Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обрезка декабриста весной увеличивает количество бутонов зимой — Actualno
Тако со свинным фаршем и ананасом готовят за 30 минут — Allrecipes
Плавная работа педалью газа снижает износ двигателя — Kvdcars
Детокс-диеты не ускоряют очищение организма после праздников — врач-эндокринолог
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области

Океан ждал одного сценария, но получил другой: процесс, считавшийся неизбежным, не начался

Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Наука

В глубинах Тихого океана у побережья Британской Колумбии учёные столкнулись с тревожной загадкой. Там, где десятилетиями должны были появляться зомби-черви — ключевые "переработчики" китовых скелетов, — не оказалось никого. Их отсутствие может указывать на серьёзные изменения в экосистемах глубокого моря. Об этом сообщает Earth.

Токсичное море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Токсичное море

Кто такие зомби-черви и зачем они нужны океану

Osedax, больше известные как зомби-черви, — одни из самых необычных обитателей океана. У них нет ни рта, ни кишечника. Вместо этого они прорастают корнеподобными тканями прямо в кости погибших китов.

В этих "корнях" живут симбиотические микроорганизмы, которые расщепляют жиры и белки костей. Благодаря этому Osedax открывают доступ к питательным веществам для десятков других видов. Без них экосистема китового падения развивается намного медленнее или вовсе не формируется, что перекликается с тем, как в океане могут исчезать целые звенья пищевых цепей — например, в условиях, когда глубины океана теряют привычную устойчивость.

Десять лет ожиданий — и пустые кости

Морской эколог Фабио Де Лео из Ocean Networks Canada и его коллеги из Университета Виктории решили проверить, как работает эта система в реальных условиях. На глубине почти пяти километров в каньоне Баркли они разместили кости горбатых китов и начали наблюдение.

Кабельная обсерватория ONC обеспечивала постоянное видеонаблюдение и сбор данных в течение десяти лет. Обычно Osedax появляются на костях достаточно быстро. Но в этот раз не возникло ни характерных "корней", ни красных шлейфов червей.

"Само отсутствие стало открытием", — отметил Фабио Де Лео.

Кислородный дефицит как возможная причина

Главным подозреваемым учёные считают кислород. Каньон Баркли находится в зоне минимального содержания кислорода — так называемой OMZ. Потепление океана и изменение циркуляции воды делают такие зоны более обширными и устойчивыми — похожие процессы уже фиксировались в других районах, где жизнь существует на грани возможного.

Исследователи предполагают, что хронический дефицит кислорода мешает личинкам Osedax либо оседать на костях, либо выживать после оседания. В результате "пир" остаётся нетронутым.

Разрыв связей в глубоком море

Китовые падения работают как цепочка "островов" на путях миграции китов. Личинки зомби-червей распространяются от одного скелета к другому, преодолевая сотни километров.

Если всё больше таких точек оказываются в зонах кислородного голодания, связь между популяциями разрывается. Это может привести не просто к локальному исчезновению, а к региональному сокращению разнообразия Osedax.

"По сути, мы говорим о потенциальной потере видов", — предупреждает Де Лео.

Проблема не ограничивается зомби-червями

Учёные также изучили Xylophaga — двустворчатых моллюсков, которые разрушают затонувшую древесину. В каньоне Баркли они присутствовали, но в заметно меньшем количестве, чем в районах с высоким уровнем кислорода.

Медленное разложение древесины означает меньше микросред обитания и более слабую переработку углерода, что усиливает деградацию экосистемы.

"Расширение зон с низким содержанием кислорода — плохая новость для экосистем китовых и древесных падений", — отметил профессор Гавайского университета Крейг Смит.

Сравнение: здоровое китовое падение и "пустой" сценарий

В нормальных условиях скелет кита быстро заселяют падальщики, затем Osedax, а позже — целые сообщества беспозвоночных и микробов. В условиях дефицита кислорода цепочка обрывается на ранней стадии, и экосистема остаётся неполной.

Плюсы и минусы глубоководных наблюдений

Долгосрочные обсерватории дают уникальные данные.

  • Плюсы: непрерывный мониторинг, высокая точность, раннее выявление изменений.
  • Минусы: ограниченное число площадок и сложность масштабирования наблюдений.

Советы шаг за шагом: как учёные отслеживают изменения в глубине

Размещают экспериментальные объекты на морском дне.
Используют кабельные обсерватории с камерами и датчиками.
Анализируют кислород, температуру и биологическую активность.
Сравнивают данные между регионами и годами.

Популярные вопросы о зомби-червях

Почему исчезновение Osedax опасно?
 Они запускают переработку китовых останков.

Связано ли это с изменением климата?
Косвенно — через расширение зон низкого кислорода.

Могут ли черви вернуться?
Да, при стабилизации условий и улучшении кислородного режима.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Кремовые румяна придают коже зимой мягкое тепло — InStyle
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Тренировки 5–6 раз в неделю улучшают восстановление
Обжарка минтая в крахмале сохраняет сочность рыбы
Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Цвет капучино заменил синий в трендовых джинсах весенних коллекций 2026
Каркасная шумоизоляция уменьшает площадь комнаты на 7–12 сантиметров
Месторождение руд золота впервые обнаружено в Мурманской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.