Утренний инфаркт — самый опасный? Учёные нашли ночной режим для сердца

Учёные нашли способ защитить сердце после инфаркта, "перенастроив" иммунитет

Исследование Йельской медицинской школы предлагает необычный и многообещающий подход к защите сердца после инфаркта — не подавлять иммунитет, а "перенастроить” его по биологическим часам.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

В чём проблема нейтрофилов при инфаркте

Нейтрофилы — это "быстрые реагенты" иммунной системы. Они первыми прибывают в зону повреждения, уничтожают микробы и запускают восстановление тканей. Но у них есть обратная сторона:

они выделяют активные кислородные формы и ферменты;

могут повреждать здоровые клетки вокруг очага инфаркта;

усиливают воспаление, увеличивая площадь поражения миокарда.

Ключевой момент, на который обратили внимание учёные: нейтрофилы работают по циркадным (суточным) ритмам.

Днём — более агрессивны, подвижны и разрушительны

Ночью — спокойнее, менее склонны к побочному повреждению тканей

Это хорошо согласуется с клиническими наблюдениями: утренние инфаркты протекают тяжелее, чем ночные.

Что сделали исследователи

Команда использовала экспериментальный препарат ATI2341 и протестировала его на мышах с инфарктом миокарда.

Принцип действия препарата:

он активирует специфический рецептор нейтрофилов;

искусственно переводит их в "ночной режим”, даже если инфаркт произошёл днём.

Важно: препарат не выключает нейтрофилы полностью, а лишь меняет характер их поведения.

Что показали результаты

У мышей, получавших ATI2341 после инфаркта:

повреждение сердечной мышцы было меньше ;

сократительная функция миокарда лучше сохранялась ;

воспаление становилось более локализованным;

иммунная защита не ослабевала — животные продолжали эффективно бороться с инфекциями.

Как это работает на клеточном уровне

Под действием препарата нейтрофилы:

концентрировались ближе к центру зоны инфаркта ;

меньше мигрировали в здоровые ткани;

снижали "побочный урон" окружающим клеткам.

Проще говоря, они делали свою работу аккуратнее, а не агрессивнее.

Почему это принципиально новый подход

Обычно противовоспалительная терапия после инфаркта сталкивается с дилеммой:

либо уменьшить воспаление → риск инфекций;

либо сохранить иммунитет → риск дополнительного повреждения сердца.

Подход Йельской группы предлагает третий путь: не подавлять иммунитет, а изменить его временной режим работы.

Это тонкая регуляция, а не "грубое выключение" защитных механизмов.

Что дальше

Авторы подчёркивают, что:

результаты пока получены только на животных ;

следующий этап — исследования с участием добровольцев;

если эффект подтвердится, это может привести к появлению нового класса кардиопротективных препаратов, действующих через циркадные механизмы.

Почему это важно в перспективе

Если метод сработает у людей, он может:

снизить тяжесть инфаркта без повышения инфекционных рисков;

особенно помочь пациентам с утренними инфарктами;

расширить применение циркадной медицины в кардиологии и иммунологии.

Идея "перевести воспаление в ночной режим" выглядит неожиданно простой — и именно поэтому столь многообещающей.