Загадка Аргеадов: новое открытие меняет представление об эпохе Александра Македонского

Исследование ставит под сомнение привычную хронологию македонской династии

Новое исследование предлагает серьёзный пересмотр привычной хронологии возникновения македонской царской династии, из которой вышел Александр Великий.

Фото: commons.wikimedia.org by konstantinos kolimpa…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Александр Македонский, памятник

Его ценность как раз в том, что авторы опираются не на одну линию аргументации, а связывают воедино письменные источники и археологию, пишет planet-today.

В чём заключалась традиционная версия

Более ста лет в историографии доминировало представление, что династия Аргеадов (или Теменидов) возникла около 650 года до н. э.

Эта дата в значительной степени выводилась из поздних источников — прежде всего из Хроники Евсевия Кесарийского, где приводятся списки македонских царей с продолжительностью их правлений. Если механически отсчитывать эти годы назад от смерти Александра (323 г. до н. э.), получалась очень ранняя дата основания царства.

Почему эта схема вызывает сомнения

Гринволт и Сарипаниди указывают сразу на несколько проблем:

1. Легендарные цари в списках

Первые имена в царских списках — Каран, Коэн и Тириммас — многие исследователи давно считают позднейшими мифологическими вставками. Вероятно, они были добавлены задним числом для придания династии глубокой древности, особенно в политически напряжённые периоды IV века до н. э.

Если исключить эти фигуры, хронология уже заметно "сжимается".

2. Нереалистичная продолжительность правлений

Античные авторы (Геродот и Фукидид) сходятся в том, что до Александра I (ок. 495 г. до н. э.) у македонян было шесть царей.

Если принять дату основания в 650 г. до н. э., то этим шести правителям пришлось бы править примерно 155 лет, то есть в среднем около 26 лет каждому.

Для раннеархаической эпохи — с её высокой смертностью, внутридинастическими конфликтами и слабой институциональной устойчивостью — такая средняя продолжительность правления выглядит, по мнению авторов, крайне маловероятной.

Археология как решающий аргумент

Самое важное в работе — это сопоставление текстов с материальными данными из некрополей Нижней Македонии.

Богатые погребения, которые можно уверенно связать с элитой Аргеадов, не появляются ранее конца VII — начала VI века до н. э.

Погребальные ритуалы, инвентарь и структура гробниц указывают на формирование устойчивой царской власти лишь около 575 года до н. э. , а не столетием раньше.

До этого времени археологическая картина не демонстрирует признаков централизованной династической монархии.

Иными словами: археология не подтверждает существование развитого македонского царства в середине VII века до н. э.

Итоговая новая дата

На основании совокупности аргументов авторы предлагают перенести возникновение династии Аргеадов примерно на около 575 года до н. э., то есть почти на 75 лет позже, чем считалось ранее.

Почему это важно

Этот сдвиг меняет наше понимание:

темпов формирования Македонского царства ;

степени его "древности" по сравнению с греческими полисами;

контекста, в котором позже действовали Филипп II и Александр Великий.

Македония в таком случае выглядит не "древним государством с глубокой мифической родословной", а относительно молодой, быстро развившейся монархией, сумевшей за считанные поколения превратиться в ведущую силу Балкан.

Проще говоря, величие Александра в этой интерпретации становится ещё более впечатляющим: он наследует не тысячелетнюю традицию, а государство, которое оформилось сравнительно недавно, но оказалось исключительно динамичным.