Ушёл из жизни символ Кении: история слона Крейга тронула сердца миллионов

Наука

Кенийский национальный парк Амбосели потерял одну из своих самых узнаваемых "звёзд" — знаменитого слона с огромными бивнями по кличке Крейг. Он прожил долгую жизнь и, по словам защитников природы, умер естественной смертью от старости.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Для многих туристов именно встреча с этим спокойным гигантом была главным впечатлением от сафари на юге Кении. Об этом сообщил фонд Amboseli Trust for Elephants.

Что известно о Крейге и почему о нём говорят во всём мире

Крейгу, как уточняют природоохранные организации, было 54 года. Его называли одним из крупнейших "tuskers" — так в Восточной Африке часто именуют взрослых самцов с выдающимися бивнями. В прощальном сообщении фонда подчёркивается, что он успел оставить потомство и стал частью истории парка.

В Кенийской службе охраны дикой природы Крейга назвали символом успешной природоохранной работы. Речь идёт о редкой категории слонов, у которых каждый бивень может весить более 45 килограммов, и таких животных на континенте осталось совсем немного.

Почему слоны с огромными бивнями стали редкостью

Такие самцы — важная часть генетического разнообразия популяции. Но именно они исторически чаще других становились целью браконьеров из-за стоимости слоновой кости. Поэтому любое животное подобного "класса" воспринимается как живой индикатор того, насколько хорошо работает охрана в конкретном регионе.

Природоохранники отдельно отмечали характер Крейга: он был удивительно спокойным и, как описывают наблюдатели, нередко терпеливо стоял, пока посетители делали фото и видео.

Для туризма это имеет значение не меньше, чем размеры: на сафари люди ценят возможность увидеть животное близко, но без стресса для него и без риска для человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
