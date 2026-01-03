Утренний инфаркт — самый опасный? Учёные нашли ночной режим для сердца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Исследование Йельской медицинской школы предлагает необычный и многообещающий подход к защите сердца после инфаркта — не подавлять иммунитет, а "перенастроить” его по биологическим часам.

Сон
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

В чём проблема нейтрофилов при инфаркте

Нейтрофилы — это "быстрые реагенты" иммунной системы. Они первыми прибывают в зону повреждения, уничтожают микробы и запускают восстановление тканей. Но у них есть обратная сторона:

  • они выделяют активные кислородные формы и ферменты;

  • могут повреждать здоровые клетки вокруг очага инфаркта;

  • усиливают воспаление, увеличивая площадь поражения миокарда.

Ключевой момент, на который обратили внимание учёные: нейтрофилы работают по циркадным (суточным) ритмам.

  • Днём — более агрессивны, подвижны и разрушительны

  • Ночью — спокойнее, менее склонны к побочному повреждению тканей

Это хорошо согласуется с клиническими наблюдениями: утренние инфаркты протекают тяжелее, чем ночные.

Что сделали исследователи

Команда использовала экспериментальный препарат ATI2341 и протестировала его на мышах с инфарктом миокарда.

Принцип действия препарата:

  • он активирует специфический рецептор нейтрофилов;

  • искусственно переводит их в "ночной режим”, даже если инфаркт произошёл днём.

Важно: препарат не выключает нейтрофилы полностью, а лишь меняет характер их поведения.

Что показали результаты

У мышей, получавших ATI2341 после инфаркта:

  •  повреждение сердечной мышцы было меньше;

  •  сократительная функция миокарда лучше сохранялась;

  •  воспаление становилось более локализованным;

  •  иммунная защита не ослабевала — животные продолжали эффективно бороться с инфекциями.

Как это работает на клеточном уровне

Под действием препарата нейтрофилы:

  • концентрировались ближе к центру зоны инфаркта;

  • меньше мигрировали в здоровые ткани;

  • снижали "побочный урон" окружающим клеткам.

Проще говоря, они делали свою работу аккуратнее, а не агрессивнее.

Почему это принципиально новый подход

Обычно противовоспалительная терапия после инфаркта сталкивается с дилеммой:

  • либо уменьшить воспаление → риск инфекций;

  • либо сохранить иммунитет → риск дополнительного повреждения сердца.

Подход Йельской группы предлагает третий путь: не подавлять иммунитет, а изменить его временной режим работы.

Это тонкая регуляция, а не "грубое выключение" защитных механизмов.

Что дальше

Авторы подчёркивают, что:

  • результаты пока получены только на животных;

  • следующий этап — исследования с участием добровольцев;

  • если эффект подтвердится, это может привести к появлению нового класса кардиопротективных препаратов, действующих через циркадные механизмы.

Почему это важно в перспективе

Если метод сработает у людей, он может:

  • снизить тяжесть инфаркта без повышения инфекционных рисков;

  • особенно помочь пациентам с утренними инфарктами;

  • расширить применение циркадной медицины в кардиологии и иммунологии.

Идея "перевести воспаление в ночной режим" выглядит неожиданно простой — и именно поэтому столь многообещающей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
