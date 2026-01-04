Чудо природы: в Таиланде обнаружена редкая, кошка, которую считали потерянной навсегда

Спустя 30 лет в Таиланде вновь замечена плоскоголовая кошка

Почти три десятилетия это животное считали исчезнувшим с территории Таиланда, но в конце 2025 года учёные получили неожиданное подтверждение обратного. В одном из южных заповедников страны фотоловушки зафиксировали крайне редкую плоскоголовую кошку — вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Khao Yai, Thailand, Haew Suwat Waterfall, Top

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на данные Департамента национальных парков Таиланда и организации Panthera.

Возвращение вида, которого ждали 30 лет

Плоскоголовая кошка — один из самых редких представителей семейства кошачьих в мире. По оценкам Смитсоновского института, в природе осталось около 2500 взрослых особей, обитающих в странах Юго-Восточной Азии. В Таиланде этот вид последний раз фиксировали в 1995 году, после чего его официально признали "возможно вымершим" на территории страны.

Ситуация изменилась в период с 2024 по 2025 год, когда фотоловушки, установленные в заповеднике дикой природы Принцессы Сириндхорн на юге Таиланда, зафиксировали появление плоскоголовой кошки 29 раз. Более того, на одном из видеороликов была запечатлена самка с детёнышем — особенно важное наблюдение, учитывая, что этот вид обычно приносит только одного котёнка за раз.

Почему плоскоголовую кошку так сложно обнаружить

Этот миниатюрный хищник весит около двух килограммов — примерно вдвое меньше обычной домашней кошки. У него вытянутый лоб и уплощённый череп, из-за чего вид и получил своё название. Ночной образ жизни, скрытность и крайне малочисленная популяция делают наблюдения за ним редкой удачей даже для опытных биологов.

Кроме того, плоскоголовые кошки предпочитают труднодоступные экосистемы: торфяные болота, мангровые заросли и заболоченные пресноводные районы. Эти места сложно исследовать, а их площадь в последние десятилетия сокращается из-за хозяйственной деятельности человека.

Почему находка имеет большое значение

Проект по поиску плоскоголовой кошки стал частью крупнейшего в истории исследования этого вида, которое проводится совместно Департаментом национальных парков Таиланда и природоохранной организацией Panthera. Учёные считают, что повторное обнаружение вида даёт шанс пересмотреть стратегии его охраны.

"Повторное обнаружение плоскоголовой кошки на юге Таиланда — выдающееся событие для природоохранной деятельности", — отметил научный руководитель Panthera по сохранению малых кошек Вай Мин Вонг.

Руководитель отдела охраны природы и здоровья животных зоопарка Сонгкхла Сурасак Йимпрасерт признался, что уже не надеялся увидеть этих кошек в дикой природе Таиланда.

Сравнение: плоскоголовая кошка и домашняя кошка

Плоскоголовая кошка значительно меньше и легче домашней, ведёт исключительно ночной образ жизни и практически не контактирует с человеком. В отличие от домашних кошек, она специализирована на жизни в водно-болотных угодьях и часто охотится у воды, что делает её особенно уязвимой к разрушению природных местообитаний.