9 китайских спутников едва не столкнулись со Starlink: SpaceX меняет стратегию

SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Наука

Плотность спутников на низкой околоземной орбите растёт, и операторам всё чаще приходится думать не о скорости интернета, а о безопасности манёвров.

Starlink satellites seen from Poland, 20241031 1752 2631
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Starlink satellites seen from Poland, 20241031 1752 2631

SpaceX решила пересмотреть высоты полёта части группировки Starlink после серии опасных сближений. Компания планирует в 2026 году опустить несколько тысяч аппаратов, чтобы быстрее выводить неисправные спутники из орбиты и снизить риски столкновений, сообщает Business Insider.

Что именно меняет SpaceX

По словам вице-президента Starlink по разработке Майкла Николлса, в течение 2026 года SpaceX переведёт около 4400 спутников Starlink на более низкую орбиту. Основная логика — чем ниже орбита, тем быстрее неработающий аппарат "сходит" и сгорает в атмосфере, а значит, меньше времени остаётся для опасных сближений с другими спутниками и мусором.

Николлс уточнил параметры: высоту планируют снизить примерно с около 550 км до около 480 км над Землёй. Он также отметил, что ниже примерно 500 км плотность космического мусора и число запланированных группировок "существенно меньше", чем на более высоких рабочих высотах.

Почему решение приняли именно сейчас

В декабре SpaceX сообщала о крайне близких сближениях: один из спутников Starlink, по данным компании, "едва не столкнулся" сразу с девятью китайскими спутниками — расстояние в моменты пролёта составляло около 200 метров. Николлс назвал такое сближение опасным.

Компания также сообщила, что один из спутников Starlink в прошлом месяце разрушился, образовав небольшое число "отслеживаемых объектов с низкой относительной скоростью", прежде чем они сгорели на орбите. Такие истории усиливают внимание к тому, как быстро и предсказуемо аппараты выводятся из эксплуатации.

Что это значит для пользователей Starlink

Илон Маск, комментируя решение, связал переход на более низкую орбиту не только с безопасностью, но и с ёмкостью сервиса: по его словам, это поможет Starlink обслуживать более высокую "плотность" клиентов. Сейчас группировка насчитывает около 9000 спутников и обеспечивает интернет более чем в 150 странах.

Космос становится теснее

Риск столкновений обсуждают не первый год: чем больше активных спутников и фрагментов мусора, тем выше вероятность каскадных последствий. По оценкам Европейского космического агентства, на орбите находится около 1,2 млн фрагментов размером примерно от 1 до 10 см, и они движутся вокруг Земли со скоростью порядка 27 тыс. км/ч. Даже небольшой обломок на такой скорости может повредить спутник или пилотируемый корабль.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
