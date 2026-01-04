Ушёл из жизни символ Кении: история слона Крейга тронула сердца миллионов

Кенийский национальный парк Амбосели потерял одну из своих самых узнаваемых "звёзд" — знаменитого слона с огромными бивнями по кличке Крейг. Он прожил долгую жизнь и, по словам защитников природы, умер естественной смертью от старости.
Для многих туристов именно встреча с этим спокойным гигантом была главным впечатлением от сафари на юге Кении. Об этом сообщил фонд Amboseli Trust for Elephants.
Крейгу, как уточняют природоохранные организации, было 54 года. Его называли одним из крупнейших "tuskers" — так в Восточной Африке часто именуют взрослых самцов с выдающимися бивнями. В прощальном сообщении фонда подчёркивается, что он успел оставить потомство и стал частью истории парка.
В Кенийской службе охраны дикой природы Крейга назвали символом успешной природоохранной работы. Речь идёт о редкой категории слонов, у которых каждый бивень может весить более 45 килограммов, и таких животных на континенте осталось совсем немного.
Такие самцы — важная часть генетического разнообразия популяции. Но именно они исторически чаще других становились целью браконьеров из-за стоимости слоновой кости. Поэтому любое животное подобного "класса" воспринимается как живой индикатор того, насколько хорошо работает охрана в конкретном регионе.
Природоохранники отдельно отмечали характер Крейга: он был удивительно спокойным и, как описывают наблюдатели, нередко терпеливо стоял, пока посетители делали фото и видео.
Для туризма это имеет значение не меньше, чем размеры: на сафари люди ценят возможность увидеть животное близко, но без стресса для него и без риска для человека.
