Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало

Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука

Начало 2026 года принесло учёным неожиданный парадокс: Земля, которая миллиарды лет медленно теряла скорость вращения, внезапно начала ускоряться. Это отклонение уже фиксируют атомные часы, и оно может привести к беспрецедентному решению — вычитанию секунды из мирового времени. Причины происходящего кроются глубже, чем кажется, и затрагивают не только космос, но и климат. Об этом сообщает Sciencepost.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Почему сутки на самом деле не равны 24 часам

Привычные 24 часа — это условность. Реальная скорость вращения Земли измеряется звёздными сутками, которые длятся 23 часа 56 минут и чуть больше четырёх секунд. Разница возникает из-за движения планеты по орбите вокруг Солнца, и именно она формирует привычный солнечный день.

При этом каждые сутки отличаются друг от друга на доли миллисекунды. Эти колебания незаметны человеку, но критичны для систем, зависящих от сверхточного времени — спутниковой навигации, биржевых операций и телекоммуникаций.

Самый короткий день в истории наблюдений

Летом 2024 года был зафиксирован рекорд: 5 июля Земля завершила оборот на 1,66 миллисекунды быстрее стандартных 86 400 секунд. Это самый короткий день с момента появления атомных часов в середине XX века.

"Никто не ожидал подобного", — отметил специалист по вращению Земли Леонид Зотов из МГУ.

С 2020 года планета демонстрирует устойчивую тенденцию к ускорению, что противоречит многовековым данным наблюдений.

Луна — главный тормоз планеты

В долгосрочной перспективе Земля всё же замедляется. Основная причина — Луна. Её гравитация вызывает приливы, которые работают как гигантский тормоз, постепенно отнимая у планеты вращательную энергию — именно поэтому приливы воруют скорость.

За последние тысячелетия сутки уже удлинились примерно на шесть часов. В эпоху динозавров день длился около 23 часов, а через сотни миллионов лет он может растянуться до 25 часов.

Как климат вмешался во вращение Земли

Новый фактор — перераспределение массы из-за изменения климата. Таяние ледников Гренландии и Антарктиды, на фоне которого исчезновение ледников ускоряется, перемещает огромные объёмы воды к экватору, меняя баланс планеты.

"Изменения на поверхности Земли, включая климатические, сильно влияют на её вращение", — объясняет геофизик NASA Сурендра Адхикари.

С начала XXI века этот эффект удлиняет сутки быстрее, чем в предыдущие десятилетия, и в перспективе может превзойти влияние Луны.

Почему Земля всё же ускоряется

Несмотря на замедляющие факторы, ускорение последних лет объясняют процессами внутри планеты. Учёные предполагают обмен моментом импульса между жидким внешним ядром и мантией, а также влияние атмосферных ветров.

Летом ветры слабее, что уменьшает их "тормозящее" действие. Кроме того, положение Луны относительно экватора может временно ослаблять её влияние, позволяя Земле вращаться чуть быстрее.

Сравнение: замедление и ускорение вращения Земли

В масштабах миллиардов лет доминирует лунное торможение. В масштабах десятилетий — климат, ветры и процессы в недрах. Эти механизмы действуют одновременно, создавая парадоксальную картину, где планета замедляется и ускоряется одновременно.

Плюсы и минусы точного измерения времени

Высокоточная хронометрия даёт науке новые знания.

  • Плюсы: точная навигация, стабильная связь, развитие космических технологий.
  • Минусы: уязвимость систем к даже секундным сбоям и сложность корректировок мирового времени.

Популярные вопросы о вращении Земли

Почему раньше добавляли секунды, а теперь могут убрать?
Из-за ускорения вращения.

Когда это может произойти?
 По оценкам — ближе к 2029 году.

Чем опасна ошибка в одну секунду?
Сбоями в GPS, финансах и связи.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
