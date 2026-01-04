500 миллионов лет выживания: странные существа, которые пережили всё и подчинили Арктику подо льдом

В холодных и на первый взгляд безжизненных глубинах арктических морей скрывается мир, больше похожий на фантастику, чем на привычную земную природу. Здесь обитают существа, чьи формы и образ жизни кажутся инопланетными, а роль в экосистеме — куда значительнее, чем можно предположить. Речь идёт об асцидиях — морских оболочниках, которые остаются малозаметными для широкой публики, но являются настоящими "архитекторами" дна северных морей.
Асцидии относятся к числу древнейших хордовых животных на планете. Их эволюционная линия насчитывает около 500 миллионов лет, что делает их своеобразными живыми свидетелями зарождения сложной жизни в океанах. Взрослые особи выглядят как желеобразные мешки, прикреплённые ко дну, но на личиночной стадии они обладают хордой — признаком, роднящим их с позвоночными.
Несмотря на непритязательный внешний вид, асцидии выполняют важные функции. Они фильтруют воду, очищая её от органических частиц, и тем самым влияют на прозрачность и химический состав морской среды. Благодаря чувствительности к изменениям условий, эти организмы давно используются учёными как индикаторы состояния экосистем.
Интерес к асцидиям давно вышел за рамки чисто биологического любопытства. Некоторые виды стали источником соединений, применяемых в фармакологии, в том числе при разработке противоопухолевых препаратов. В странах Азии асцидии входят и в гастрономическую культуру, где считаются экзотическим деликатесом.
Однако есть и обратная сторона. Асцидии способны активно обрастать искусственные поверхности — корпуса судов, платформы, подводные конструкции. В этом случае они превращаются в серьёзную проблему для судоходства и морской промышленности, ускоряя коррозию и повышая затраты на обслуживание техники.
Чтобы понять, какие виды асцидий действительно определяют облик арктического дна, российские учёные проанализировали данные, собранные за 80 лет исследований. В выборку вошло более 3000 находок, сделанных в морях от Баренцева до Чукотского. Для оценки влияния каждого вида применялся специальный индекс, учитывающий как частоту встречаемости, так и численность.
Результат оказался неожиданно однозначным. Во всех арктических морях доминируют представители отряда складчатожаберных асцидий. Именно они формируют основу донных сообществ, определяя структуру и устойчивость экосистем.
Среди множества видов особенно выделяются два, которые учёные условно называют главными "хозяевами" северных глубин. Первый — Rhizomolgula globularis, внешне напоминающий небольшой кожистый шар. Второй — Pelonaia corrugata, вытянутое существо, похожее на морского огурца.
Интересно, что эти виды практически не конкурируют друг с другом, несмотря на обитание в одних и тех же морях. Причина — в чётком разделении экологических предпочтений.
Pelonaia corrugata тяготеет к районам, куда проникают более тёплые атлантические воды. Её чаще всего находят в юго-западной части Баренцева моря и в Чукотском море. Rhizomolgula globularis, напротив, чувствует себя комфортно в холодных, нередко переохлаждённых и опреснённых мелководьях Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей.
Такое "разделение труда" позволяет видам избегать жёсткой конкуренции и сосуществовать на огромных пространствах Арктики.
Всего в российских арктических морях зарегистрировано 69 видов асцидий. При этом их разнообразие заметно уменьшается при движении с запада на восток. Самым богатым по числу видов остаётся Баренцево море — здесь обнаружено 44 вида. Это объясняется относительно мягкими условиями и постоянным влиянием Атлантики.
На противоположном конце — Чукотское море, где зафиксировано лишь 21 вид. Учёные также подтвердили наличие своеобразного "биологического барьера" в районе Восточно-Сибирского моря. Он ограничивает обмен видами между атлантической и тихоокеанской частями Арктики, что напрямую отражается на составе донных сообществ.
Полученные данные имеют значение не только для фундаментальной науки. Они создают базу для долгосрочного мониторинга арктических экосистем, которые особенно уязвимы в условиях климатических изменений и роста хозяйственной активности человека.
Асцидии, пережившие миллионы лет эволюции, могут стать одними из ключевых биологических маркеров состояния морей. Отслеживая изменения в их распределении и численности, учёные смогут раньше замечать тревожные сигналы, указывающие на трансформацию всей экосистемы.
Эти неприметные "подводные пришельцы" ещё раз доказывают: даже самые странные и малозаметные обитатели океана играют важную роль в поддержании баланса жизни на планете.
