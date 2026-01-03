Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий

Глоток из глубины эпох: найден воздух, которым Земля дышала 1,4 миллиарда лет назад

Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
Наука

Учёным удалось буквально заглянуть в атмосферу Земли полуторамиллиардной давности. В кристаллах каменной соли сохранились пузырьки воздуха, сформировавшиеся задолго до появления животных и растений. Их анализ позволил восстановить состав древней атмосферы и уточнить климат той эпохи. О

Пузырьки воздуха
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пузырьки воздуха

Озеро, исчезнувшее миллиарды лет назад

В мезопротерозойскую эру на месте современного северного Онтарио существовало неглубокое субтропическое озеро. Под мягким, но менее ярким, чем сегодня, солнечным светом оно постепенно испарилось, оставив после себя кристаллы галита — каменной соли. В то время Землю населяли в основном бактерии, а первые красные водоросли лишь начинали появляться, формируя основу будущих экосистем.

Подобные реконструкции прошлого дополняют знания о ранней истории планеты, включая события вроде древнего метеоритного удара, который также оставил заметный след в геологической летописи Земли.

Как изучали древний воздух

По мере испарения воды часть рассола и воздуха оказалась запертой внутри микроскопических полостей в кристаллах. Эти природные капсулы времени не менялись 1,4 миллиарда лет. Исследовательская группа из Политехнического института Ренсселера разработала специальное оборудование, позволяющее разделять газы и жидкость и точно измерять их состав.

"Это невероятное чувство — вскрыть образец воздуха, который на миллиард лет старше динозавров", — комментирует ведущий автор исследования, аспирант RPI Джастин Парк.

Что показал анализ атмосферы

Измерения показали, что содержание кислорода в мезопротерозойской атмосфере достигало около 3,7 % от современного уровня. Это выше прежних оценок и теоретически достаточно для поддержания сложной жизни. Концентрация углекислого газа была примерно в десять раз выше доиндустриальных значений, что помогало сохранять тёплый климат при более слабом излучении молодого Солнца.

Почему жизнь развивалась медленно

Несмотря на относительно высокий уровень кислорода, сложные организмы появились значительно позже. Учёные предполагают, что зафиксированный показатель отражает кратковременный эпизод оксигенации. В целом этот период известен как "скучный миллиард" — эпоха стабильности климата и медленных эволюционных изменений.

Понимание таких процессов важно и в контексте других гипотез о прошлом планеты, включая сценарии, связанные с древними лунами Земли, которые могли влиять на климат и геологическую динамику. б этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Прежние оценки и новые данные

Ранее концентрации углекислого газа оценивались косвенно и считались более низкими. Новые прямые измерения, дополненные анализом температуры формирования соли, указывают на более мягкий и стабильный климат мезопротерозоя, сопоставимый с современным.

Плюсы и минусы метода

Флюидные включения в галите дают редкую возможность напрямую изучать древнюю атмосферу. Однако такие образцы встречаются редко, а их анализ требует сложных технологий и строгого контроля условий.

Как изучают древнюю атмосферу

  1. Поиск и датировка древних соляных отложений.
  2. Аккуратное извлечение кристаллов без разрушения включений.
  3. Разделение воздуха и рассола в лабораторных условиях.
  4. Точный анализ газового состава.
  5. Сопоставление данных с климатическими моделями.

Популярные вопросы о древнем воздухе Земли

Можно ли считать эти данные глобальными?

Нет, они отражают конкретный регион и момент времени, но дают важные ориентиры для науки.

Почему именно каменная соль сохраняет воздух?

Плотная кристаллическая структура галита надёжно изолирует включения от внешней среды.

Зачем изучать атмосферу столь далёкого прошлого?

Это помогает понять, как формировались условия для сложной жизни и как атмосфера реагирует на долгосрочные изменения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Период благоприятен для переоценки профессиональных целей
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова
Деревянные окна служат десятки лет без замены блоков
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.