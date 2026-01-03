Алмазный кошмар космоса: рядом с пульсаром обнаружили то, чего быть не должно, даже теоретически

Астрономы привыкли к необычным экзопланетам, но находка PSR J2322-2650b выделяется даже на этом фоне. Этот мир обращается вокруг пульсара — мёртвой звезды, условия рядом с которой считались почти несовместимыми с существованием планет. Наблюдения показали атмосферу, которая не укладывается ни в одну из известных моделей. Об этом сообщает Earth.
PSR J2322-2650b вращается вокруг нейтронной звезды — сверхплотного остатка взрыва массивного светила. Такой пульсар по массе сравним с Солнцем, но сжат до размеров крупного города и испускает мощное излучение. Планета находится всего примерно в одном миллионе миль от источника гамма-лучей и делает полный оборот за 7,8 часа.
Экстремальная близость приводит к сильным приливным силам. Они растягивают планету, придавая ей вытянутую, "лимонную" форму, а также создают резкий контраст температур между дневной и ночной сторонами.
"Планета вращается вокруг звезды, которая совершенно странная — масса Солнца, но размером с город", — сказал астрофизик Чикагского университета Майкл Чжан, главный исследователь работы.
Обычно горячие газовые гиганты с температурой около 1900 кельвинов богаты водородом. Однако спектры, полученные телескопом Джеймса Уэбба, показали почти полное отсутствие водорода, кислорода и азота. Вместо этого в атмосфере доминируют молекулы углерода — C₂ и C₃.
"Вместо привычных молекул — воды, метана и углекислого газа — мы увидели молекулярный углерод", — отметил Чжан.
Расчёты показали аномальные соотношения: углерода к кислороду — более 100, а к азоту — свыше 10 000. Такие значения невозможно объяснить стандартными сценариями формирования планет.
Моделирование структуры указывает, что планета, состоящая только из углерода, была бы меньше наблюдаемого размера. Лучше всего данным соответствует вариант с гелиевым интерьером и примесью углерода. Учёные предполагают, что водород был "сдут" интенсивным излучением пульсара за миллионы лет, оставив более тяжёлые элементы.
Внутреннее давление может способствовать кристаллизации углерода. Теоретически в недрах PSR J2322-2650b возможны алмазные структуры, хотя подтвердить это напрямую пока нельзя.
Систему относят к типу "чёрных вдов", где пульсар постепенно разрушает компаньона. Однако большинство таких объектов напоминают оголённые звёзды, а не планеты. PSR J2322-2650b не вписывается и в этот сценарий.
"Она не могла сформироваться как обычная планета и не похожа на оголённую звезду", — подчеркнул Чжан.
Обычные горячие юпитеры формируются в дисках, богатых водородом и водой. Их атмосферы содержат метан и CO₂. В случае PSR J2322-2650b эти соединения отсутствуют, а доминирует свободный углерод, что делает её уникальной даже среди редких экзопланет у пульсаров.
Исследование подобных миров расширяет представления о планетарной эволюции.
Что делает пульсар опасным для планеты?
Мощное излучение и приливные силы.
Как телескоп Уэбб смог увидеть атмосферу?
Благодаря высокой инфракрасной чувствительности и отсутствию тепловых помех.
Может ли такая планета быть обитаемой?
При известных условиях — нет, но она важна для науки.
