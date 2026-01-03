Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему
Пенсия на два года раньше становится реальностью
Нашатырный спирт в саду обеспечивает азотное питание и отпугивает насекомых
Сравнение наконечников вскрыло скрытую логику оружия
Использование рециркуляции зимой ухудшает концентрацию водителя — Car and motor
Быстрые углеводы вызывают резкие спады энергии после еды — врач Алексей Хухрев
ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на каникулах в начале 2026 года

Смысл песни задаёт направление влияния: о чём поётся — туда и толкает слушателя

Слова в песнях программируют мозг
Наука

Слова в песнях работают не как фон к мелодии, а как полноценный "канал влияния" на человека. Они способны подталкивать к определённым действиям, менять настроение и незаметно сдвигать взгляды.

Девушка слушает музыку
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Девушка слушает музыку

Международная группа психологов собрала данные разных экспериментов и проверила, насколько устойчив этот эффект. Об этом говорится в журнале Psychology of Music.

Что именно изучили психологи

Исследователи провели систематический обзор и метаанализ прошлых работ по строгому протоколу PRISMA — это подход, который используют, когда важно аккуратно отбирать исследования и сводить результаты в общую картину. В итоге они оценили, как тексты песен связаны с тремя сферами: эмоциями, поведением и социальными установками.

Вывод получился не сенсационный, но довольно чёткий: влияние на эмоции выражено сильнее всего, а на установки и поведение — умеренное, но стабильное. При этом эффект обычно совпадает по направлению с тем, о чём поётся, то есть содержание текста имеет значение.

Как тексты связаны с поведением и установками

Просоциальные тексты — про помощь, поддержку, сочувствие — в экспериментах повышали готовность людей помогать другим. Это не просто впечатление слушателей, а наблюдаемая реакция в условиях исследований.

Агрессивные тексты, напротив, чаще усиливали враждебность. Отдельно отмечается связь сексуализированных текстов с более ранним началом сексуальной активности у подростков, что особенно важно для обсуждения медиасреды, плейлистов и контента, который дети слушают в наушниках или через стриминговые сервисы.

Почему слова отвлекают сильнее, чем инструментал

Отдельный блок результатов касается когнитивных эффектов. Исследователи пришли к выводу: музыка с текстом обычно мешает сосредоточиться сильнее, чем инструментальная. У испытуемых ухудшались показатели в задачах на внимание, чтение и вербальную память.

Смысл здесь в том, что мозг обрабатывает слова автоматически — даже если человек "не вслушивается" и включил трек просто фоном во время учёбы, работы или чтения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
