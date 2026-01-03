Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Фритовая полоса на стекле повысила надежность крепления — Car & Motor
Рецепт миндальных конфет с ромом без выпечки
Медь в гемоцианине делает кровь осьминогов синей — биолог Палумби
На Велики трг регулярно проводят концерты и уличные спектакли — гиды
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Рецепт чешского антипохмельного напитка из воды, мёда и лимона

Алмазный кошмар космоса: рядом с пульсаром обнаружили то, чего быть не должно, даже теоретически

Экзопланета PSR J2322-2650b у пульсара имеет углеродную атмосферу — Earth
Наука

Астрономы привыкли к необычным экзопланетам, но находка PSR J2322-2650b выделяется даже на этом фоне. Этот мир обращается вокруг пульсара — мёртвой звезды, условия рядом с которой считались почти несовместимыми с существованием планет. Наблюдения показали атмосферу, которая не укладывается ни в одну из известных моделей. Об этом сообщает Earth.

Сажевые планеты во Вселенной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сажевые планеты во Вселенной

Экзопланета рядом с пульсаром

PSR J2322-2650b вращается вокруг нейтронной звезды — сверхплотного остатка взрыва массивного светила. Такой пульсар по массе сравним с Солнцем, но сжат до размеров крупного города и испускает мощное излучение. Планета находится всего примерно в одном миллионе миль от источника гамма-лучей и делает полный оборот за 7,8 часа.

Экстремальная близость приводит к сильным приливным силам. Они растягивают планету, придавая ей вытянутую, "лимонную" форму, а также создают резкий контраст температур между дневной и ночной сторонами.

"Планета вращается вокруг звезды, которая совершенно странная — масса Солнца, но размером с город", — сказал астрофизик Чикагского университета Майкл Чжан, главный исследователь работы.

Атмосфера, которой не должно быть

Обычно горячие газовые гиганты с температурой около 1900 кельвинов богаты водородом. Однако спектры, полученные телескопом Джеймса Уэбба, показали почти полное отсутствие водорода, кислорода и азота. Вместо этого в атмосфере доминируют молекулы углерода — C₂ и C₃.

"Вместо привычных молекул — воды, метана и углекислого газа — мы увидели молекулярный углерод", — отметил Чжан.

Расчёты показали аномальные соотношения: углерода к кислороду — более 100, а к азоту — свыше 10 000. Такие значения невозможно объяснить стандартными сценариями формирования планет.

Внутреннее устройство и утраченный водород

Моделирование структуры указывает, что планета, состоящая только из углерода, была бы меньше наблюдаемого размера. Лучше всего данным соответствует вариант с гелиевым интерьером и примесью углерода. Учёные предполагают, что водород был "сдут" интенсивным излучением пульсара за миллионы лет, оставив более тяжёлые элементы.

Внутреннее давление может способствовать кристаллизации углерода. Теоретически в недрах PSR J2322-2650b возможны алмазные структуры, хотя подтвердить это напрямую пока нельзя.

Чёрная вдова среди экзопланет

Систему относят к типу "чёрных вдов", где пульсар постепенно разрушает компаньона. Однако большинство таких объектов напоминают оголённые звёзды, а не планеты. PSR J2322-2650b не вписывается и в этот сценарий.

"Она не могла сформироваться как обычная планета и не похожа на оголённую звезду", — подчеркнул Чжан.

Сравнение PSR J2322-2650b и типичных газовых гигантов

Обычные горячие юпитеры формируются в дисках, богатых водородом и водой. Их атмосферы содержат метан и CO₂. В случае PSR J2322-2650b эти соединения отсутствуют, а доминирует свободный углерод, что делает её уникальной даже среди редких экзопланет у пульсаров.

Плюсы и минусы изучения таких систем

Исследование подобных миров расширяет представления о планетарной эволюции.

  • Плюсы: новые данные о химии, проверка пределов теорий, уникальные условия наблюдений.
  • Минусы: сложность интерпретации, отсутствие аналогов и высокая зависимость от космических телескопов.

Популярные вопросы о планетах у пульсаров

Что делает пульсар опасным для планеты?
Мощное излучение и приливные силы.

Как телескоп Уэбб смог увидеть атмосферу?
Благодаря высокой инфракрасной чувствительности и отсутствию тепловых помех.

Может ли такая планета быть обитаемой?
При известных условиях — нет, но она важна для науки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч

Утепление фасада не всегда оправдано. Эксперт раскрыл секрет: качественные стены из дерева, камня или кирпича эффективно удерживают тепло и экономят ваши деньги.

Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Последние материалы
Пискливый геккончик живёт только на горе Большое Богдо
Работодатели открыли новогодние вакансии с оплатой от 70 тысяч — РИА Новости
Яблочный кекс готовят на сметане с добавлением корицы
Сорт малины "Метеор" рано созревает и переносит заморозки
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Экстремальный климат Антарктиды повышает риск несчастных случаев — The Week
Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Pantone называет белый Cloud Dancer цветом 2026 года
Пластиковые покрытия банок с консервами связали с риском для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.