Мелкие трещины — большие последствия: Арктика запустила процесс, который трудно остановить

Незаметные на первый взгляд трещины в арктическом морском льду запускают процессы, способные ускорять потепление всего региона. Новое исследование показывает, что открытая вода во льдах и загрязнение от нефтяных месторождений могут усиливать друг друга, влияя на облака, химию атмосферы и скорость таяния льда. Эти механизмы работают особенно активно весной, когда климат Арктики наиболее чувствителен к малым изменениям. Об этом сообщает Earth.
Трещины и протяжённые разломы морского льда, известные как "лиды", открывают участки воды, которые выделяют тепло и водяной пар в холодный арктический воздух. Даже узкие полосы открытой воды могут растягиваться на километры и заметно менять локальный климат — по тому же принципу, что и процессы, ускоряющие таяние полярных ледников.
Во время авиационной кампании CHACHA, проходившей с февраля по апрель 2022 года над морями Бофорта и Чукотским, учёные зафиксировали, как такие разломы становятся центрами активных процессов. Исследование возглавил доктор Хосе Фуэнтес из Университета штата Пенсильвания.
Весной над открытыми участками воды часто возникает "морской дым" — туман, образующийся, когда очень холодный и сухой воздух проходит над более тёплой водой. Испарение быстро насыщает воздух влагой, и она конденсируется в мелкие капли.
Эти низкие облака могут отражать солнечный свет и одновременно удерживать тепло у поверхности. В зависимости от погоды они либо замедляют, либо ускоряют дальнейшее таяние морского льда.
Над сплошным льдом нижний слой атмосферы остаётся относительно стабильным. Над открытой водой ситуация меняется: формируется турбулентный пограничный слой высотой до 800 метров, с восходящими и нисходящими потоками воздуха.
Тёплые воздушные "плюмы", поднимающиеся из трещин, повышали температуру окружающего воздуха примерно на 10 °C. Такой контраст способствует появлению новых разломов и расширению существующих.
Из открытой воды в атмосферу поднимаются морские аэрозоли — микроскопические частицы соли и влаги. Они становятся "зародышами" облаков и усиливают их развитие.
Даже небольшие выбросы аэрозолей способны менять свойства облаков: отражательную способность и способность удерживать тепло. В масштабах региона это влияет на энергетический баланс Арктики.
С наступлением весны солнечный свет активирует галогены — реакционноспособные элементы, такие как бром, хлор и йод, присутствующие в воздухе над снегом и льдом. Под действием света они вступают в цепные химические реакции.
"Эта полевая кампания дала уникальную возможность изучить химические изменения в пограничном слое атмосферы", — отметил доктор Хосе Фуэнтес.
В прибрежных районах Арктики солёный снег, насыщенный морской солью, начинает выделять бромные газы, особенно когда они смешиваются с выбросами от нефтяных месторождений. Атомы брома активно разрушают озон в приземном слое атмосферы.
Снижение уровня озона позволяет большему количеству солнечного света достигать поверхности, усиливая нагрев и таяние льда. Это, в свою очередь, приводит к выделению ещё большего количества брома — формируется замкнутая петля обратной связи.
Вблизи месторождений нефти и газа, таких как район Прудхо-Бей, учёные зафиксировали концентрации диоксида азота до 60-70 частей на миллиард — почти на уровне санитарных норм США. Эти выбросы меняют химию воздуха, усиливая образование смога и кислотность.
В условиях устойчивой полярной атмосферы загрязняющие шлейфы могут долго удерживаться у поверхности и затем переноситься ветрами на большие расстояния по всей Арктике, влияя на экосистемы и процессы, связанные с таянием льдов в Арктике.
Взаимодействие трещин во льду, облаков и промышленного загрязнения образует цепочку, где одно изменение усиливает другое. Открытая вода влияет на облачность и солнечное излучение, что ускоряет нагрев поверхности и образование новых разломов.
Эта петля наиболее активна весной и ослабевает позже, когда меняются ветры или лёд остаётся более устойчивым.
Климатические модели часто сглаживают мелкие ледяные трещины и узкие загрязняющие шлейфы. Новые измерения показывают, что такие "мелочи" могут играть ключевую роль в ускорении потепления, и их игнорирование ведёт к заниженным прогнозам потери льда.
Преимущество исследований в том, что они дают более точное понимание локальных процессов в Арктике. Недостаток — сложность учёта таких деталей в глобальных моделях климата, что требует дополнительных данных и вычислительных ресурсов.
Могут ли небольшие трещины реально влиять на климат?
Да, они запускают цепочки процессов, усиливающих потепление.
Какую роль играет загрязнение?
Выбросы усиливают химические реакции, ускоряющие таяние льда.
Почему весна особенно важна?
В этот период даже небольшие изменения быстро усиливаются солнечным светом.
