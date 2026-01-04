Искривлённая, но непобедимая: китовая акула выжила вопреки всему

В Мексиканском заливе замечена китовая акула с деформацией позвоночника — Metro

Травмы и врождённые дефекты у крупных морских животных чаще всего означают тяжёлые последствия, но иногда природа удивляет даже учёных. В Мексиканском заливе исследователи повторно встретили китовую акулу с выраженной деформацией позвоночника, которая при этом сохраняла привычное поведение.

Этот случай называют первым задокументированным примером выживания китовой акулы с настолько серьёзным искривлением, пишет Metro. Об этом рассказали специалисты Национальной службы морского рыболовства США.

Редкая находка у побережья Луизианы

Китовую акулу длиной около 20 футов впервые заметили в 2010 году у Эвинг-Бэнк — района скопления акул в Мексиканском заливе неподалёку от Луизианы. Исследователи сфотографировали животное и позже, вернувшись в ту же зону, снова обнаружили его, что позволило подтвердить: акула не просто выжила, но и продолжала вести относительно нормальную жизнь.

Деформация заметно влияет на механику плавания, однако китовая акула — фильтратор, и это могло стать ключом к её выживанию. В отличие от хищных акул, которым нужно догонять быструю добычу, китовые акулы питаются планктоном и мелкой рыбой, медленно двигаясь с открытым ртом. Поэтому даже при ограничениях в манёвренности животное способно поддерживать темп, достаточный для кормления.

Что показала спутниковая метка

Команда решила собрать больше данных и установила на акулу спутниковую метку. Наблюдения подтвердили: ежедневная скорость плавания, температурные предпочтения и глубина погружений укладывались в нормальный диапазон по сравнению со здоровыми особями в этом регионе. Исследователи также считают, что деформация, вероятнее всего, была врождённой, а не следствием травмы вроде столкновения с лодкой.

Фильтратор и хищная акула при одинаковой травме

Китовая акула выигрывает за счёт "экономичной" стратегии питания: ей важнее стабильное медленное движение, чем ускорения и резкие повороты. Для хищных видов, которые охотятся на быстродвижущуюся рыбу, сильная деформация позвоночника обычно становится критическим ограничением: падает шанс догнать добычу и избегать угроз.

В случае фильтратора даже заметный дефект может быть совместим с жизнью, если сохраняются базовые маршруты миграций и возможность держаться на кормовых участках.