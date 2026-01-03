Глоток из глубины эпох: найден воздух, которым Земля дышала 1,4 миллиарда лет назад

Учёным удалось буквально заглянуть в атмосферу Земли полуторамиллиардной давности. В кристаллах каменной соли сохранились пузырьки воздуха, сформировавшиеся задолго до появления животных и растений. Их анализ позволил восстановить состав древней атмосферы и уточнить климат той эпохи. О
В мезопротерозойскую эру на месте современного северного Онтарио существовало неглубокое субтропическое озеро. Под мягким, но менее ярким, чем сегодня, солнечным светом оно постепенно испарилось, оставив после себя кристаллы галита — каменной соли. В то время Землю населяли в основном бактерии, а первые красные водоросли лишь начинали появляться, формируя основу будущих экосистем.
Подобные реконструкции прошлого дополняют знания о ранней истории планеты, включая события вроде древнего метеоритного удара, который также оставил заметный след в геологической летописи Земли.
По мере испарения воды часть рассола и воздуха оказалась запертой внутри микроскопических полостей в кристаллах. Эти природные капсулы времени не менялись 1,4 миллиарда лет. Исследовательская группа из Политехнического института Ренсселера разработала специальное оборудование, позволяющее разделять газы и жидкость и точно измерять их состав.
"Это невероятное чувство — вскрыть образец воздуха, который на миллиард лет старше динозавров", — комментирует ведущий автор исследования, аспирант RPI Джастин Парк.
Измерения показали, что содержание кислорода в мезопротерозойской атмосфере достигало около 3,7 % от современного уровня. Это выше прежних оценок и теоретически достаточно для поддержания сложной жизни. Концентрация углекислого газа была примерно в десять раз выше доиндустриальных значений, что помогало сохранять тёплый климат при более слабом излучении молодого Солнца.
Несмотря на относительно высокий уровень кислорода, сложные организмы появились значительно позже. Учёные предполагают, что зафиксированный показатель отражает кратковременный эпизод оксигенации. В целом этот период известен как "скучный миллиард" — эпоха стабильности климата и медленных эволюционных изменений.
Понимание таких процессов важно и в контексте других гипотез о прошлом планеты, включая сценарии, связанные с древними лунами Земли, которые могли влиять на климат и геологическую динамику. б этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ранее концентрации углекислого газа оценивались косвенно и считались более низкими. Новые прямые измерения, дополненные анализом температуры формирования соли, указывают на более мягкий и стабильный климат мезопротерозоя, сопоставимый с современным.
Флюидные включения в галите дают редкую возможность напрямую изучать древнюю атмосферу. Однако такие образцы встречаются редко, а их анализ требует сложных технологий и строгого контроля условий.
Нет, они отражают конкретный регион и момент времени, но дают важные ориентиры для науки.
Плотная кристаллическая структура галита надёжно изолирует включения от внешней среды.
Это помогает понять, как формировались условия для сложной жизни и как атмосфера реагирует на долгосрочные изменения.
