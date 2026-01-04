500 миллионов лет выживания: странные существа, которые пережили всё и подчинили Арктику подо льдом

Российские учёные выявили ключевые виды асцидий в экосистемах арктических морей

В холодных и на первый взгляд безжизненных глубинах арктических морей скрывается мир, больше похожий на фантастику, чем на привычную земную природу. Здесь обитают существа, чьи формы и образ жизни кажутся инопланетными, а роль в экосистеме — куда значительнее, чем можно предположить. Речь идёт об асцидиях — морских оболочниках, которые остаются малозаметными для широкой публики, но являются настоящими "архитекторами" дна северных морей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Треснувший лёд

Древние хордовые с необычной судьбой

Асцидии относятся к числу древнейших хордовых животных на планете. Их эволюционная линия насчитывает около 500 миллионов лет, что делает их своеобразными живыми свидетелями зарождения сложной жизни в океанах. Взрослые особи выглядят как желеобразные мешки, прикреплённые ко дну, но на личиночной стадии они обладают хордой — признаком, роднящим их с позвоночными.

Несмотря на непритязательный внешний вид, асцидии выполняют важные функции. Они фильтруют воду, очищая её от органических частиц, и тем самым влияют на прозрачность и химический состав морской среды. Благодаря чувствительности к изменениям условий, эти организмы давно используются учёными как индикаторы состояния экосистем.

От медицины до морской инфраструктуры

Интерес к асцидиям давно вышел за рамки чисто биологического любопытства. Некоторые виды стали источником соединений, применяемых в фармакологии, в том числе при разработке противоопухолевых препаратов. В странах Азии асцидии входят и в гастрономическую культуру, где считаются экзотическим деликатесом.

Однако есть и обратная сторона. Асцидии способны активно обрастать искусственные поверхности — корпуса судов, платформы, подводные конструкции. В этом случае они превращаются в серьёзную проблему для судоходства и морской промышленности, ускоряя коррозию и повышая затраты на обслуживание техники.

Восемь десятилетий наблюдений

Чтобы понять, какие виды асцидий действительно определяют облик арктического дна, российские учёные проанализировали данные, собранные за 80 лет исследований. В выборку вошло более 3000 находок, сделанных в морях от Баренцева до Чукотского. Для оценки влияния каждого вида применялся специальный индекс, учитывающий как частоту встречаемости, так и численность.

Результат оказался неожиданно однозначным. Во всех арктических морях доминируют представители отряда складчатожаберных асцидий. Именно они формируют основу донных сообществ, определяя структуру и устойчивость экосистем.

Две суперзвезды арктического дна

Среди множества видов особенно выделяются два, которые учёные условно называют главными "хозяевами" северных глубин. Первый — Rhizomolgula globularis, внешне напоминающий небольшой кожистый шар. Второй — Pelonaia corrugata, вытянутое существо, похожее на морского огурца.

Интересно, что эти виды практически не конкурируют друг с другом, несмотря на обитание в одних и тех же морях. Причина — в чётком разделении экологических предпочтений.

Pelonaia corrugata тяготеет к районам, куда проникают более тёплые атлантические воды. Её чаще всего находят в юго-западной части Баренцева моря и в Чукотском море. Rhizomolgula globularis, напротив, чувствует себя комфортно в холодных, нередко переохлаждённых и опреснённых мелководьях Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей.

Такое "разделение труда" позволяет видам избегать жёсткой конкуренции и сосуществовать на огромных пространствах Арктики.

География, которая решает всё

Всего в российских арктических морях зарегистрировано 69 видов асцидий. При этом их разнообразие заметно уменьшается при движении с запада на восток. Самым богатым по числу видов остаётся Баренцево море — здесь обнаружено 44 вида. Это объясняется относительно мягкими условиями и постоянным влиянием Атлантики.

На противоположном конце — Чукотское море, где зафиксировано лишь 21 вид. Учёные также подтвердили наличие своеобразного "биологического барьера" в районе Восточно-Сибирского моря. Он ограничивает обмен видами между атлантической и тихоокеанской частями Арктики, что напрямую отражается на составе донных сообществ.

Почему это важно сегодня

Полученные данные имеют значение не только для фундаментальной науки. Они создают базу для долгосрочного мониторинга арктических экосистем, которые особенно уязвимы в условиях климатических изменений и роста хозяйственной активности человека.

Асцидии, пережившие миллионы лет эволюции, могут стать одними из ключевых биологических маркеров состояния морей. Отслеживая изменения в их распределении и численности, учёные смогут раньше замечать тревожные сигналы, указывающие на трансформацию всей экосистемы.

Эти неприметные "подводные пришельцы" ещё раз доказывают: даже самые странные и малозаметные обитатели океана играют важную роль в поддержании баланса жизни на планете.