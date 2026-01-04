Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако
Лагман из говядины выигрывает на крупной нарезке
Резкие перепады температуры вызывают стойкую красноту и жжение кожи лица
Кофейная гуща в огороде замедляет рост рассады при избытке — Ouest France
Индустрия крокодиловых ферм набирает обороты в мире — CPG
Венесуэльские военные заговорили: что случилось в Каракасе 3 января — детали атаки
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops

Океан стал топливным баком: океанские глубины включились в опасную игру, поднимая ставки

Учёные связали рост экстремальных ураганов с теплом в глубинных слоях океана — Earth
Наука

Самые мощные ураганы и тайфуны на планете получают новое, опасное преимущество. Океан прогревается не только на поверхности — тепло уходит на сотни метров вглубь, превращаясь в скрытый энергетический резерв. Именно это делает штормы более разрушительными и устойчивыми. Об этом сообщает Earth.

ураган
Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ураган

Почему океан начал "кормить" штормы сильнее

Северная Атлантика и западная часть Тихого океана — ключевые районы формирования тропических циклонов — претерпевают качественные изменения. Речь идет не просто о повышении температуры поверхности воды. Ученые фиксируют накопление тепла в глубоких слоях океана, где раньше вода оставалась значительно холоднее — процесс, тесно связанный с глобальными изменениями климата и тем, как глубинное тепло вмешивается в судьбу океанов.

Такой "глубинный подогрев" работает как огромный топливный бак. Когда ураган проходит над океаном, он обычно охлаждает поверхность, теряя часть энергии. Но если тепло распределено глубоко, шторм продолжает подпитываться и сохраняет экстремальную мощность гораздо дольше, в том числе у побережья.

Климатический фактор выходит на первый план

Исследование, представленное на ежегодной встрече Американского геофизического союза в 2025 году, показывает: примерно 60-70% расширения этих глубоководных горячих зон связано с антропогенным изменением климата. Естественные колебания океанских температур играют роль, но именно человеческий фактор стал доминирующим.

Рост таких зон увеличивает вероятность появления штормов, которые по своей силе выходят за рамки действующей классификации и дополняют картину того, как подо льдом и в океане фиксируются тревожные сигналы.

Почему ученые заговорили о категории 6

Сейчас шкала Саффира — Симпсона заканчивается категорией 5. В нее попадают ураганы со скоростью устойчивого ветра выше 137 узлов. Однако за последние десятилетия появились штормы, значительно превзошедшие этот порог.

Исследователи предлагают выделить категорию 6 для циклонов с ветрами выше 160 узлов. Это не вопрос терминологии. Четкие границы влияют на строительные нормы, страховые модели, эвакуационные планы и оценку рисков для прибрежных регионов.

Штормы, которые уже соответствуют новой категории

Под потенциальное определение категории 6 подпадают хорошо задокументированные события. В Атлантике эталоном остается ураган "Вильма" 2005 года. В Тихом океане — тайфуны "Хайян" и "Хагибис", а также ураган "Патрисия", который в 2015 году достиг скорости ветра около 185 узлов.

Эти штормы перестают быть исключением и начинают восприниматься как тревожный сигнал изменений в системе океан-атмосфера.

Что говорит статистика последних десятилетий

Анализ данных за примерно 40 лет показывает заметный сдвиг. С 1982 по 2011 год было зафиксировано восемь штормов, превысивших отметку 160 узлов. С 2013 по 2023 год — уже десять. Более половины всех подобных экстремальных циклонов пришлись на последнее десятилетие.

Это указывает на изменение фоновых условий, благоприятных для формирования ураганов максимальной интенсивности.

Где формируются самые опасные штормы

Практически все такие циклоны возникают в двух океанических горячих точках. Первая расположена в западной части Тихого океана — к востоку от Филиппин и Борнео. Вторая — в Северной Атлантике, в районе Кубы, Эспаньолы и Флориды.

Исследования показывают, что обе зоны расширяются. В Атлантике теплая область продвинулась в Мексиканский залив и дальше к востоку Южной Америки. В Тихом океане площадь глубокого тепла также заметно выросла.

Почему именно глубинное тепло меняет правила

Теплая поверхность океана важна, но решающим фактором становится глубина прогрева. Если тепло сосредоточено только сверху, шторм сам себя "охлаждает". Если же теплые слои уходят глубоко, ураган сохраняет энергию дольше и усиливается быстрее.

Атмосферные условия по-прежнему важны — низкий сдвиг ветра и высокая влажность остаются обязательными. Но именно глубокое тепло создает необходимую основу для экстремальных сценариев.

Плюсы и минусы введения новой категории

Выделение категории 6 не остановит штормы, но поможет точнее коммуницировать риск. Плюсом станет более реалистичное планирование и адаптация инфраструктуры. Минус — необходимость пересмотра стандартов и моделей, что потребует времени и ресурсов.

Популярные вопросы об ураганах категории 6

Существуют ли ураганы категории 6 официально?
Пока нет, но ученые активно обсуждают необходимость такой классификации.

Главная причина усиления штормов — климат?
Да, исследования показывают доминирующую роль антропогенного потепления.

Станут ли такие ураганы обычным явлением?
Они останутся редкими, но вероятность их появления растет.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Садоводство, цветоводство
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Кофейная гуща в огороде замедляет рост рассады при избытке — Ouest France
Индустрия крокодиловых ферм набирает обороты в мире — CPG
Венесуэльские военные заговорили: что случилось в Каракасе 3 января — детали атаки
Учёные связали рост экстремальных ураганов с теплом в глубинных слоях океана — Earth
Нашатырный спирт усиливает действие порошка при стирке
Глянцевые губы с перламутровым эффектом снова вошли в бьюти-тренды — Be
Батиметрия обнаружила каньоны глубиной более 4000 метров
Слизни повредили овощи и рассаду за несколько ночей
Mercedes ограничил заряд электрокроссоверов EQB до 80% — Carscoops
Скандинавский метод сна повышает удовлетворенность сном у пар — CNET
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.