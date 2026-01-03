Океан ждал одного сценария, но получил другой: процесс, считавшийся неизбежным, не начался

В глубинах Тихого океана у побережья Британской Колумбии учёные столкнулись с тревожной загадкой. Там, где десятилетиями должны были появляться зомби-черви — ключевые "переработчики" китовых скелетов, — не оказалось никого. Их отсутствие может указывать на серьёзные изменения в экосистемах глубокого моря. Об этом сообщает Earth.
Osedax, больше известные как зомби-черви, — одни из самых необычных обитателей океана. У них нет ни рта, ни кишечника. Вместо этого они прорастают корнеподобными тканями прямо в кости погибших китов.
В этих "корнях" живут симбиотические микроорганизмы, которые расщепляют жиры и белки костей. Благодаря этому Osedax открывают доступ к питательным веществам для десятков других видов. Без них экосистема китового падения развивается намного медленнее или вовсе не формируется, что перекликается с тем, как в океане могут исчезать целые звенья пищевых цепей — например, в условиях, когда глубины океана теряют привычную устойчивость.
Морской эколог Фабио Де Лео из Ocean Networks Canada и его коллеги из Университета Виктории решили проверить, как работает эта система в реальных условиях. На глубине почти пяти километров в каньоне Баркли они разместили кости горбатых китов и начали наблюдение.
Кабельная обсерватория ONC обеспечивала постоянное видеонаблюдение и сбор данных в течение десяти лет. Обычно Osedax появляются на костях достаточно быстро. Но в этот раз не возникло ни характерных "корней", ни красных шлейфов червей.
"Само отсутствие стало открытием", — отметил Фабио Де Лео.
Главным подозреваемым учёные считают кислород. Каньон Баркли находится в зоне минимального содержания кислорода — так называемой OMZ. Потепление океана и изменение циркуляции воды делают такие зоны более обширными и устойчивыми — похожие процессы уже фиксировались в других районах, где жизнь существует на грани возможного.
Исследователи предполагают, что хронический дефицит кислорода мешает личинкам Osedax либо оседать на костях, либо выживать после оседания. В результате "пир" остаётся нетронутым.
Китовые падения работают как цепочка "островов" на путях миграции китов. Личинки зомби-червей распространяются от одного скелета к другому, преодолевая сотни километров.
Если всё больше таких точек оказываются в зонах кислородного голодания, связь между популяциями разрывается. Это может привести не просто к локальному исчезновению, а к региональному сокращению разнообразия Osedax.
"По сути, мы говорим о потенциальной потере видов", — предупреждает Де Лео.
Учёные также изучили Xylophaga — двустворчатых моллюсков, которые разрушают затонувшую древесину. В каньоне Баркли они присутствовали, но в заметно меньшем количестве, чем в районах с высоким уровнем кислорода.
Медленное разложение древесины означает меньше микросред обитания и более слабую переработку углерода, что усиливает деградацию экосистемы.
"Расширение зон с низким содержанием кислорода — плохая новость для экосистем китовых и древесных падений", — отметил профессор Гавайского университета Крейг Смит.
В нормальных условиях скелет кита быстро заселяют падальщики, затем Osedax, а позже — целые сообщества беспозвоночных и микробов. В условиях дефицита кислорода цепочка обрывается на ранней стадии, и экосистема остаётся неполной.
Долгосрочные обсерватории дают уникальные данные.
Размещают экспериментальные объекты на морском дне.
Используют кабельные обсерватории с камерами и датчиками.
Анализируют кислород, температуру и биологическую активность.
Сравнивают данные между регионами и годами.
Почему исчезновение Osedax опасно?
Они запускают переработку китовых останков.
Связано ли это с изменением климата?
Косвенно — через расширение зон низкого кислорода.
Могут ли черви вернуться?
Да, при стабилизации условий и улучшении кислородного режима.
