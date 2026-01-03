Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете

Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Наука

Международная научная экспедиция отправилась к одному из самых тревожных объектов на планете — антарктическому леднику Туэйтса, который неофициально называют "ледником Судного дня". Ученые надеются получить точные данные о его состоянии и понять, насколько быстро процессы разрушения могут привести к глобальным последствиям. Речь идет не о далекой теории, а о реальной угрозе, способной изменить уровень мирового океана и жизнь миллионов людей. Исследование должно закрыть пробелы в климатических прогнозах и уточнить сценарии будущего.

Раскол ледника
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Раскол ледника

Почему ледник Туэйтса считают ключевым для планеты

Ледник Туэйтса расположен в Западной Антарктиде и занимает площадь около 192 тысяч квадратных километров — это сопоставимо с территорией Великобритании. Его значение выходит далеко за рамки одного региона, поскольку он выполняет роль своеобразного "якоря", удерживающего значительную часть Западно-Антарктического ледяного щита. Именно поэтому ученые уделяют ему столь пристальное внимание.

По расчетам климатологов, если ледник Туэйтса полностью растает, уровень мирового океана поднимется более чем на 60 сантиметров. Однако главная опасность заключается не только в этом. Потеря ледника может запустить цепную реакцию и привести к дестабилизации соседних ледяных массивов, что в перспективе способно вызвать рост уровня моря на 3-5 метров. Такой сценарий стал бы катастрофическим для прибрежных городов, инфраструктуры и мировой экономики.

Что известно о темпах таяния и главных угрозах

Долгое время считалось, что основание ледника относительно стабильно, поскольку он опирается на морское дно. Однако последние исследования, включая данные спутникового мониторинга, показали иную картину. Под ледник проникают потоки более теплой океанической воды, которые размывают его снизу, образуя глубокие трещины и полости.

В некоторых местах глубина таких разломов достигает сотен метров. Этот процесс ускоряет внутреннее таяние и делает ледник гораздо более уязвимым, чем предполагалось ранее. Ученые отмечают, что влияние глобального потепления на Туэйтс, вероятно, было недооценено, а реальные темпы деградации могут оказаться выше прогнозируемых.

Исторические параллели и палеоклиматические данные

Отдельный интерес у исследователей вызывает гипотеза о том, что подобные каскадные обрушения ледников уже происходили в истории Земли. Палеоклиматические данные указывают на события примерно 120 тысяч лет назад, когда резкое таяние ледяных щитов привело к значительному повышению уровня океана.

Сравнение современных процессов с древними климатическими циклами позволяет ученым лучше понять возможные сценарии будущего. Если аналогичный механизм сработает и сейчас, последствия могут проявиться быстрее, чем предполагают самые осторожные оценки.

Как проходит экспедиция и с какими рисками сталкиваются ученые

Экспедиция стартовала из новозеландского порта и направилась к Антарктиде на южнокорейском ледоколе "Аарон". В миссии участвуют около 40 человек — ученые разных специальностей и журналисты. Планируется, что команда проведет у кромки ледника примерно месяц, работая в экстремальных погодных и ледовых условиях.

Риски здесь более чем реальны. Ледник Туэйтса движется со скоростью около девяти метров в сутки, а это значит, что установленное оборудование может быть повреждено или утеряно в трещинах. Дополнительные сложности создают низкие температуры, сильные ветры и ограниченные возможности для оперативного ремонта техники.

Какие технологии используют исследователи

Программа экспедиции включает сразу несколько высокотехнологичных методов. В их числе — аэрорадарное сканирование, которое позволяет "заглянуть" внутрь ледника и изучить его структуру. Также запланировано бурение скважин глубиной до 800 метров для установки датчиков, фиксирующих параметры океанической воды подо льдом.

Часть оборудования будет сбрасываться с вертолетов в труднодоступных местах. Это необходимо для охвата максимальной площади и получения данных из зон, куда невозможно добраться по поверхности.

Тюлени как неожиданные помощники науки

Одним из самых нестандартных элементов миссии стало использование морских млекопитающих. К тюленям, способным нырять на глубину более 500 метров, прикрепят специальные датчики. Эти устройства будут измерять температуру и соленость воды в районах, где ледник активно взаимодействует с океаном.

Полученные данные будут передаваться по спутниковой связи. Экологи объясняют, что тюлени естественным образом перемещаются именно в тех зонах, которые представляют наибольший интерес для океанографов. Благодаря этому ученые смогут собрать уникальную информацию без постоянного присутствия человека в опасных районах.

Почему результаты экспедиции важны для всего мира

Собранные данные помогут уточнить климатические модели и понять, с какими темпами повышения уровня моря человечество может столкнуться в ближайшие столетия. Это напрямую влияет на стратегическое планирование — от строительства защитных сооружений до пересмотра норм страхования и размещения инфраструктуры.

Речь идет не только о науке, но и о судьбах сотен миллионов людей, живущих в прибрежных зонах. Понимание того, насколько устойчив или уязвим ледник Туэйтса, позволит заранее оценить масштабы будущих изменений и подготовиться к ним, насколько это возможно в условиях меняющегося климата.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
