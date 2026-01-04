Мелкие трещины — большие последствия: Арктика запустила процесс, который трудно остановить

Открытая вода в арктическом льду формирует турбулентный слой до 800 м — Earth

Незаметные на первый взгляд трещины в арктическом морском льду запускают процессы, способные ускорять потепление всего региона. Новое исследование показывает, что открытая вода во льдах и загрязнение от нефтяных месторождений могут усиливать друг друга, влияя на облака, химию атмосферы и скорость таяния льда. Эти механизмы работают особенно активно весной, когда климат Арктики наиболее чувствителен к малым изменениям. Об этом сообщает Earth.

Почему мелкие трещины во льду имеют большое значение

Трещины и протяжённые разломы морского льда, известные как "лиды", открывают участки воды, которые выделяют тепло и водяной пар в холодный арктический воздух. Даже узкие полосы открытой воды могут растягиваться на километры и заметно менять локальный климат — по тому же принципу, что и процессы, ускоряющие таяние полярных ледников.

Во время авиационной кампании CHACHA, проходившей с февраля по апрель 2022 года над морями Бофорта и Чукотским, учёные зафиксировали, как такие разломы становятся центрами активных процессов. Исследование возглавил доктор Хосе Фуэнтес из Университета штата Пенсильвания.

Туман над льдом и рождение облаков

Весной над открытыми участками воды часто возникает "морской дым" — туман, образующийся, когда очень холодный и сухой воздух проходит над более тёплой водой. Испарение быстро насыщает воздух влагой, и она конденсируется в мелкие капли.

Эти низкие облака могут отражать солнечный свет и одновременно удерживать тепло у поверхности. В зависимости от погоды они либо замедляют, либо ускоряют дальнейшее таяние морского льда.

Как тепло уходит в атмосферу

Над сплошным льдом нижний слой атмосферы остаётся относительно стабильным. Над открытой водой ситуация меняется: формируется турбулентный пограничный слой высотой до 800 метров, с восходящими и нисходящими потоками воздуха.

Тёплые воздушные "плюмы", поднимающиеся из трещин, повышали температуру окружающего воздуха примерно на 10 °C. Такой контраст способствует появлению новых разломов и расширению существующих.

Аэрозоли и усиление облачности

Из открытой воды в атмосферу поднимаются морские аэрозоли — микроскопические частицы соли и влаги. Они становятся "зародышами" облаков и усиливают их развитие.

Даже небольшие выбросы аэрозолей способны менять свойства облаков: отражательную способность и способность удерживать тепло. В масштабах региона это влияет на энергетический баланс Арктики.

Солнечный свет и химические реакции

С наступлением весны солнечный свет активирует галогены — реакционноспособные элементы, такие как бром, хлор и йод, присутствующие в воздухе над снегом и льдом. Под действием света они вступают в цепные химические реакции.

"Эта полевая кампания дала уникальную возможность изучить химические изменения в пограничном слое атмосферы", — отметил доктор Хосе Фуэнтес.

Солёный снег и разрушение озона

В прибрежных районах Арктики солёный снег, насыщенный морской солью, начинает выделять бромные газы, особенно когда они смешиваются с выбросами от нефтяных месторождений. Атомы брома активно разрушают озон в приземном слое атмосферы.

Снижение уровня озона позволяет большему количеству солнечного света достигать поверхности, усиливая нагрев и таяние льда. Это, в свою очередь, приводит к выделению ещё большего количества брома — формируется замкнутая петля обратной связи.

Загрязнение от нефтяных месторождений

Вблизи месторождений нефти и газа, таких как район Прудхо-Бей, учёные зафиксировали концентрации диоксида азота до 60-70 частей на миллиард — почти на уровне санитарных норм США. Эти выбросы меняют химию воздуха, усиливая образование смога и кислотность.

В условиях устойчивой полярной атмосферы загрязняющие шлейфы могут долго удерживаться у поверхности и затем переноситься ветрами на большие расстояния по всей Арктике, влияя на экосистемы и процессы, связанные с таянием льдов в Арктике.

Петля обратной связи ускоренного потепления

Взаимодействие трещин во льду, облаков и промышленного загрязнения образует цепочку, где одно изменение усиливает другое. Открытая вода влияет на облачность и солнечное излучение, что ускоряет нагрев поверхности и образование новых разломов.

Эта петля наиболее активна весной и ослабевает позже, когда меняются ветры или лёд остаётся более устойчивым.

Сравнение: традиционные модели и новые данные

Климатические модели часто сглаживают мелкие ледяные трещины и узкие загрязняющие шлейфы. Новые измерения показывают, что такие "мелочи" могут играть ключевую роль в ускорении потепления, и их игнорирование ведёт к заниженным прогнозам потери льда.

Плюсы и минусы новых открытий

Преимущество исследований в том, что они дают более точное понимание локальных процессов в Арктике. Недостаток — сложность учёта таких деталей в глобальных моделях климата, что требует дополнительных данных и вычислительных ресурсов.

