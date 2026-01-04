Жил 7 миллионов лет назад — и уже ходил как человек: находка, которая ломает хронологию эволюции

3D-анализ костей показал двуногое передвижение Sahelanthropus tchadensis

Находка, сделанная ещё в начале 2000-х, снова оказалась в центре научных споров. Древний примат Sahelanthropus tchadensis, живший около семи миллионов лет назад, мог передвигаться на двух ногах гораздо увереннее, чем считалось ранее. Новое исследование добавило важные детали к давнему вопросу о происхождении прямохождения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сравнение скелета человека и примата

Sahelanthropus tchadensis снова обсуждают

Sahelanthropus tchadensis, более известный под прозвищем тумаи, был обнаружен в 2001 году на территории современного Чада. Почти сразу после находки его назвали одним из самых древних возможных предков человека. Возраст ископаемых останков оценили примерно в 7 миллионов лет — период, когда эволюционная линия человека только начинала отделяться от линии современных человекообразных обезьян.

Однако статус тумаи с самого начала вызывал споры. Часть антропологов относила его к ранним гомининам, другие же считали, что он мог быть лишь дальним родственником, не имеющим прямого отношения к человеческой эволюции. Ключевой вопрос заключался в том, как именно он передвигался в пространстве и какую роль играло прямохождение в его образе жизни.

Главный спор: две ноги или четыре конечности

В палеоантропологии способность регулярно ходить на двух ногах считается одним из главных признаков гомининов. Именно поэтому вопрос локомоции тумаи оказался столь принципиальным. Если Sahelanthropus tchadensis действительно передвигался преимущественно на двух ногах, это означало бы, что прямохождение возникло значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Скептики указывали, что найденные кости слишком фрагментарны, а часть анатомических особенностей можно интерпретировать по-разному. Некоторые черты могли говорить о способности лазать по деревьям — как у шимпанзе и горилл, — а не о полноценной двуногости. До недавнего времени прямых доказательств было недостаточно, чтобы поставить точку в этом споре.

3D-анализ костей: что именно изучали исследователи

Команда учёных из Нью-Йоркского университета решила пересмотреть старые находки с помощью современных технологий. Они провели детальный 3D-анализ костей рук и ног, которые приписываются Sahelanthropus tchadensis. Полученные цифровые модели сравнили с аналогичными костями как современных приматов, так и вымерших видов, включая ранних представителей рода Homo.

Такой подход позволил изучить мельчайшие анатомические детали — форму суставных поверхностей, точки крепления мышц и связок, а также распределение нагрузки на кости. Именно эти нюансы часто указывают на тип передвижения и образ жизни древнего существа.

Три признака, указывающие на двуногость

В ходе анализа исследователи выделили три ключевых признака, которые, по их мнению, свидетельствуют в пользу регулярного хождения на двух ногах.

Первый признак — характерное "скручивание" бедренной кости. Такая форма помогает ногам быть направленными вперёд и снижает энергозатраты при ходьбе. Подобная анатомия хорошо известна у гомининов и практически не встречается у четвероногих приматов.

Второй момент — выраженные зоны крепления ягодичных мышц. Эти мышцы играют важную роль в стабилизации таза при вертикальном положении тела. Без их активной работы устойчивое прямохождение было бы невозможным, особенно при длительных переходах.

Бедренный бугорок как решающий аргумент

Наиболее значимой находкой авторы считают обнаружение бедренного бугорка — особой костной структуры, к которой крепится мощная связка, соединяющая таз и бедро. По словам исследователей, этот анатомический элемент ранее был известен только у гомининов и напрямую связан с двуногостью.

Именно наличие такого бугорка позволяет эффективно распределять нагрузку на тазобедренный сустав при вертикальной походке. Учёные подчёркивают, что у современных обезьян подобная структура отсутствует, что делает аргумент в пользу прямохождения тумаи особенно весомым.

Жизнь между землёй и деревьями

При этом исследование не утверждает, что Sahelanthropus tchadensis полностью отказался от древесного образа жизни. Напротив, анатомия его верхних конечностей указывает на то, что лазание по деревьям оставалось важной частью повседневного поведения.

По мнению авторов работы, тумаи мог сочетать разные способы передвижения: уверенно ходить по земле на двух ногах и при этом проводить значительную часть времени на деревьях — например, в поисках пищи или для защиты от хищников. Такой "переходный" образ жизни хорошо вписывается в представления о ранних этапах эволюции гомининов.

Что это меняет в понимании эволюции человека

Если выводы исследования подтвердятся дальнейшими находками, это может серьёзно скорректировать хронологию возникновения прямохождения. Получается, что способность к двуногости могла появиться практически сразу после расхождения линий человека и шимпанзе, а не через несколько миллионов лет, как предполагалось ранее.

Кроме того, работа подчёркивает, что эволюция не шла по прямой линии. Ранние гоминины могли обладать "мозаичным" набором признаков, сочетая черты, характерные как для древесных приматов, так и для наземных двуногих существ.

Сравнение Sahelanthropus tchadensis и современных приматов

Если сопоставлять тумаи с современными шимпанзе и гориллами, различия становятся заметны именно в строении нижних конечностей и таза. У обезьян эти элементы приспособлены к опоре на передние конечности и лазанию, тогда как у Sahelanthropus tchadensis наблюдаются черты, облегчающие вертикальное положение тела.

В то же время он заметно отличается и от более поздних гомининов, таких как австралопитеки. Их скелет уже был значительно лучше адаптирован к длительной ходьбе по открытым пространствам, тогда как тумаи, вероятно, жил в более лесистой среде.

Популярные вопросы о Sahelanthropus tchadensis

Можно ли считать тумаи прямым предком человека?

Пока учёные говорят осторожно. Он может находиться близко к общему предку человека и человекообразных обезьян, но прямую линию родства ещё предстоит доказать.

Почему двуногость так важна для эволюции?

Прямохождение освободило руки, изменило способ передвижения и повлияло на развитие мозга, культуры и технологий у последующих гомининов.

Отказался ли Sahelanthropus tchadensis от лазания по деревьям?

Нет, скорее всего, он совмещал хождение по земле с активным использованием деревьев.