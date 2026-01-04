Океан стал топливным баком: океанские глубины включились в опасную игру, поднимая ставки

Учёные связали рост экстремальных ураганов с теплом в глубинных слоях океана — Earth

Самые мощные ураганы и тайфуны на планете получают новое, опасное преимущество. Океан прогревается не только на поверхности — тепло уходит на сотни метров вглубь, превращаясь в скрытый энергетический резерв. Именно это делает штормы более разрушительными и устойчивыми. Об этом сообщает Earth.

Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ураган

Почему океан начал "кормить" штормы сильнее

Северная Атлантика и западная часть Тихого океана — ключевые районы формирования тропических циклонов — претерпевают качественные изменения. Речь идет не просто о повышении температуры поверхности воды. Ученые фиксируют накопление тепла в глубоких слоях океана, где раньше вода оставалась значительно холоднее — процесс, тесно связанный с глобальными изменениями климата и тем, как глубинное тепло вмешивается в судьбу океанов.

Такой "глубинный подогрев" работает как огромный топливный бак. Когда ураган проходит над океаном, он обычно охлаждает поверхность, теряя часть энергии. Но если тепло распределено глубоко, шторм продолжает подпитываться и сохраняет экстремальную мощность гораздо дольше, в том числе у побережья.

Климатический фактор выходит на первый план

Исследование, представленное на ежегодной встрече Американского геофизического союза в 2025 году, показывает: примерно 60-70% расширения этих глубоководных горячих зон связано с антропогенным изменением климата. Естественные колебания океанских температур играют роль, но именно человеческий фактор стал доминирующим.

Рост таких зон увеличивает вероятность появления штормов, которые по своей силе выходят за рамки действующей классификации и дополняют картину того, как подо льдом и в океане фиксируются тревожные сигналы.

Почему ученые заговорили о категории 6

Сейчас шкала Саффира — Симпсона заканчивается категорией 5. В нее попадают ураганы со скоростью устойчивого ветра выше 137 узлов. Однако за последние десятилетия появились штормы, значительно превзошедшие этот порог.

Исследователи предлагают выделить категорию 6 для циклонов с ветрами выше 160 узлов. Это не вопрос терминологии. Четкие границы влияют на строительные нормы, страховые модели, эвакуационные планы и оценку рисков для прибрежных регионов.

Штормы, которые уже соответствуют новой категории

Под потенциальное определение категории 6 подпадают хорошо задокументированные события. В Атлантике эталоном остается ураган "Вильма" 2005 года. В Тихом океане — тайфуны "Хайян" и "Хагибис", а также ураган "Патрисия", который в 2015 году достиг скорости ветра около 185 узлов.

Эти штормы перестают быть исключением и начинают восприниматься как тревожный сигнал изменений в системе океан-атмосфера.

Что говорит статистика последних десятилетий

Анализ данных за примерно 40 лет показывает заметный сдвиг. С 1982 по 2011 год было зафиксировано восемь штормов, превысивших отметку 160 узлов. С 2013 по 2023 год — уже десять. Более половины всех подобных экстремальных циклонов пришлись на последнее десятилетие.

Это указывает на изменение фоновых условий, благоприятных для формирования ураганов максимальной интенсивности.

Где формируются самые опасные штормы

Практически все такие циклоны возникают в двух океанических горячих точках. Первая расположена в западной части Тихого океана — к востоку от Филиппин и Борнео. Вторая — в Северной Атлантике, в районе Кубы, Эспаньолы и Флориды.

Исследования показывают, что обе зоны расширяются. В Атлантике теплая область продвинулась в Мексиканский залив и дальше к востоку Южной Америки. В Тихом океане площадь глубокого тепла также заметно выросла.

Почему именно глубинное тепло меняет правила

Теплая поверхность океана важна, но решающим фактором становится глубина прогрева. Если тепло сосредоточено только сверху, шторм сам себя "охлаждает". Если же теплые слои уходят глубоко, ураган сохраняет энергию дольше и усиливается быстрее.

Атмосферные условия по-прежнему важны — низкий сдвиг ветра и высокая влажность остаются обязательными. Но именно глубокое тепло создает необходимую основу для экстремальных сценариев.

Плюсы и минусы введения новой категории

Выделение категории 6 не остановит штормы, но поможет точнее коммуницировать риск. Плюсом станет более реалистичное планирование и адаптация инфраструктуры. Минус — необходимость пересмотра стандартов и моделей, что потребует времени и ресурсов.

Популярные вопросы об ураганах категории 6

Существуют ли ураганы категории 6 официально?

Пока нет, но ученые активно обсуждают необходимость такой классификации.

Главная причина усиления штормов — климат?

Да, исследования показывают доминирующую роль антропогенного потепления.

Станут ли такие ураганы обычным явлением?

Они останутся редкими, но вероятность их появления растет.