные пустоты?

Пока таких планов нет: любые работы должны быть согласованы с египетскими властями и не угрожать сохранности памятника.

Что может находиться за восточным фасадом?

Учёные осторожны в предположениях: это может быть заготовка под вход, техническое пространство или элемент ритуальной архитектуры.

Насколько точны такие исследования?

Точность высока при использовании сразу нескольких методов, но окончательные выводы всегда требуют дополнительной проверки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
